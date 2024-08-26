Меры поддержки для бизнеса в 2024 году

Крупный бизнес имеет возможность удержаться на плаву и при разумном менеджменте успешно минует кризисы. У малого и среднего бизнеса (МСБ) такой потенциал чаще всего отсутствует. Рассказываем, на каким государственные меры поддержки можно рассчитывать.

Специальные кредиты

Банк России продолжает следовать Дорожной карте, работая над увеличением доступности кредитования для МСБ. В 2024 г. по-прежнему выдают кредиты в рамках федеральных программ:

«1764» — по номеру постановления Кабмина от 30.12.18 № 1764. По нему банки могут претендовать на субсидии, чтобы возместить недополученное с кредитуемого МСБ.

ПСК , т.е. программа стимулирования кредитования, по которой максимальные ставки по кредитам ограничены;

ПСК плюс «1764» — симбиоз плюсов двух вышеописанных программ, предназначенный для наиболее важных отраслей, например, переработка сельхозпродукции, гостиницы ДВО, Кавказа, Крыма и Севастополя, наука, IT и т.п.

Сохраняются ранее начатые льготные программы для сельхозпроизводителей, сфер науки, промышленности, IT в регионах и «Москва массовая» — для МСБ столицы.

Невозвратные беспроцентные гранты

Грант получают без возврата и без процента, но надо, во-первых, соответствовать установленным условиям и выдержать конкурс.

В 2024 г. гранты могут получить, в частности, юные бизнесмены — ИП и организации, учредители которых — люди не старше 25 лет. По этой программе можно получить от 100 тыс.

Субъект МСБ, занятый в производстве, продажах наукоемкого товара, в том числе ориентированного на импортозамещение, может попытаться получить грант «Развитие» (15—30 млн руб., до 70% от общей стоимости проекта).

Есть и другие программы, с которыми можно ознакомиться в центрах «Мой бизнес» или на сайте этого проекта.

Поручительства по кредитам

Нет залога или недостаточная стоимость этого вида обеспечения для кредита, гарантии, лизинга — обычное дело. Чтобы за МСБ поручились Корпорация МСП или региональная гарантийная организация (РГО) (до 70% от суммы кредита), необходимо подать заявку и пройти проверочные мероприятия. Комиссия за поручительство составляет от 0,75 до 1,5% годовых.

Получение субсидий

Субсидия дается всегда на конкретные цели тем, кто соответствует определенным требованиям. Если получатель сможете подтвердить, что потратил ее именно на них — возвращать деньги не надо. Самый простой пример: соцконтракт для малоимущих на открытие бизнеса (правила утверждены постановлением Правительства от 31.12.20 № 2394).

Полный перечень субсидий, на которые может претендовать МСБ, размещается на портале «Мой бизнес» и веб-страницах властей регионов. Некоторые субсидии доступны по России повсеместно, например, МСБ, занятому в переработке. Они выделяются из сумм экологического сбора на основании постановления Правительства от 25.03.22 № 467.

Другой пример: компенсация логистических расходов при экспорте (постановление Правительства от 28.07.22 № 1347). Или, например, частичное возмещение расходов на оплату труда (3–6 МРОТ плюс страховые взносы и районные коэффициенты) новых работников, при условии, что МСБ принимает в штат:

официально зарегистрированных безработных;

молодых людей до 30 лет;

бывших участников СВО и т.п.

Полные условия и список «льготных» сотрудников есть на сайте Минтруда.

Учебно-консалтинговый центр «Разобраться в налогах» повышает квалификацию бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов, а также дает ценные знания, необходимые в работе собственникам бизнеса, директорам, предпринимателям.

Лизинг на льготных условиях

МСБ имеют возможность взять в лизинг без залога необходимое оборудование по ставкам от 1,9% на сумму до 100 млн руб., причем любой техники от любых поставщиков, выбрать график платежей (в том числе с учетом сезонности деятельности), внести первый платеж через 30 дней после приемки.

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Налоговые льготы МСБ

Сохраняются все льготы, которые были введены ранее, в частности:

сниженные «ковидные» тарифы страховых взносов;

освобождение от НДС государственного, муниципального имущества, не закрепленного за гос- и муниципальными организациями, выкупаемого МСБ (подп. 12 п. 2 ст. 146 НК).

Доступно применение специальных налоговых режимов: для организаций — УСН, АУСН, ЕСХН, систему налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, для ИП — УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН, НПД.

Вновь зарегистрированные ИП на УСН или ПСН вправе рассчитывать на налоговые каникулы, т.е. нулевую ставку при условии работы в определенных сферах (производство, социальная, научная сфера, бытовые услуги, предоставление мест для временного проживания).

До конца 2024 г. IT-фирмы освобождены от уплаты налога на прибыль по указу Президента от 02.03.22 № 83. До 30.06.27 действующие гостиницы не платят НДС, строящиеся не будут его платить пять лет с начала эксплуатации (постановление от 01.07.22 № 1181). Освобожден от НДС ввоз ряда оборудования, которое не производится в РФ: оборудования для изготовления плит МДФ, станы для производства рельсов, газотурбинные генераторы, принтеры и т.п.

Уточнить, какие меры поддержки доступны в вашем регионе, можно на сайте МСП, в разделе «Региональные меры поддержки». Как правило, это информация и консультации, финансовые меры (гранты, субсидии, займы и т.п.), имущественные (аренда на льготных условиях), подключение к инновационным разработкам.

В заключение отметим, что неиспользуемая льгота — это утраченные возможности и недополученная прибыль. Неосведомленность о том, что можно получить от государства может дорого стоить, вплоть до закрытия бизнеса.

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