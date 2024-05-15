₽ Заказать рекламу
Разобраться в налогах
Обязательный аудит

Обязательный аудит за 2023 год: что будет, если нет заключения

Кто обязан провести обязательный аудит отчетности, какова ответственность за отсутствие аудиторского заключения? Казалось бы, все просто: всем, кто поименован в ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Однако список, данный в ней, не закрыт. Помимо прямо указанных в норме, упоминаются еще случаи, установленные «федеральными законами». 
Обязательный аудит за 2023 год: что будет, если нет заключения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Итак, кому же необходимо провести обязательный аудит? И какие санкции последуют, если заключение не представлено вместе с отчетностью? 

Исследуем закон об аудите 

В вышеназванном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ (далее — закон об обязательном аудите, закон № 307-ФЗ) прямо указаны:

  • кредитные организации;

  • бюро кредитных историй;

  • управляющие компании акционерных инвестиционных фондов;

  • страховые организации;

  • клиринговые компании;

  • организаторы торговли;

  • управляющие компании ПИФов;

  • негосударственные пенсионные или иные фонды;

  • общества взаимного страхования;

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Однако в статье 5 закона об обязательном аудите указаны не только они. Там говорится и о том, что даже если отчетность освобождена от обязательного аудита в силу прямого указания закона № 307-ФЗ, но подлежит проверке по иному основанию (в том числе предусмотренному и другими федеральными законами), то заключение необходимо. 

Также обязательный аудит (п. 1 ст. 5 закона № 307-ФЗ) проводится, если:

  1. Ценные бумаги организации допущены к организованным торгам.

  2. Организация является акционерным обществом.

  3. Организация подает и / или раскрывает годовую сводную / консолидированную отчетность.

  4. Превышены критерии выручки от реализации продукции или суммы активов.

Таким образом, в силу последнего названного пункта, обычное ООО подпадает под обязательный аудит по итогам 2023 года, если: 

  • доход, который определен в порядке налогового законодательства за 2022 год, перешагнул 800 млн руб.; 

  • сумма активов по бухгалтерскому балансу на 31.12.22 превысила 400 млн руб. 

Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов?

Ответы в нашем авторском Telegram-канале

Какие АО должны звать аудиторов

Ранее аудит был обязателен в силу того, что в названии компании имеется словосочетание «акционерное общество». Однако они бывают публичные (ПАО, признаки см. в п. 1 ст. 66.3 ГК) и просто акционерные (АО, п. 2 ст. 66.3 ГК). 

Причем непубличные АО с 1 января 2023 года освобождены от обязательного аудита, при условии, что они не находятся в собственности государства, субъектов РФ, муниципалитетов, и не подпадают под обязательный аудит по другим основаниям.

Если ценные бумаги допущены к организованным торгам

Организация эмитирует ценные бумаги и хочет включить их в котировочный список? Тогда нужно подать организатору торгов заявку и предоставить необходимую информацию, учитывая требования нормативных актов (ст. 14 закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормы положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утв. ЦБ от 24.02.2016 № 534-П).

Кроме того нужно запустить процедуру обязательного аудита, поскольку допуск ценных бумаг к организованным торгам переводит эмитента в разряд лиц, обязанных его проводить. 

Представление сводной / консолидированной отчетности

Представление и / или публикация сводной / консолидированной бухгалтерской отчетности предполагает проведение обязательного аудита (ст. 5 закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ). 

Консолидированная отчетность — это совокупность бухгалтерских форм, которые характеризуют деятельность группы компаний. 

По определению из IFRS 10 (МСФО 10) группа включает в себя материнскую организацию и ее дочерние организации. Консолидированная отчетность составляется по нескольким компаниям как по одному субъекту, а отчетный период составляет с 1 января по 31 декабря. Такая отчетность подается не позднее 120 дней по окончании отчетного года и подлежит обязательному аудиту. 

Заключение представляется и раскрывается вместе с отчетностью. За процессом представления и раскрытия консолидированной отчетности следит в основном ЦБ. 

Превышение объема выручки

Чтобы попасть в круг компаний, которые подлежат аудиту, достаточно превысить пороговый уровень по одному или обоим показателям, указанным в п. 4 ст. 5 закона № 307-ФЗ:

  • выручка от реализации продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий отчетный год составляет более 800 млн руб.;

  • сумма активов по данным бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, — более 400 млн руб.

Скачать перечень организаций, которым точно нужен обязательный аудит (по данным Минфина).

Когда и куда подавать аудиторское заключение

С 2020 года организации сдают бухгалтерскую отчетность в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), который администрирует ФНС. 

