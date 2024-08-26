Меры поддержки для бизнеса в 2024 году

Специальные кредиты
Банк России продолжает следовать Дорожной карте, работая над увеличением доступности кредитования для МСБ. В 2024 г. по-прежнему выдают кредиты в рамках федеральных программ:
«1764» — по номеру постановления Кабмина от 30.12.18 № 1764. По нему банки могут претендовать на субсидии, чтобы возместить недополученное с кредитуемого МСБ.
ПСК, т.е. программа стимулирования кредитования, по которой максимальные ставки по кредитам ограничены;
ПСК плюс «1764» — симбиоз плюсов двух вышеописанных программ, предназначенный для наиболее важных отраслей, например, переработка сельхозпродукции, гостиницы ДВО, Кавказа, Крыма и Севастополя, наука, IT и т.п.
Сохраняются ранее начатые льготные программы для сельхозпроизводителей, сфер науки, промышленности, IT в регионах и «Москва массовая» — для МСБ столицы.
Невозвратные беспроцентные гранты
Грант получают без возврата и без процента, но надо, во-первых, соответствовать установленным условиям и выдержать конкурс.
В 2024 г. гранты могут получить, в частности, юные бизнесмены — ИП и организации, учредители которых — люди не старше 25 лет. По этой программе можно получить от 100 тыс.
Субъект МСБ, занятый в производстве, продажах наукоемкого товара, в том числе ориентированного на импортозамещение, может попытаться получить грант «Развитие» (15—30 млн руб., до 70% от общей стоимости проекта).
Есть и другие программы, с которыми можно ознакомиться в центрах «Мой бизнес» или на сайте этого проекта.
Поручительства по кредитам
Нет залога или недостаточная стоимость этого вида обеспечения для кредита, гарантии, лизинга — обычное дело. Чтобы за МСБ поручились Корпорация МСП или региональная гарантийная организация (РГО) (до 70% от суммы кредита), необходимо подать заявку и пройти проверочные мероприятия. Комиссия за поручительство составляет от 0,75 до 1,5% годовых.
Получение субсидий
Субсидия дается всегда на конкретные цели тем, кто соответствует определенным требованиям. Если получатель сможете подтвердить, что потратил ее именно на них — возвращать деньги не надо. Самый простой пример: соцконтракт для малоимущих на открытие бизнеса (правила утверждены постановлением Правительства от 31.12.20 № 2394).
Полный перечень субсидий, на которые может претендовать МСБ, размещается на портале «Мой бизнес» и веб-страницах властей регионов. Некоторые субсидии доступны по России повсеместно, например, МСБ, занятому в переработке. Они выделяются из сумм экологического сбора на основании постановления Правительства от 25.03.22 № 467.
Другой пример: компенсация логистических расходов при экспорте (постановление Правительства от 28.07.22 № 1347). Или, например, частичное возмещение расходов на оплату труда (3–6 МРОТ плюс страховые взносы и районные коэффициенты) новых работников, при условии, что МСБ принимает в штат:
официально зарегистрированных безработных;
молодых людей до 30 лет;
бывших участников СВО и т.п.
Полные условия и список «льготных» сотрудников есть на сайте Минтруда.
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Лизинг на льготных условиях
МСБ имеют возможность взять в лизинг без залога необходимое оборудование по ставкам от 1,9% на сумму до 100 млн руб., причем любой техники от любых поставщиков, выбрать график платежей (в том числе с учетом сезонности деятельности), внести первый платеж через 30 дней после приемки.
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Налоговые льготы МСБ
Сохраняются все льготы, которые были введены ранее, в частности:
сниженные «ковидные» тарифы страховых взносов;
освобождение от НДС государственного, муниципального имущества, не закрепленного за гос- и муниципальными организациями, выкупаемого МСБ (подп. 12 п. 2 ст. 146 НК).
Доступно применение специальных налоговых режимов: для организаций — УСН, АУСН, ЕСХН, систему налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, для ИП — УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН, НПД.
Вновь зарегистрированные ИП на УСН или ПСН вправе рассчитывать на налоговые каникулы, т.е. нулевую ставку при условии работы в определенных сферах (производство, социальная, научная сфера, бытовые услуги, предоставление мест для временного проживания).
До конца 2024 г. IT-фирмы освобождены от уплаты налога на прибыль по указу Президента от 02.03.22 № 83. До 30.06.27 действующие гостиницы не платят НДС, строящиеся не будут его платить пять лет с начала эксплуатации (постановление от 01.07.22 № 1181). Освобожден от НДС ввоз ряда оборудования, которое не производится в РФ: оборудования для изготовления плит МДФ, станы для производства рельсов, газотурбинные генераторы, принтеры и т.п.
Уточнить, какие меры поддержки доступны в вашем регионе, можно на сайте МСП, в разделе «Региональные меры поддержки». Как правило, это информация и консультации, финансовые меры (гранты, субсидии, займы и т.п.), имущественные (аренда на льготных условиях), подключение к инновационным разработкам.
В заключение отметим, что неиспользуемая льгота — это утраченные возможности и недополученная прибыль. Неосведомленность о том, что можно получить от государства может дорого стоить, вплоть до закрытия бизнеса.
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