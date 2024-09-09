Как снизить налог на прибыль в 2024 году: 10 законных способов

Грамотно выбранная налоговая политика помогает законно минимизировать налоги. Есть целый набор инструментов для налоговой оптимизации — спецрежимы, льготы, нулевые ставки и адресные преференции. Крупные компании не могут применять льготные режимы. Многие представители малого бизнеса по ряду причин тоже ведут деятельность на общей системе налогообложения. У них возникает вопрос — как уменьшить налог на прибыль.

Налог на прибыль и инструменты налогового планирования

Налог на прибыль организаций — это прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов деятельности компании.

Налоговый период по этому платежу — календарный год. Организации должны платить авансы по налогу на прибыль каждый месяц или раз в квартал.

Основная, но не единственная, ставка налога на прибыль — 20%.

Повлиять на размер налогов законным образом проще всего через грамотное налоговое планирование.

Есть следующие инструменты налогового планирования, которые помогают снизить компании налоговое бремя:

льготы по налогу на прибыль;

учетная политика в целях налогообложения;

договорная политика.

Первый инструмент ограничен конкретными видами деятельности и условиями юрисдикции. Два других инструмента налогового планирования может использовать любая организация на ОСНО.

Рассмотрим основные законные способы, которые помогают снизить налог на прибыль в 2024 году.

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1. Льготные ставки

Для некоторых категорий налогоплательщиков действует освобождение от налога и нулевые федеральные и региональные ставки.

Резиденты «Сколково» освобождены от налога на прибыль.

Сельхозпроизводители, организации медицинской, образовательной сфер, соцобслуживания и некоторые другие (полный список — в статье 284 НК) вправе претендовать на ставку 0%.

Аккредитованные ИТ-компании с профильной выручкой от 70% от всех доходов используют в 2024 году ставку налога на прибыль 0%.

Резиденты и участники ОЭЗ, а также специальных инвестиционных контрактов имеют право на пониженные и нулевые региональные ставки по налогу на прибыль.

Региональная часть ставки может быть понижена решениями властей субъекта РФ для отдельных категорий плательщиков. Так, в Москве для общественных организаций инвалидов, а также тех, кто использует их труд, региональная ставка установлена на уровне 12,5%.

При проведении проверки декларации по налогу на прибыль налоговая инспекция может запросить документы, чтобы подтвердить право на льготные ставки.

2. Выгодный метод учета прямых и косвенных расходов

Расходы, которые учитываются для целей налогообложения, распределяются на:

Прямые — признаются в периоде фактической реализации товаров (работ, услуг), к производству которых они относятся. Косвенные — признаются в периоде их фактического осуществления. Внереализационные — учитываются в периоде фактического возникновения.

Состав прямых расходов, порядок распределения расходов между прямыми и косвенными, порядок распределения прямых расходов между готовой продукцией и незавершенным производством налогоплательщик определяет самостоятельно и фиксирует в учетной политике.

Часто выгодным становится увеличение доли косвенных расходов, чтобы максимально снизить налоговую базу текущего периода.

Затраты могут быть отнесены к косвенным расходам, если нет возможности их отнесения к прямым. Например, это общепроизводственные расходы и расходы отдельных цехов и участков, если распределить их прямо или расчетным путем на себестоимость отдельных видов продукции и работ сложно.

К прямым затратам относят (п. 1 ст. 318 НК):

материальные расходы;

амортизацию;

расходы на оплату труда.

К названным в кодексе прямым затратам особое внимание. Само по себе определение затрат как относящихся к таким видам не означает, что все они прямые. Условие — их непосредственное участие в производстве продукции, работ.

При этом при оказании услуг можно относить всю сумму прямых расходов текущего периода на уменьшение доходов (п. 2 ст.318 НК). Такой порядок нужно прописать в учетной политике.

