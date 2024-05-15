ИП на упрощенке переехал в новый регион: как платить налог и сдавать отчетность. Риски фиктивной миграции

Встать на учет в качестве индивидуального предпринимателя можно только в ИФНС по месту жительства гражданина. Рассказываем, что делать ИП на УСН при смене адреса проживания: как встать на учет, куда отчитываться и платить «упрощенный» налог, какие ставки применять, какие риски могут возникнуть.

Новое место учета ИП

Место жительства — это адрес, который указан в паспорте как место постоянной регистрации гражданина и который мы привыкли называть «пропиской». Именно этот адрес указывается в ЕГРИП при регистрации предпринимателя. При отсутствии постоянной прописки регистрация проводится по месту пребывания, подтвержденному свидетельством о временной регистрации. Нельзя регистрировать ИП по адресу ведения бизнеса (магазин, офис и т.п.) или иного нежилого помещения.

При смене домашнего адреса предпринимателя снимают с учета в ИФНС по прежнему месту жительства и ставят на учет в инспекции, относящейся к новому месту жительства или пребывания. Датой снятия ИП с учета и новой постановки на налоговый учет будет день регистрации по новому адресу. Если же ИП по старому адресу выписался, а по новому не зарегистрировался, он продолжит числиться в своей прежней инспекции.

Нужно ли уведомлять налоговиков о переезде и смене адреса ИП — зависит от вида его «прописки»:

Если ИП был зарегистрирован по месту своего постоянного места жительства, которое изменил на новое (и оно указано в паспорте) — сообщать об этом в ИФНС не нужно. Информацию о новой регистрации в инспекцию передадут органы внутренних дел, после чего налоговики внесут в ЕГРИП новый адрес ИП (п. 4 ст. 84 НК).

Если изменился адрес места пребывания, по которому временно зарегистрирован ИП, известить об этом ИФНС необходимо. В течение семи рабочих дней нужно заполнить и подать заявление по форме № Р24001 с приложением копии нового свидетельства о временной регистрации. Регистрация по месту пребывания ограничена по сроку действия, поэтому в инспекцию нужно сообщать и о ее продлении, даже если адрес не меняется, поскольку предпринимательскую деятельность по завершении этого срока осуществлять нельзя.

В подтверждение смены адреса налоговой регистрации ИП получит от налоговиков уведомления о снятии с учета в прежней ИФНС и о постановке на учет в новой инспекции.

В СФР и Росстат о смене места жительства ИП налоговики сообщат сами.

Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов? Ответы в нашем авторском Telegram-канале Перейти

Куда сдавать декларацию и платить налог при УСН

Каких-либо территориальных ограничений для ведения деятельности на УСН нет: где бы ни вел свой бизнес предприниматель, состоять на налоговом учете и отчитываться он все равно должен в ИФНС по месту своего жительства. Что касается уплаты «упрощенного» налога и других обязательств, то все они с 2024 года перечисляются в составе ЕНП (единого налогового платежа) по единым реквизитам, не зависящим от принадлежности налогоплательщика к конкретной инспекции.

Декларацию ИП на упрощенке сдают ежегодно не позже 25 апреля следующего за отчетным года. За 1 квартал, полугодие и 9 месяцев по УСН уплачиваются авансовые платежи, поэтому до 25 апреля, 25 июля и 25 октября нужно подавать уведомления об исчисленных суммах.

После смены адреса ИП представляет уведомления в новую ИФНС. Он указывает в них соответствующий ОКТМО по новому месту учета. В декларации по итогам года указывается ОКТМО территории того региона, в котором предприниматель состоял на учете на последний день налогового периода (письмо Минфина от 23.05.2023 № 03-11-09/46940). При этом неважно, где фактически ведет свой бизнес предприниматель.

Пример. ИП Петров зарегистрирован в ИФНС г. Москвы. В апреле 2024 г. он представил декларацию за 2023 г. и уведомление по авансовому платежу УСН за 1 квартал, в котором указал ОКТМО соответствующего муниципального образования Москвы. В мае Петров переехал в Республику Татарстан, где встал на учет в ИФНС по новому месту жительства — в г. Казань. Уведомления за полугодие и следующие периоды, как и декларацию за 2024 г., он будет подавать в казанскую инспекцию и указывать в них ОКТМО соответствующей территории г. Казани.

По какой ставке платить налог

Стандартные ставки по УСН составляют (ст. 346.20 НК):

на УСН «доходы» — 6%;

на УСН «доходы минус расходы» — 15%.

Субъекты РФ вправе своими законами снижать эти ставки до 1% (для объекта «доходы») и до 5% (для объекта «доходы минус расходы»).

Если ИП-упрощенец переехал в регион, где действует другая ставка по УСН, исчислять «упрощенный» налог он должен по ставке, действующей в этом регионе на последний день налогового периода, за который подается декларация. При этом налоговой инспекцией нового региона будут учтены авансовые платежи, перечисленные предпринимателем до его переезда. Делать перерасчет авансов, уплаченных по старому адресу, не требуется.

