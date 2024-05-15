Обязательный аудит за 2023 год: что будет, если нет заключения

Кто обязан провести обязательный аудит отчетности, какова ответственность за отсутствие аудиторского заключения? Казалось бы, все просто: всем, кто поименован в ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Однако список, данный в ней, не закрыт. Помимо прямо указанных в норме, упоминаются еще случаи, установленные «федеральными законами».

Итак, кому же необходимо провести обязательный аудит? И какие санкции последуют, если заключение не представлено вместе с отчетностью?

Исследуем закон об аудите

В вышеназванном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ (далее — закон об обязательном аудите, закон № 307-ФЗ) прямо указаны:

кредитные организации;

бюро кредитных историй;

управляющие компании акционерных инвестиционных фондов;

страховые организации;

клиринговые компании;

организаторы торговли;

управляющие компании ПИФов;

негосударственные пенсионные или иные фонды;

общества взаимного страхования;

профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Однако в статье 5 закона об обязательном аудите указаны не только они. Там говорится и о том, что даже если отчетность освобождена от обязательного аудита в силу прямого указания закона № 307-ФЗ, но подлежит проверке по иному основанию (в том числе предусмотренному и другими федеральными законами), то заключение необходимо.

Также обязательный аудит (п. 1 ст. 5 закона № 307-ФЗ) проводится, если:

Ценные бумаги организации допущены к организованным торгам. Организация является акционерным обществом. Организация подает и / или раскрывает годовую сводную / консолидированную отчетность. Превышены критерии выручки от реализации продукции или суммы активов.

Таким образом, в силу последнего названного пункта, обычное ООО подпадает под обязательный аудит по итогам 2023 года, если:

доход, который определен в порядке налогового законодательства за 2022 год, перешагнул 800 млн руб.;

сумма активов по бухгалтерскому балансу на 31.12.22 превысила 400 млн руб.

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Какие АО должны звать аудиторов

Ранее аудит был обязателен в силу того, что в названии компании имеется словосочетание «акционерное общество». Однако они бывают публичные (ПАО, признаки см. в п. 1 ст. 66.3 ГК) и просто акционерные (АО, п. 2 ст. 66.3 ГК).

Причем непубличные АО с 1 января 2023 года освобождены от обязательного аудита, при условии, что они не находятся в собственности государства, субъектов РФ, муниципалитетов, и не подпадают под обязательный аудит по другим основаниям.

Если ценные бумаги допущены к организованным торгам

Организация эмитирует ценные бумаги и хочет включить их в котировочный список? Тогда нужно подать организатору торгов заявку и предоставить необходимую информацию, учитывая требования нормативных актов (ст. 14 закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормы положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утв. ЦБ от 24.02.2016 № 534-П).

Кроме того нужно запустить процедуру обязательного аудита, поскольку допуск ценных бумаг к организованным торгам переводит эмитента в разряд лиц, обязанных его проводить.

Представление сводной / консолидированной отчетности

Представление и / или публикация сводной / консолидированной бухгалтерской отчетности предполагает проведение обязательного аудита (ст. 5 закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ).

Консолидированная отчетность — это совокупность бухгалтерских форм, которые характеризуют деятельность группы компаний.

По определению из IFRS 10 (МСФО 10) группа включает в себя материнскую организацию и ее дочерние организации. Консолидированная отчетность составляется по нескольким компаниям как по одному субъекту, а отчетный период составляет с 1 января по 31 декабря. Такая отчетность подается не позднее 120 дней по окончании отчетного года и подлежит обязательному аудиту.

Заключение представляется и раскрывается вместе с отчетностью. За процессом представления и раскрытия консолидированной отчетности следит в основном ЦБ.

Превышение объема выручки

Чтобы попасть в круг компаний, которые подлежат аудиту, достаточно превысить пороговый уровень по одному или обоим показателям, указанным в п. 4 ст. 5 закона № 307-ФЗ:

выручка от реализации продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий отчетный год составляет более 800 млн руб.;

сумма активов по данным бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, — более 400 млн руб.

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Когда и куда подавать аудиторское заключение

С 2020 года организации сдают бухгалтерскую отчетность в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), который администрирует ФНС.

Подавать аудиторское заключение в ФНС нужно всем организациям, подпадающим под обязательный аудит, в комплекте с отчетностью — одновременно или в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, в любом случае не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. Поскольку в 2024 году 31 декабря — выходной, а перенос срока сдачи аудиторского заключения не установлен, то безопаснее подать его накануне, до 28 декабря.

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Санкции за непредставление аудиторского заключения

За отсутствие аудиторского заключения в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурсе) может последовать административная ответственность в виде штрафа до 50 000 руб. (п. 6–8 ст. 14.25 КоАП), дисквалификация до трех лет — в случае повторного правонарушения.

Конкретно за непредставление аудиторского заключения в налоговые органы ответственности нет, и все-таки можно получить штраф по ст. 15.11 КоАП за грубое нарушение правил бухгалтерского учета и отчетности:

до 10 000 руб. при первом нарушении;

до 20 000 руб. при повторном нарушении,

а персонально для руководителя может последовать дисквалификация на срок до двух лет.

Отсутствие аудиторского заключения — это нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью (п. 3 ст. 52 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, далее — закон об АО), ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП в виде штрафа:

до 4 000 руб. — для граждан;

до 700 000 руб. — для юридических лиц;

до 30 000 руб. — для должностных лиц или дисквалификация на год.

ПАО обязаны раскрывать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ст. 92 закона об АО), причем в соответствии с требованиями, установленными в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Раскрытие информации не в полном объеме — в данном случае имеет место именно оно, ведь бухгалтерская отчетность должна представляться вместе с аудиторским заключением, которого нет, — наказывается штрафами:

до 50 000 руб. — для должностных лиц или дисквалификация на срок до двух лет;

до 1 000 000 руб. — для юридических лиц (п. 2 ст. 15.19 КоАП).

Если сохранилась обязанность подавать отчетность в Росстат, за непредставление аудиторского заключения последуют штрафы (ст. 19.7 КоАП):

до 500 руб. — для должностных лиц;

до 5 000 руб. — для юридических лиц,

Причем наложение этой санкции не освобождает от обязанности подать аудиторское заключение в Росстат (п. 4 ст. 4.1 КоАП).

В заключение напомним, что срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о бухучете — два года со дня совершения правонарушения (ст. 4.5 КоАП). Причем поскольку административное правонарушение в данном случае выражается в невыполнении обязанности к конкретному сроку, то есть не является длящимся (см. п. 19 постановления Пленума ВАС от 27.01.2003 № 2), санкция за отсутствие аудиторского заключения может последовать лишь раз.

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