₽ Заказать рекламу
Разобраться в налогах
Расходы по налогу на прибыль

Оформление и учет представительских расходов: как избежать претензий ФНС

Представительские расходы — неотъемлемая часть бизнеса, особенно в контексте ведения деловых переговоров и привлечения новых клиентов. Однако, их оформление и учет могут стать камнем преткновения, который приведет к серьезным проблемам с налоговой службой. Рассмотрим основные моменты, которые нужно учитывать, чтобы избежать неприятностей.
Оформление и учет представительских расходов: как избежать претензий ФНС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Определение представительских расходов

Представительские расходы охватывают затраты на организацию встреч с бизнес-партнерами, на официальные приемы в целях привлечения новых деловых связей или клиентов, а также на обеспечение приема и обслуживание участников заседаний управляющих органов компании, таких как правление, совет директоров и т.п.

Правила учета представительских расходов для целей расчета налога на прибыль регулируются статьей 264 НК

Какие расходы законодатель разрешает отнести к представительским (п. 2 ст. 264 НК):

  • Затраты на проведение официальной встречи. Это может быть бизнес-завтрак, деловой обед, банкет или другое аналогичное мероприятие для проведения переговоров или принятия управленческих решений.

  • Буфетное обслуживание во время встреч с контрагентами или заседаний правления. Например, обеспечение напитками во время переговоров, организация кофе-брейков.

  • Транспортные расходы по доставке участников представительских мероприятий к месту их проведения и обратно.

  • Оплата услуг переводчиков (внештатных) во время проведения мероприятий с иностранными партнерами.

Список расходов довольно широкий, поэтому на практике часто возникают споры с налоговыми органами касательно учета тех или иных расходов для уменьшения налоговой базы.

Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов?

Ответы в нашем авторском Telegram-канале

Учитываем официальные разъяснения

Часто возникает вопрос, правомерно ли учитывать в представительских расходах затраты на встречи с лицами, не являющимися партнерами компании?

Минфин в своем письме от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49848 указывает, что представительские расходы можно понести при ведении переговоров как с действующими клиентами, так и с потенциальными. Причем такими клиентами могут быть как представители организаций-контрагентов, так и физические лица.

В своем письме от 22.01.2019 № 03-03-06/1/3120 Минфин разрешает учесть расходы на алкоголь как представительские, при условии что спиртные напитки приобретаются именно для проведения официальных мероприятий, перечисленных в статье 264 НК.

При этом затраты на культурную программу (концерты, экскурсии и т.п.) во время проведения представительских мероприятий принять в налоговом учете нельзя, как и другие расходы, которые не имеют отношения к деловому общению — на отдых участников, лечебно-профилактические процедуры и т.д. Об этом сообщает Минфин в письме от 30.10.2023 № 03-03-06/1/103183, а в Налоговом кодексе прямо указано, что расходы на организацию развлечений и отдыха, а также профилактики и лечения заболеваний не относятся к представительским. Поэтому довольно сложно будет провести под видом представительских расходы на корпоратив с участием приглашенных артистов или выезд в пансионат для оздоровления сотрудников.

Споры с налоговой могут возникнуть при включении в состав расходов затрат на проведение переговоров с партнерами «на выезде» за пределами офиса компании — в отеле, ресторане, или даже на территории контрагентов. Однако, Налоговый кодекс указывает, что такие затраты признаются представительскими независимо от места проведения мероприятий.

Суды также поддерживают налогоплательщиков в этом вопросе — например, в постановлении ФАС Центрального округа от 27.08.2009 по делу № А48-2871/08-18. В этом постановлении суд также отметил, что признание расходов обоснованными не может ставиться в зависимость от наличия положительных результатов переговоров (например, от факта заключения контракта).

Чтобы легко ориентироваться в налоговом законодательстве, научиться налоговому планированию и оптимизации, пройдите курс «Эксперт по налогообложению» в онлайн-школе Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах»

Пройдите полноценное 5 дневное обучение с кураторской поддержкой в лучшей онлайн-школе 2023 по версии GetCourse в номинации «Обучение профессиям» со скидкой 50% всего за 450 ₽ и 950 ₽. 

Выбрать курс

Правила оформления представительских расходов

Рассмотрим, как корректно оформить представительские расходы, чтобы без вопросов от налоговиков принять их для целей налогового учета.

Для правомерного уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль расходы должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы, то есть должны иметь связь с деятельностью компании (п. 1 ст. 252 НК).

