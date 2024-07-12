Доначисление налогов по агентскому договору: как избежать рисков переквалификации

Разглядев в агентском договоре сделку совершенно иного рода, налоговики могут его переквалифицировать с доначислением налогов. Разбираемся, как снизить или вообще исключить подобные риски, оформляя отношения с агентом.

В чем опасность переквалификации

Налогоплательщики нередко заключают агентские договоры, имея в виду совершенно иное, например:

поручение;

куплю-продажу;

поставку;

подряд;

трудовые отношения.

Налоговики вправе самостоятельно менять юридическую квалификацию совершенных налогоплательщиками сделок, при этом суммы, доначисленные в результате этой переквалификации, взыскиваются в судебном порядке (письмо Минфина от 14.06.2022 № 03-02-07/56381).

Переквалификация производится, когда выбранная форма сделки не соответствует действительной воле сторон, прикрывая другие последствия, желаемые сторонами (например, постановление АС Северо-Западного округа от 15.08.2018 № Ф07-9023/2018).

Выгоды и опасности

Очевидно, что агентский договор сулит определенные налоговые выгоды, например:

Возможность снижения базы по налогу на прибыль за счет затрат на выплату агентского вознаграждения.

Если агент — ИП, от принципала не требуется платить за него страхвзносы и удерживать НДФЛ.

Бизнесмены, использующие агентские договоры, знают их плюсы, но и налоговики прекрасно осведомлены о преимуществах этого вида гражданско-правовых сделок и поэтому тщательно анализируют их.

При малейшем подозрении на сокрытие другого вида сделки проводится тщательная проверка, которая чаще всего оборачивается доначислениями, штрафами и пенями.

Далеко не всегда налогоплательщики применяют агентский договор вместо другого со злым умыслом. Непросто исключить все положения, которые делают агентский договор похожим на смежную сделку, ведь формулировки главы 52 ГК допускают разные толкования. Не все бизнесмены могут позволить себе штатного юриста, поэтому оформляют отношения так, как «делали всегда», так, как выгоднее — не задумываясь о том, что эта выгода ведет к потерям.

Важно регулярно повышать свой профессиональный уровень, знакомиться с опытом коллег и использовать только законные, актуальные методы оптимизации.

Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов? Ответы в нашем авторском Telegram-канале Перейти

Когда ИФНС сочтет агентский договор комиссией или поручением

Бесспорно, договоры комиссии, поручения и агентский договор имеют кое-какие пересечения, общую черту: одна сторона в интересах и по поручению другой совершает сделки. Однако агент совершает еще и юридически значимые шаги — собирает данные, информацию, проводит переговоры и т.п. (кассационное определение Пермского краевого суда от 12.09.2011 по делу № 33-9291/2011).

Чтобы избежать подозрений в том, что заключая агентский договор, на самом деле вы имели в виду комиссию или поручение, обратите особое внимание на формулировки задач агента — это не только обязанности по заключению сделок, но и совершение иных юридически значимых действий.

Например:

поиск контрагентов;

направление коммерческих предложений;

проведение переговоров;

осуществление переписки и т.п.

Не забывайте требовать составления отчетов агента в подтверждение того, что агент на самом деле совершил сделки и иные значимые действия (ст. 1008 ГК, определение ВАС от 20.04.2012 № ВАС-4293/12).

Когда ИФНС переквалифицирует агентский договор в договор купли-продажи

Различия между этими видами правоотношений достаточно велики. Основная разница в том, что исполнитель по агентскому договору получает от заказчика продукцию на реализацию (без перехода права собственности), а по договору купли-продажи товар нужно выкупить сразу (с переходом права собственности).

Если принципал сможет документально подтвердить реальность хозяйственных операций, должную осмотрительность при подборе деловых партнеров, исполнение договоров в натуре, словом, реальное исполнение агентского договора, то суды не поддержат обвинения налоговиков (постановления московского арбитража от 26.03.2012 № А41-4437/11, от 12.01.2015 № Ф05-14880/2014).

Если же, напротив, налоговики докажут, что:

принципал не выплачивал агентское вознаграждение;

отсутствуют документы, подтверждающие реальное исполнение договора;

в платежках указано назначение платежа, которое не соответствует предмету агентского договора,

суд сочтет, что на деле имеет место купля-продажа (постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.03.2013 № А26-5752/2011).

