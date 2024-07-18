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Основные средства

Учет основных средств на УСН: гайд для бухгалтера

Применяя УСН «доходы минус расходы», можно уменьшить налоговую базу на стоимость основных средств, приобретенных или созданных своими силами, включая затраты по реконструкции и модернизации (пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК). Разберемся, какие действия помогут бухгалтеру правильно учесть основные средства для расчета налога.
Учет основных средств на УСН: гайд для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что относят к объектам ОС

Прежде всего, бухгалтеру необходимо определить, является ли имущество основным средством. 

Налоговый кодекс определяет следующие критерии ОС (ст. 256 НК):

  • стоимость свыше 100 тысяч рублей;

  • срок использования более года;

  • принадлежит компании на праве собственности;

  • используется для получения дохода.

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Определяем стоимость ОС

Если имущество соответствует критериям отнесения к ОС, необходимо правильно определить его стоимость для расчета УСН. Здесь будет иметь значение, когда данный объект появился на балансе компании:

1. В период применения УСН.

В этом случае стоимость имущества признается по правилам бухучета. 

К учету ОС принимается по первоначальной стоимости, которая определяется как сумма капитальных затрат, связанных с его приобретением или созданием (ФСБУ 6/2020). 

Например, в стоимость ОС входит:

  • стоимость имущества (согласно договору с поставщиком);

  • стоимость работ подрядчика;

  • НДС, выставленный поставщиком или подрядчиком;

  • стоимость материалов, использованных для изготовления (постройки) ОС;

  • консультационные, посреднические услуги в связи с приобретением ОС.

Определенную таким образом стоимость ОС бухгалтер будет списывать в расходы, уменьшая базу по упрощенке «доходы минус расходы».

2. Переход на УСН «доходы минус расходы» с ОСНО.

При переходе с ОСНО, определяя стоимость ОС для УСН «доходы минус расходы», бухгалтер рассчитывает остаточную стоимость объекта на дату перехода. 

Она определяется как разница между первоначальной стоимостью ОС и начисленной амортизацией, рассчитанным по правилам главы 25 НК

3. Переход на УСН с ЕСХН. 

Остаточная стоимость ОС будет рассчитываться как остаточная стоимость ОС на дату перехода на ЕСХН за вычетом расходов, учтенных в соответствии с правилами главы 26.1 НК

4. Переход с УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы». 

Учесть совершенные траты на основные средства получится, если (п. 3 ст. 346.16 НК, письма Минфина от 26.01.2024 № 03-11-11/6177, от 09.12.2013 № 03-11-06/2/53560):

  • ОС оплачено и введено в эксплуатацию после перехода на «доходы минус расходы»;

  • ОС оплачено до перехода, а в эксплуатацию введено после перехода на УСН «доходы минус расходы»;

  • ввод в эксплуатацию произошел на УСН «доходы», а оплата — на УСН «доходы минус расходы» (учитывают только сумму, уплаченную после перехода).

Если и оплата и ввод ОС в эксплуатацию состоялись на УСН «доходы», учесть расходы после перехода нельзя (п. 4 ст. 346.17 НК).

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Как учесть расходы по ОС

Стоимость ОС включают в затраты при одновременном соблюдении следующих условий:

  • объект ОС используется для получения доходов на упрощенке «доходы минус расходы»;

  • расходы на приобретение (создание) объекта ОС оплачены;

  • ОС ввели в эксплуатацию.

Принять ОС к учету на упрощенке можно, только если оно приобретено именно для деятельности на УСН. Если же оно будет использоваться, например, исключительно в деятельности на патенте (при совмещении режимов), в целях УСН его не учитывают. Используя ОС на разных режимах, следует вести раздельный учет затрат.

Нельзя признать расходы по объектам ОС:

На УСН списание стоимости ОС происходит поквартально равными частями в течение года, в котором выполнены необходимые условия. 

Запись в книге учета доходов и расходов (КУДиР) делают на последнее число каждого квартала.

Период списания расходов

Начать списание в расходы стоимости ОС можно с квартала его оприходования, то есть — после определения стоимости и постановки на учет. Таким образом стоимость ОС будет полностью включена в расходы до конца календарного года.

Пример

В мае 2024 года Компания приобрела оборудование стоимостью 180 000 рублей. Оплата поставщику производилась двумя частями: аванс в размере 50% (90 000 руб.) в апреле и окончательная оплата (90 000 руб.) в июле 2024 года. В июне 2024 года оборудование введено в эксплуатацию. 

Бухгалтерия Компании включила стоимость оборудования в расходы по УСН за 2024 год тремя частями: 

  • за второй квартал — 30 000 рублей (90 000 / 3); 

  • за третий квартал — 75 000 рублей (90 000 / 3 + 90 000 / 2); 

  • за четвертый квартал — 75 000 рублей (90 000 / 3 + 90 000 / 2).

Если основное средство было поставлено на учет до перехода на УСН, порядок списания его стоимости в расходы немного сложнее и зависит от СПИ (срока полезного использования) объекта (пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК):

СПИ

Срок списания

Порядок учета расходов

до 3 лет (включительно)

1 год

Равными частями в течение года

свыше 3 лет до 15 лет (включительно)

3 года

50% — в первый год 

30% — во второй год

20% — в третий год

свыше 15 лет

10 лет

Равными долями в течение 10 лет

При этом внутри отчетных периодов расходы принимают, распределив по кварталам равными долями.

Для определения срока полезного использования ОС для целей налогообложения в соответствии с главой 25 НК следует воспользоваться классификацией основных средств (утв. постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1 в ред. от 18.11.2022).

Продажа ОС

Одним из признаков ОС является его использование для предпринимательской деятельности в течение длительного периода времени и постепенный перенос его стоимости в расходы. Поэтому в налоговый кодекс внесена норма, ограничивающая сроки продажи ОС, чья стоимость была учтена в расходах по УСН. 

Так, при продаже объекта основных средств до истечения трех лет после признания в расходах его стоимости, придется пересчитать и доначислить налог за весь период, а также уплатить пени. 

По объектам с длительным СПИ свыше 15 лет срок ограничения еще дольше — налог и пени придется доплатить при продаже до истечения 10 лет с момента приобретения

При этом налоговую базу можно будет уменьшить на сумму амортизации ОС, рассчитанную по правилам главы 25 НК исходя из срока полезного использования основного средства.

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