Конкретный перечень документов, подтверждающих представительские расходы, Налоговым кодексом не определен. Однако, ФНС РФ в письме от 08.05.2014 № ГД-4-3/8852 дала разъяснения по порядку документального оформления представительских расходов.

Согласно разъяснениям налоговой службы, документальным подтверждением являются акты, накладные, авансовые отчеты, иные документы, подтверждающие произведенные затраты на приобретение товаров и материалов, работ, услуг по организации мероприятий, на аренду помещений. 

Кроме этого, компании необходимо составить документ, объясняющий связь произведенных затрат с представительским мероприятием. Это может быть акт или отчет, составленные по его итогам и утвержденный руководителем. Важно, чтобы из этих документов ясно следовало, зачем были произведены расходы и как они связаны с бизнесом. 

В акте (отчете) о представительских расходах следует указать:

  • имена и должности сотрудников компании, участвовавших в переговорах;

  • наименования принимавших участие компаний-контрагентов или потенциальных клиентов;

  • цель проведения и дату мероприятия, его программу;

  • перечень произведенных затрат.

Форму такого документа компания утверждает самостоятельно. При этом необходимо учесть, что разработанный компанией бланк должен соответствовать требованиям к первичным документам, закрепленным в статье 9 закона о бухучете от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

К отчету прилагают первичные расходные документы — чеки, накладные, акты (письмо Минфина от 10.04.2014 № 03-03-РЗ/16288). 

Не помешает также составить смету затрат на проведение мероприятия.

Нормирование представительских расходов

Сумма представительских расходов должна быть разумной и пропорциональной объемам бизнеса компании. Во избежание неправомерного завышения представительских расходов законодатель установил их нормирование для целей налогообложения прибыли.

Максимальный размер представительских расходов, признаваемых в налоговом учете, составляет 4% от расходов компании на оплату трудаза соответствующий отчетный (налоговый) период (п. 2 ст. 264 НК). 

Напомним, что перечень расходов на оплату труда для целей налогового учета определен в статье 255 НК.

От суммы принятых в налоговом учете расходов будет зависеть и сумма НДС к вычету. Компания может принять к вычету НДС только в той части представительских расходов, которые учтены для расчета налога на прибыль (п. 7 ст. 171 НК)

При этом надо учитывать, что налог на прибыль рассчитывается нарастающим итогом и размер представительских расходов, разрешенных к включению в состав налоговых расходов, может измениться в течение года. Соответственно, изменится и сумма НДС, возможного к вычету.

Оформление и учет представительских расходов — это серьезная задача, требующая внимания к деталям и знания законодательства. Соблюдение правил и прозрачность в документообороте помогут избежать неприятных ситуаций с налоговой службой и сохранить репутацию вашей компании. 

Если у вас есть сомнения относительно оформления и учета представительских расходов, лучше проконсультироваться с экспертом. Опытные консультанты центра «Разобраться в налогах» помогут вам освоить сложные вопросы учета и дадут практические рекомендации по применению законодательства, которые помогут избежать потенциальных проблем с налоговыми органами.

Бесплатный годовой доступ к записям и материалам наших мероприятий 2022–2024

Более 150 часов видеоразборов по налогам и более 5.500 листов презентаций получите бесплатно. Забрать пока открыт доступ

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: LjN8K7Q2a

Начать дискуссию

ПланФикс
Автоматизация учета

Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами

Надоело тратить часы, чтобы собрать всю информацию по клиенту, удобно ее структурировать и оформить каждый документ? Мы расскажем как автоматизировать эту работу и выполнять все эти действия в 2 клика.

Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоги, взносы, пошлины

Глава комитета ГД по налогам объяснил, что значит «справедливая налоговая система»

Совершенствование налоговой системы — это важная часть работы над национальными проектами, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

НДФЛ

По приказу ФНС 2023 года справку о доходах и удержанном НДФЛ за 2023 год не выдают

ФНС разъяснила, по какой форме работодатель должен выдать Справку о доходах и суммах налога физического лица (форма по КНД 1175018) за 2023 год в случае обращения за ней работника после 9 апреля 2024 года.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
МойСклад
Маркетинг

Воронка продаж: зачем нужна и как построить

Практически любая сделка происходит примерно так. Клиент видит информацию о товаре или услуге — допустим, в рекламе Яндекса. Переходит по объявлению, если предложение на сайте интересно, звонит или оставляет заявку. Дальше за дело берется менеджер или сам собственник в зависимости от размера компании. 