Чтобы легко ориентироваться в налоговом законодательстве, научиться налоговому планированию и оптимизации, пройдите курс «Эксперт по налогообложению» в онлайн-школе Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах». Пройдите полноценное 5 дневное обучение с кураторской поддержкой в лучшей онлайн-школе 2023 по версии GetCourse в номинации «Обучение профессиям» со скидкой 50% всего за 450 ₽ и 950 ₽. Выбрать курс

Когда ИФНС может переквалифицировать агентский договор в подряд

Различия агентского договора и договора подряда очевидны: подряд выбирают тогда, когда нужен конкретный результат — выполнение работ с передачей результата заказчику, а агентские отношения вообще не имеют осязаемой формы.

Следовательно, если в агентском договоре указано, что его предмет — выполнение работ с передачей заказчику оговоренного результата, то это договор подряда. Налоговики наверняка обратят на это внимание, а судьи их поддержат (см. выводы в постановлениях ФАС Поволжского округа от 14.07.2005 № А55-19119/04-12, АС Северо-Кавказского округа от 16.02.2016 № Ф08-312/2016).

Когда ИФНС сочтет агентский договор договором поставки

Одна из основных квалифицирующих черт агентского договора — посредничество агента. Исполнитель по этому договору выступает связующим звеном между принципалом и фирмой, с которой совершается сделка.

По агентскому договору не может быть предусмотрен переход права собственности на товар с момента его приемки.

Недопустимо в агентском договоре наличие условий о:

порядке расчетов за товар;

приемке товара;

переходе риска случайной гибели или повреждения товара;

основаниях для возврата качественного товара и с истекшим сроком годности;

ответственности за просрочку оплаты товара.

Если подобные условия в соглашении прописаны, это признаки того, что перед нами — договор поставки (постановление 17-го ААС от 03.06.11 № 17АП-4461/2011-ГК).

Как избежать переквалификации агентского договора в трудовой

Последствия переквалификации агентских договоров в трудовые очевидны:

уклонение от оформления трудовых отношений — это нарушение, которое влечет за собой административную ответственность по п. 4 ст. 5.27 КоАП (штрафы до 100 000 руб.);

также налоговая доначислит НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы.

При этом днем начала трудовых отношений будет считаться дата фактического допущения «агента» к исполнению обязанностей (ч. 4 ст. 19.1 ТК). Если ему было передано какое-то имущество, то за его утрату он будет отвечать в рамках материальной ответственности, что не выгодно собственнику имущества по сравнению с гражданско-правовыми отношениями (определение ВС от 06.02.2024 № 43-КГ23-8-К6).

Как не допустить переквалификации?

Прежде всего — избегать в договорах с агентами формулировок, характерных для трудовых договоров: о времени труда и отдыха, о необходимости соблюдения внутреннего трудового распорядка, контроле со стороны работодателя, зарплате и т.п.

Если у вас в штате предусмотрены должности, по которым трудовая функция совпадает с обязанностями агента по договору, это тоже увеличивает риск переквалификации заключенного агентского договора в трудовой.

Крайне опасно оформлять по агентскому договору и лиц, которые незадолго до его заключения были вашими штатными сотрудниками, при этом их обязанности фактически не изменились.

Напомним, что:

законом запрещено маскировать трудовые отношения гражданско-правовыми (ст. 15 ТК);

отношения, которые были оформлены гражданско-правовым договором, включая агентский, могут быть признаны трудовыми (ст. 19.1 ТК);

к переквалифицированным договорам будут применяться положения трудового законодательства (ст. 11 ТК).

Не желаете, чтобы налоговая и ГИТ принудительно увеличивали вам штат работников, не допускайте в агентских договорах формулировок из трудовых договоров, например, о том, что принципал обеспечивает условия труда, а агент:

подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы;

лично выполняет определенную трудовую функцию под контролем и управлением администрации принципала;

за свои услуги (трудовую функцию) получает определенную плату, не зависящую от результатов;

имеет право на отпуск, больничный, иные соцгарантии и т.п.

Мораль очевидна: используйте только законные методы налоговой оптимизации, не пытаясь скрыть за одним видом договора другие отношения.

Бесплатный годовой доступ к записям и материалам наших мероприятий 2022–2024 Более 150 часов видеоразборов по налогам и более 5,500 листов презентаций получите бесплатно. Забрать пока открыт доступ Получить бесплатно

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: LjN8K9PdL