Методики в бухучете и налоговом учете должны быть сопоставимы. При оценке затрат как прямых или косвенных налоговики часто обращаются к правилам бухучета. Если по правилам политики бухучета затраты учитываются на 20 счете и списываются на себестоимость продукции или работ, то отстоять их квалификацию как косвенных в налоговом учете, скорее всего, не получится.

3. Выбор оптимального метода списания МПЗ

Налог на прибыль можно уменьшить с помощью выгодного метода оценки сырья и материалов (п. 8 ст. 254 НК), товаров (подп. 3 п. 1 ст. 268 НК), ценных бумаг (п. 9 ст. 280 НК). В налоговом учете выбрать можно один из четырех способов:

метод оценки по стоимости единицы запасов;

метод оценки по средней стоимости;

метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

метод оценки по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).

Оптимальный метод оценки МПЗ сократит трудозатраты и позволит перераспределить материальные затраты между налоговыми периодами.

Суть каждого из методов в следующем.

Метод оценки по стоимости единицы запасов обеспечивает достоверный учет, но только в случае возможности идентифицировать каждую единицу МПЗ. Используется для уникальных товаров, например, автомобилей, недвижимости, драгоценностей, его можно применять, например при приобретении в запас деталей оборудования, учет которых ведут по номерам производителя.

Метод оценки по средней стоимости удобен тем, что позволяет учитывать МПЗ без привязки к конкретной партии и поставке. Расчет производится путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших в течение месяца запасов. Этот способ — наиболее распространенный для МПЗ и товаров, которым не нужен штучный учет: продукты питания, канцелярия, стройматериалы, товары легкой промышленности.

Метод ФИФО — по стоимости первых по времени приобретений. Базу по налогу на прибыль уменьшает стоимость первых по приобретению запасов.

При условии роста цен на продукцию в расходы будет относиться минимальная стоимость, что невыгодно для учета запасов.

ФИФО можно использовать для быстроустаревающих запасов, например, комплектующих к компьютеру.

Также этот вариант будет удобен для убыточных компаний: он позволит уменьшить текущий убыток. Или быстрее погасить убыток прошлых лет с помощью текущей прибыли при ее наличии.

При способе ЛИФО запасы, товары, первыми поступающие в производство или продажу, оцениваются по стоимости последних приобретенных.

С 2008 года метод ЛИФО исключен из правил бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей. Но в налоговом учете его можно использовать.

В отношении разных групп запасов и товаров можно использовать разные методы. При этом выбранный порядок зафиксируйте в учетной политике (письма Минфина от 26.10.2015 № 03-03-06/1/61288, от 29.11.2013 № 03-03-06/1/51819).

Для целей бухгалтерского и налогового учета можно применять отличающиеся методы оценки запасов. Здесь налоговых рисков нет. Но придется учитывать налоговые разницы, в соответствии с ПБУ 18/02. Учет усложнится, зато можно уменьшить базу по налогу на прибыль при одновременном увеличении бухгалтерской прибыли, что актуально, например, при начислении дивидендов.

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4. Параметры амортизации в целях оптимизации налогообложения

Для целей налогообложения прибыли амортизируемым имуществом признаются основные средства и нематериальные активы, стоимость которых погашается с помощью начисления амортизации.

Амортизационные отчисления представляют собой существенную величину расходов большинства организаций, при этом положения главы 25 НК позволяют учесть часть расходов на приобретение основных средств в течение первых налоговых периодов после принятия к учету.

Способы оптимизации налогообложения:

Выбор срока полезного использования по нижней границе амортизационной группы — например, для легкового автомобиля возможно установить срок полезного использования как три года, так и пять лет.

Применение «амортизационной премии» . Можно единовременно учесть в составе (косвенных) расходов отчетного периода до 30% (в отдельных случаях до 10%) первоначальной стоимости основных средств (п. 9 ст. 258 НК). Такой порядок также применяется к затратам на модернизацию.

Применение повышающих коэффициентов . Для некоторых основных средств можно применять повышающие коэффициенты к норме амортизации (ст. 259.3 НК). Но их применение должно быть отражено в учетной политике.

