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Валютный контроль

Новые правила валютного контроля: что изменилось с 1 апреля 2024

С 1 апреля 2024 года валютное законодательство изменилось в сторону облегчения работы с внешнеторговыми контрактами. Рассказываем о произошедших изменениях.
Новые правила валютного контроля: что изменилось с 1 апреля 2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Увеличен порог для совершения валютной сделки без предоставления в банк подтверждающих документов 

Российские предприниматели, компании и их заграничные подразделения, граждане и иностранцы с российским ВНЖ, постоянно проживающие на территории России, которые занимаются импортом или экспортом, обязаны предоставлять сведения о валютных сделках в уполномоченный банк. Состав этой информации зависит от характера и суммы операции.

С 1 апреля 2024 Центробанк повысил с 600 тыс. до 1 млн рублей размер суммы по договору с нерезидентом, при которой документы, подтверждающие сделку, банку можно не предоставлять(упрощенный порядок контроля).

Если стоимость контракта не превышает эквивалент 1 млн рублей (по курсу ЦБ на день его заключения или на дату последнего изменения цены сделки), экспортеры и импортеры сообщают в банк только код вида валютной операции (п. 2.7, приложение № 1 к инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И в ред. от 01.04.2024):

  • Экспортеры должны успеть предоставить сведения в течение 15 рабочих дней со дня, когда выручка поступила на транзитный валютный счет.

  • Импортеры сообщают код в момент платежа. Для этого заполнение поля «Назначение платежа» необходимо начать с кода в формате «{VOххххх}», где ххххх — это код вида валютной операции.

При стоимости принятого на учет контракта свыше 1 млн рублей, резиденты обязаны предоставить уполномоченному банку документы по сделке (контракт, счета, акты, и т. д.) и справку о подтверждающих документах. На это отводится 15 дней (рабочих) месяца, следующего за месяцем, когда закрывающие документы были оформлены (п. 8.2.2 Инструкции № 181-И).

С1 апреля 2024 года в состав пакета подтверждающих документов не нужно включать перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, подтверждающие перемещение товаров внутри ЕАЭС, так как эту информацию банки получают от ФТС посредством электронного документообмена.

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Разрешено проводить расчеты в любом уполномоченном банке

Импортные и экспортные контракты, стоимость которых превышает 3 млн и 10 млн рублей соответственно, ставятся на учет в уполномоченном банке с присвоением уникального номера и заполнением ведомости банковского контроля (п. 4.2, 5.1 Инструкции № 181-И).

До 1 апреля 2024 года действовало правило, согласно которому расчеты по таким соглашениям осуществлялись только через банк, где учтен контракт. 

Указание ЦБ от 09.01.2024 № 6663-У с 01.04.2024 изменило инструкцию № 181-И. Начиная с 1 апреля 2024 года, российская сторона сделки вправе проводить такие расчеты через свои счета, открытые:

  • в любом уполномоченном банке;

  • в банке-нерезиденте.

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Определили особенности подачи сведений и учета контрактов при оплате наличными 

Экспортеры и импортеры вправе проводить расчеты по международным контрактам наличными деньгами. При этом ограничение в 100 тыс. рублей по наличным расчетам между юрлицами и предпринимателями на внешнеторговые операции не распространяются (п. 5 Правил, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2022 № 2433).

С 1 апреля 2024 года действует новая глава 2 (1) Инструкции № 181-И об особенностях валютного контроля наличных расчетов с нерезидентами в связи со специальными экономическими мерами (пп «б» п. 4 Указа Президента от 08.08.2022 № 529). А в главе 15 (1) прописали порядок взаимодействия резидентов с уполномоченными банками в таких случаях. В частности:

  • Если контракт не подлежит постановке на учет, а наличные средства по нему не вносятся на счет в уполномоченном банке (при экспорте), или передаются нерезиденту (при импорте), в уполномоченный банк подаются подтверждающие документы о расчете наличными, о передаче товара, выполнении работы и т.п. нерезидентом (п.п. 2(1).3, 2(1).4 Инструкции № 181-И).

  • Если контракт поставлен на учет, в уполномоченный банк дополнительно подают сведения об уникальном номере контракта, цифровом коде валюты, коде вида операции (исходя из ее экономического содержания), сумме операции (п.п. 2(1).2, 2(1).5 Инструкции № 181-И).

Срок подачи таких данных и документов — 45 дней (рабочих) после получения наличных от иностранного партнера, или передачи наличных по импортному контракту.

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