Пример. ИП Смирнов применяет УСН «доходы». В ноябре 2023 г. он переехал из Московской области (ставка 1%) во Владимирскую область (ставка 4%). В течение года Смирнов уплатил авансы по ставке 1% на общую сумму 43 000 руб. Облагаемый доход по итогам года — 2 500 000 руб. Как должен рассчитать налог ИП: 2 500 000 х 4% = 100 000 руб. — сумма налога за год;

100 000 – 43 000 = 57 000 руб. — налог к доплате за вычетом авансов. Фактически налог пересчитывается полностью за весь год по одной ставке, с учетом уплаченных ранее авансовых платежей. Декларацию за год ИП Смирнов подаст в ИФНС по новому месту жительства во Владимирской области.

Может оказаться, что налоговая ставка в новом регионе ниже, чем в прежнем. В этом случае расчет делается аналогичным образом, просто налог к доплате будет меньше либо вообще нулевым. За счет авансов, уплаченных по более высокой ставке, у ИП может возникнуть переплата (положительное сальдо на ЕНС), которую он вправе зачесть в счет будущих платежей или в счет уплаты налогов за другое лицо (ст. 78 НК).

Чтобы легко ориентироваться в налоговом законодательстве, научиться налоговому планированию и оптимизации, пройдите курс «Эксперт по налогообложению» в онлайн-школе Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах». Полноценное 5 дневное обучение с кураторской поддержкой в лучшей онлайн-школе 2023 по версии GetCourse в номинации «Обучение профессиям» со скидкой 50% всего за 450 ₽ и 950 ₽. Выбрать курс

Налоговая миграция: риски для ИП

Возможность платить на упрощенке налог по пониженной ставке нередко приводит предпринимателей к мысли изменить место жительства фиктивно: ИП меняет прописку и регистрируется в ИФНС другого региона, а сам продолжает жить и работать на старом месте.

При всей своей простоте и заманчивости этот способ налоговой оптимизации очень опасен. Налоговики вычисляют подобных фиктивных мигрантов, доначисляют им налог, штрафы и пени, и в результате предприниматель не получает даже части выгоды, на которую рассчитывал.

Как правило, суды встают на сторону налоговиков — об этом говорит весьма обширная судебная практика. Вот один из показательных примеров (постановление АС Центрального округа от 24.05.2022 № Ф10-1544/22 по делу № А83-14979/2021):

ИП состоял на учете в ИФНС по г. Йошкар-Ола, но в 2015 г. в связи со сменой места своего жительства на г. Ялта зарегистрировался в ИФНС Республики Крым. Свою деятельность предприниматель вел на УСН «доходы». После проведения камеральной проверки декларации за 2019 год ИФНС пришла к выводу, что пониженная ставка УСН 4%, действующая в Крыму, применялась необоснованно. Проверка установила: регистрация на территории Крыма фактически имела целью применение низкой ставки УСН для получения налоговой экономии. Суд установил, что в отчетном периоде у ИП не было недвижимости в Крыму. Он зарегистрировался в жилом доме, собственником которого был посторонний человек. Этот же собственник сообщил на допросе, что прописанный здесь предприниматель отсутствует и находится в г. Йошкар-Ола, а о периодичности и длительности нахождения его по месту прописки не смог сказать ничего. Всю почтовую корреспонденцию предпринимателя собственник получал сам и пересылал на электронный адрес ИП. Все основные контрагенты ИП вели деятельность в Республике Марий Эл, там же находилась собственность предпринимателя, которую он сдавал в аренду, и адреса отгрузки товара покупателям, которые после его «переселения» в Крым никак не изменились. Вся отчетность направлялась в крымскую ИФНС в электронном виде из г. Йошкар-Олы. Суд пришел к выводу, что фактически место жительства ИП — г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, а значит, он должен применять действующую здесь ставку УСН — 6%. За необоснованное возникновение налоговой выгоды в связи с формальной пропиской в другом регионе предпринимателя привлекли к ответственности по п. 3 ст. 122 НК. Он получил штраф 103 тыс. руб. Кроме этого, доначислили налог (1,3 млн руб.) и пени (117 тыс. руб.).

Как видим, налоговикам и суду вполне по силам собрать достаточный объем доказательств фиктивной прописки налогоплательщика в другом регионе. Информацию о том, что ИП не появляется по новому месту жительства, контролирующие органы могут получать из различных источников:

из допросов собственников жилья и соседей;

из различных баз данных: например, можно установить отсутствие перемещений к месту новой прописки на автомобиле, самолете или поезде;

от контрагентов и сотрудников предпринимателя;

из соцсетей;

проверить, с каких IP-адресов ИП выходит в интернет, кто получает адресованные ему заказные письма и т.п.

Если предприниматель не уверен, что сможет подтвердить реальную смену региона проживания, то рисковать не стоит. Возможная выгода от фиктивной миграции может обернуться долгими судебными разбирательствами и огромными убытками.

Бесплатный годовой доступ к записям и материалам наших мероприятий 2022–2024 Более 150 часов видеоразборов по налогам и более 5,500 листов презентаций получите бесплатно. Забрать пока открыт доступ Получить бесплатно

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: LjN8KLSPE