Воронка продаж: зачем нужна и как построить
Разобраться в налогах
Расходы по налогу на прибыль

Оформление и учет представительских расходов: как избежать претензий ФНС

Представительские расходы — неотъемлемая часть бизнеса, особенно в контексте ведения деловых переговоров и привлечения новых клиентов. Однако, их оформление и учет могут стать камнем преткновения, который приведет к серьезным проблемам с налоговой службой. Рассмотрим основные моменты, которые нужно учитывать, чтобы избежать неприятностей.

Оформление и учет представительских расходов: как избежать претензий ФНС
РУС
Обзоры новостей

Кратко за день: В России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 83,3$. Доллар снизился до 90,7₽. Биткоин взлетел до 71100$.

Кратко за день: В России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов
2

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

НДФЛ с серой зарплаты платит сам работник

Если налоговый агент не удержал НДФЛ, надо сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог самостоятельно.

Выход на пенсию

👶👶👶👶 Многодетным матерям могут дать право на досрочную пенсию. А мужчины и когда 1 ребенок, чем не заслужили? — возмущаются у нас в ВК

Депутаты Госдумы собираются дать право женщинам с тремя детьми выходить на пенсию с 54 лет, а кто родил четыре ребенка — с 52.

Информационные технологии

Работа судов с коллективными исками может стать более эффективной

С помощью новой информационной системы коллективных исков потенциальные участники процесса смогут присоединиться к делу, а также следить за его ходом и действиями своих представителей.

Моё дело
Карьера бухгалтера

Пассивный доход для бухгалтера: реально ли заработать на партнёрской программе? Опрос

Все хотят зарабатывать больше, но не увеличивать при этом свой рабочий день. Что такое партнёрка, на какой доход можно рассчитывать и при чём здесь бухгалтер.

Пассивный доход для бухгалтера: реально ли заработать на партнёрской программе? Опрос
Наталья Горячая
Инвестиции

Силуанов предлагает поддерживать только тот бизнес, который инвестирует в Россию

Поддержка должна оказываться прежде всего такому бизнесу, который не выводит полученную прибыль в офшоры, а вкладывает ее на расширение производства, инновации и инфраструктуру регионов, где он работает.

Экспорт

Снова разрешили экспорт бензина

Правительство утвердило решение о временном снятии ограничений на экспорт бензина.

Разборы законов

1 292
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Трудоемкость как ключевой фактор, определяющий стоимость бухгалтерских услуг

В прошлой статье мы разобрали основные задачи и требования к системе ценообразования в бухгалтерской компании, а также поговорили о базовой формуле расчета стоимости бухгалтерских услуг. Теперь нам предстоит более подробно остановиться на вопросе трудоемкости бухгалтерских услуг и методах ее расчета.

Трудоемкость как ключевой фактор, определяющий стоимость бухгалтерских услуг
1
Людмила Решетникова
Права потребителей

Как сохранить репутацию и деньги. Защита предпринимателя

В материале о том, как предпринимателю защититься от недобросовестных действий потребителя.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Бесплатно с Трудовые отношения

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры
Кредитование

ЦБ начал обсуждать с бизнесом параметры кредитных каникул

Механизм кредитных каникул сделают постоянным, особые условия получат представители малого и среднего бизнеса.

Бесплатно с Налоговый учет при УСН

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс
Ведение бизнеса

Пять знаков и ритуалов, в которые верят предприниматели

Приметам и ритуалам следуют многие успешные люди. Например, супермодель Хайди Клум хранит свой молочный зуб на удачу, а у актера Колина Фаррелла есть счастливый ремень. Мы решили поискать, в какие знаки верят предприниматели — для этого спросили их и заглянули в популярные запросы из поисковиков.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
  • Бухгалтер
    Зарплата не указана Москва Пикчер
  • Аудитор
    от 80 000 ₽ до 100 000 ₽ Удаленно Финансовые технологии
  • Бухгалтер
    от 90 000 ₽ до 90 000 ₽ Москва Контактор Легран
Владислав Савушкин
Управленческий учет

⭐️Система управленческого учета. Как внедрять?

Выстроить систему управленческого учета на предприятии очень просто. Потребуется лунный камень, сердцевина рога единорога, коготь гиппогрифа, туман, зелье Счастья. Без этого не обойтись. Но есть еще один ингредиент. Секретный. Хотите узнать какой именно? Тогда читайте статью.

⭐️Система управленческого учета. Как внедрять?

Интересные материалы

НДФЛ

Основательница Wildberries высказалась за введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Татьяна Бакальчук, самая богатая женщина России, уверена, что прогрессивный НДФЛ поможет развитию малого и среднего бизнеса.

2