Подавать аудиторское заключение в ФНС нужно всем организациям, подпадающим под обязательный аудит, в комплекте с отчетностью — одновременно или в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, в любом случае не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. Поскольку в 2024 году 31 декабря — выходной, а перенос срока сдачи аудиторского заключения не установлен, то безопаснее подать его накануне, до 28 декабря. 

Чтобы профессионально разбираться в учете, пройдите курс «Главный бухгалтер коммерческой организации». С его помощью вы научитесь разбираться во всех тонкостях ФСБУ, как применять на практике изменения в законодательстве, пополните и систематизируете знания в бухгалтерии. За каждым студентом на период обучения закрепляется персональный наставник. 

Попробуйте полноценное 5 дневное обучение с кураторской поддержкой в лучшей онлайн-школе 2023 по версии GetCourse в номинации «Обучение профессиям» с 50% скидкой всего за 450 ₽ и 950 ₽.

Санкции за непредставление аудиторского заключения 

За отсутствие аудиторского заключения в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурсе) может последовать административная ответственность в виде штрафа до 50 000 руб. (п. 6–8 ст. 14.25 КоАП), дисквалификация до трех лет — в случае повторного правонарушения.

Конкретно за непредставление аудиторского заключения в налоговые органы ответственности нет, и все-таки можно получить штраф по ст. 15.11 КоАП за грубое нарушение правил бухгалтерского учета и отчетности:

  • до 10 000 руб. при первом нарушении;

  • до 20 000 руб. при повторном нарушении,

а персонально для руководителя может последовать дисквалификация на срок до двух лет.

Отсутствие аудиторского заключения — это нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью (п. 3 ст. 52 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, далее — закон об АО), ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП в виде штрафа:

  • до 4 000 руб. — для граждан;

  • до 700 000 руб. — для юридических лиц;

  • до 30 000 руб. — для должностных лиц или дисквалификация на год.

ПАО обязаны раскрывать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ст. 92 закона об АО), причем в соответствии с требованиями, установленными в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

Раскрытие информации не в полном объеме — в данном случае имеет место именно оно, ведь бухгалтерская отчетность должна представляться вместе с аудиторским заключением, которого нет, — наказывается штрафами:

  • до 50 000 руб. — для должностных лиц или дисквалификация на срок до двух лет;

  • до 1 000 000 руб. — для юридических лиц (п. 2 ст. 15.19 КоАП).

Если сохранилась обязанность подавать отчетность в Росстат, за непредставление аудиторского заключения последуют штрафы (ст. 19.7 КоАП):

  • до 500 руб. — для должностных лиц;

  • до 5 000 руб. — для юридических лиц,

Причем наложение этой санкции не освобождает от обязанности подать аудиторское заключение в Росстат (п. 4 ст. 4.1 КоАП).

В заключение напомним, что срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о бухучете — два года со дня совершения правонарушения (ст. 4.5 КоАП). Причем поскольку административное правонарушение в данном случае выражается в невыполнении обязанности к конкретному сроку, то есть не является длящимся (см. п. 19 постановления Пленума ВАС от 27.01.2003 № 2), санкция за отсутствие аудиторского заключения может последовать лишь раз.

Налоговый аудит

Если вам необходим инициативный аудит, переходите по ссылке и оставляйте заявку на консультацию

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: LjN8K3L7k

Начать дискуссию

Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мир, труд, май! Или отдых, дача, шашлык

Каждый год в нашей стране 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда. Если раньше это было время демонстраций с транспарантами, то теперь это время отдыха, дачи и шашлыка. Обсудим, чем будем заниматься во время отдыха.

Мир, труд, май! Или отдых, дача, шашлык

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоговые проверки

Запрос налоговой документов по цепочке контрагентов

В рамках выездной налоговой проверки налоговики часто запрашивают документы по всей цепочке контрагентов. Попытки компаний оспорить действия налоговиков в судах заканчиваются полным провалом. Суды в большинстве случаев принимают решения в пользу ИФНС.

Иллюстрация: freepik/freepik
Кредитование

На поддержку инвестиционных проектов кабмин выделил больше 34 млрд рублей

В рамках программы «Фабрика проектного финансирования» компании могут брать синдицированные кредиты на проекты дороже 3 млрд рублей.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Первичные документы

🙇 Бухгалтеры разошлись во мнениях по заполнению ТОРГ-12

В товарной накладной ТОРГ-12 со стороны продавца предусмотрены подписи сотрудников по строкам «Главный бухгалтер», «Отпуск груза разрешил», «Отпуск груза произвел». Но иногда по какой-то из этих строк нет либо расшифровки подписи, либо подписи вообще.

Экономика России

Путин: доходы бюджета существенно выросли по сравнению с 2023 годом

Власти в 2024 году будут поддерживать инвестиционную активность бизнеса, чтобы удовлетворить потребности внутреннего спроса на продукцию.

