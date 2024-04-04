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НДФЛ

Как облагается НДФЛ материальная выгода в 2024 году

Материальная выгода представляет собой неочевидный вид дохода и встречается нечасто. Рассказываем, что это такое и какие изменения по ее налогообложению появились в 2024 году.
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Как облагается НДФЛ материальная выгода в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Материальная выгода — это доход физлица, который возникает в некоторых ситуациях. Никаких денег напрямую налогоплательщику при этом не поступает. Просто обстоятельства складываются таким образом, что физлицо оказывается в более выгодных условиях по сравнению с обычными. О том, какие это ситуации, нам сообщает ст. 212 НК:

  • экономия на процентах по займу;

  • экономия по покупке товаров, услуг у взаимозависимых лиц;

  • покупка ценных бумаг по ценам ниже рыночных.

Рассмотрим каждый вид немного подробнее.

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Экономия на процентах

Речь идет о случае, когда организация дает деньги в долг физлицу под минимальный процент или вообще без него. Как правило, речь идет о работодателе и его сотруднике. Работник при этом платит меньшую сумму процентов, как если бы он пошел в банк и взял эти деньги в кредит. 

Такое положение дел налоговое законодательство расценивает, как получение дохода.

Поэтому сумма процентов, которая «не дотягивает» до определенной установленной величины процентов, подлежит налогообложению НДФЛ. Такое установленное значение равно 2/3 ставки ЦБ. Для займов, выданных в валюте, контрольной является ставка 9% годовых.

При выдаче беспроцентного займа матвыгода представляет собой просто сумму процентов по такой установленной контрольной ставке.

Ст. 212 НК приводит два довольно абстрактных условия для возникновения материальной выгоды в отношении займов:

  • Займ физлицом получен от работодателя или другого взаимозависимого лица.

  • Экономия фактически представляет собой материальную помощь или является исполнением встречного обязательства.

Ставка НДФЛ в этом случае составляет 35%, для нерезидентов — 30%.

В 2021–2023 все виды материальной выгоды были освобождены от обложения НДФЛ. В 2024 срок этого освобождения истек и исчислять налог с таких доходов нужно в общем порядке.

Рассчитывает и удерживает НДФЛ с материальной выгоды налоговый агент при выплате доходов сотруднику. 

Для исчисления налога действует несколько нехитрых правил.

  • К займу от экономии на процентах нельзя применить общие налоговые вычеты по НДФЛ, об этом сказано в п. 4 ст. 210 НК.

  • Действует общее правило — нельзя удержать налог в сумме, превышающей 50% от суммы выплаты.  

  • Датой получения дохода в виде матвыгоды признается каждый последний день месяца, в течение которого физлицо пользуется займом. Об этом говорится в п. 1 ст. 223 НК. При этом не играет роли, когда конкретно выплачиваются проценты. НДФЛ исчисляется ежемесячно исходя из актуальной ставки ЦБ. 

  • Сумма процентов исчисляется по общим правилам: за период пользования в течение месяца в днях и исходя из количества дней в году. Дни берутся календарные.

В некоторых случаях материальная выгода освобождена от обложения НДФЛ:

  • Физлицу выдан целевой займ на покупку конкретного жилья или постройку дома.

  • Работник принес работодателю справку из налоговой, которая подтверждает получение им имущественного налогового вычета по такому жилью.

Покажем расчет НДФЛ с материальной выгоды по займу на несложном примере.

Пример. Сотруднику 03.02.2024 выдан займ сроком на 1 год под 2% годовых в сумме 100 тыс. руб. Требуется посчитать НДФЛ с материальной выгоды за февраль. 

Решение. За период с 3 по 29 февраля 2024 сотрудник пользовался займом в течение 26 дней. День получения займа в общем случае не включается в срок пользования. Ставка ЦБ на 29.02.2024 составила 16%, 2/3 от нее будут равны 10,67%. Превышение над фактической ставкой займа составит 8,67%.

Экономия на процентах будет равна 100 000 руб. 8,67% / 366 дней в году 26 дней в феврале = 615,9 руб. 

Полученная экономия 615,9 руб. облагается налогом по ставке 35% и сумма НДФЛ составит 216 руб. Этот налог необходимо удержать из ближайшей выплаты в адрес физлица и перечислить в бюджет в общие сроки, установленные для перечисления этого налога. 

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Покупка товаров у взаимозависимых лиц

Материальная выгода такого вида возникает, когда одновременно выполняются два условия:

  • Сделка прошла между взаимозависимыми лицами.

  • Цена сделки ниже рыночной.

Напомним, что взаимозависимыми могут быть как физлица, так и ИП и организации.

Взаимозависимость между физлицами возникает, когда они являются родственниками или одно из них является подчиненным другого. Организация и физлицо могут быть взаимозависимыми, если физлицу принадлежит более 25% уставного капитала организации. Полный набор критериев зависимости изложен в п. 2 ст. 105.1 НК.

Рыночная цена для исчисления такой материальной выгоды при продаже товаров, работ, услуг определяется на основании статей 105.6, 105.7 НК.

Моментом возникновения дохода является день совершения сделки

Материальная выгода будет равна превышению рыночной цены сделки над фактической. Ставка налога составляет 13%, для нерезидентов — 30%.

Источник выплаты является налоговым агентом по НДФЛ и должен удержать налог с матвыгоды, полученной физическим лицом.

Покупка ценных бумаг

Купить по низким ценам можно не только товары, работы и услуги, но и ценные бумаги, а также финансовые инструменты срочных сделок. 

При приобретении ценных бумаг по ценам ниже рыночных в большинстве случаев тоже не миновать уплаты НДФЛ с материальной выгоды. Она будет равняться превышению рыночной стоимости купленных ценных бумаг над актуальной ценой сделки.

Избежать признания материальной выгоды при покупке ценных бумаг можно в следующих случаях, описанных в пп. 1, 4 ст. 212 НК:

  • Ценные бумаги куплены у контролируемой иностранной компании.

  • Стороны сделки исполнили свои обязательства по первой и второй частям РЕПО.

  • Стороны прекратили обязательства по первой и второй частям РЕПО.

Ставка НДФЛ обычная и составляет 13%, для нерезидентов — также 30%.

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