Маркетплейсы

Что делать, если магазин или маркетплейс отказывается продавать товар по указанной цене

Разбираемся, какое мнение у Роспотребнадзора и судов, когда магазин или маркетплейс отказываются продавать товар по указанному ценнику.

Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

Путешествовать семьей станет комфортнее: в законе определят, что такое «семейный туризм»

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой законодательно определить понятие «семейный туризм» и организовать обустроенные маршруты для семейных путешествий.

КУБ24 ФинДиректор
Кредитование

Коммерческий и товарный кредит: альтернативы банковскому кредиту

Если банки не дают деньги, рассмотрите альтернативу в виде коммерческого или товарного кредита. Они позволяют нарастить объемы и закрыть потребности большего числа клиентов. Рассказываем, что такое коммерческий и товарный кредит, какие разновидности существуют и для каких отраслей подходят.

Коммерческий и товарный кредит: альтернативы банковскому кредиту
Инвестиции

Мосбиржа выявила схему отмывания денег через площадку

Компании покупают неликвидные ценные бумаги, а потом разгоняют стоимость этих активов через Telegram-каналы.

LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Что выгоднее: КЭДО или бумага? Подскажет калькулятор затрат на кадровый документооборот от LDM

Пока одни компании стараются как можно быстрее перейти на электронный кадровый документооборот, другие совсем не спешат отказываться от бумаги, ведь многим кажется, что перевод документов в цифру — это дополнительные расходы.

Что выгоднее: КЭДО или бумага? Подскажет калькулятор затрат на кадровый документооборот от LDM
Право

Денежные переводы, обучение, черная икра, туризм: разбираем пять новых законов мая

Наступает долгожданный май, который дает нам возможность отдохнуть больше обычного за счет праздников. Но для законов выходных не предусмотрено — поэтому они вступают в силу даже в праздничные дни. Разберем, какие законодательные новшества принесет нам май 2024 года.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
3-НДФЛ

ФНС привела самые распространенные ошибки при заполнении 3-НДФЛ

До 2 мая включительно физлица должны сдать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год, если в прошлом году была продажа имущества, получение недвижимости в дар не от близких родственников и т. д.

Разборы законов

1 269
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
igotosochi
Инвестиции

Дезинфляция продолжается, ключевая ставка снова 16%. Что будет с кредитами, курсом рубля, акциями и облигациями?

26 апреля Эльвира Набиуллина осталась на тёмной стороне, оставив ставку на уровне 16%. Ориентир средней ставки за год — 15–16%, то есть, рассматривается вариант, что она не будет меняться в этом году вообще.

Дезинфляция продолжается, ключевая ставка снова 16%. Что будет с кредитами, курсом рубля, акциями и облигациями?
Разобраться в налогах
Обязательный аудит

Обязательный аудит за 2023 год: что будет, если нет заключения

Кто обязан провести обязательный аудит отчетности, какова ответственность за отсутствие аудиторского заключения? Казалось бы, все просто: всем, кто поименован в ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Однако список, данный в ней, не закрыт. Помимо прямо указанных в норме, упоминаются еще случаи, установленные «федеральными законами». 

Обязательный аудит за 2023 год: что будет, если нет заключения
Пенсии

👦🎁👵 Пенсионными баллами можно будет делиться с родителями: проект

Чтобы люди сейчас получали пенсию побольше, их дети могут передать им свои пенсионные баллы, которые числятся на их лицевом счете для формирования будущей пенсии.

6
Ипотека

Льготную ипотеку могут не дать семьям с высокими доходами

В Минфине считают, если в семье человек получает 500 000 рублей в месяц, он может себе позволить взять ипотеку по рыночным ставкам.

Маркетинг

ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы

Ведомство берет на контроль стоимость строительных материалов в регионах с паводками.

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

За возврат товара от экспортного покупателя надо платить импортный НДС без права на вычет

Если компания ввозит назад из-за границы свой собственный товар, который ей возвращает иностранный покупатель, то она платит НДС на таможне и не имеет права взять его потом на вычет.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
СберРешения
Страховые взносы

Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году

Малый и средний бизнес вправе применять льготные тарифы для исчисления страховых взносов. Как рассчитать размер страховых взносов в 2024 году для малого и среднего предпринимательства, тарифы, сроки уплаты — обо всем расскажем подробнее.

Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году

Интересные материалы

Виктория В
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Шашлык на майские

Последний рабочий день перед майскими праздниками, длинная рабочая неделя. Время тянется медленно. Зато завтра уже выходные и их четыре. Будем готовить шашлык

Что ест бухгалтер. Шашлык на майские
23