Переход на нелинейный метод начисления амортизации (п. 1 ст. 259 НК). Он в отличие от линейного позволяет в начальный период эксплуатации учесть для целей налогообложения большую сумму амортизационных отчислений по сравнению с линейным методом.

В отдельных объектов НМА (например, исключительное право на программу для ЭВМ) можно установить срок полезного использования — два года (п. 2 ст. 258 НК).

5. Инвестиционный вычет по налогу на прибыль

Инвестиционный вычет — это расходы, которые уменьшают не налоговую базу, а сумму налога на прибыль и авансового платежа по нему (ст. 286.1 НК).

Это расходы на покупку или создание основных средств и капвложения в них, на НИОКР, пожертвования и другие. Право на вычет устанавливает регион (п. 1 ст. 286.1 НК). Применение инвестиционного вычета пропишите в налоговой учетной политике.

Использовать право на инвестиционный вычет можно до 31 декабря 2027 года. В НК установлены разные правила инвестиционного вычета:

по обычным капитальным вложениям в основные средства;

по капвложениям в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов (РИП). Налогоплательщику c 1 января 2024 года дали право применять вычет в виде расходов на капвложения по соглашениям о реализации инвестпроектов, сведения о которых есть в реестре проектов с государственной (муниципальной) поддержкой. Это возможно по решению субъекта РФ.

Вычет по расходам на обычные основные средства

Инвестиционный налоговый вычет допустим по основным средствам, которые относятся к 3–10 амортизационным группам. Исключение — здания, сооружения и передаточные устройства 8–10 амортизационной группы.

Налогоплательщик лишается права амортизировать основное средство или применять к нему амортизационную премию в части тех расходов, которые он использовал для инвествычета.

Вычет на основные средства можно применять только к расходам, которые указаны в абз. 2 п. 1 ст. 257 НК или в п. 2 ст. 257 НК.

Вычет по ОС для участников соглашений о реализации РИП

Этот вычет будет предоставляться организациям, которые:

реализуют инвестиционные проекты, включенные в специальный реестр;

заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта.

В состав вычета можно будет включить капитальные затраты (создание, приобретение, модернизация основных средств), осуществленные в рамках реализации инвестиционного проекта, но не более 25% от их общего объема. Срок применения такого вычета составит не более пяти лет с даты заключения инвестиционного соглашения.

Также устанавливается, что:

ставка налога на прибыль для применяющих вычет компаний не может быть более 10% — расчетная ставка для определения предельного размера вычета;

организации, применяющие проектируемый вычет, не вправе применять вычет по другим основаниям ;

вычет не вправе применять организации, которые заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Размер вычета

Инвестиционный вычет предусмотрен в части налога на прибыль, который подлежит уплате в региональный бюджет. Его размер зависит от двух условий: норматива в процентах от определенного вида расходов и предельной величины, которая установлена региональным законодательством. Дополнительно к вычету организация вправе уменьшить налог на прибыль, подлежащий уплате в федеральный бюджет.

Вычет по региональной части налога

Инвестиционный вычет не может превышать нормативы по расходам:

Предельная сумма вычета в региональный бюджет

Инвестиционный вычет = Расходы х Норматив.

Вычет из налога на прибыль в региональный бюджет не может быть больше разницы между налогом, начисленным по обычной ставке 17%, и налогом, начисленным по ставке 5%. При этом субъекты РФ вправе устанавливать другие ограничения.

Уменьшение федеральной части налога

Если организация заявила инвестиционный вычет, она вправе уменьшить налог на прибыль в федеральный бюджет до нуля.

Но нормативы для этого другие, а именно, по расходам (п. 3 ст. 286.1 НК):

на приобретение, сооружение и улучшение основных средств — 10%;

создание объектов инфраструктуры — 15%;

НИОКР — 10%;

имущество, включая деньги, на развитие генетических технологий в России — 7,5%.

Сумма уменьшения не зависит от размера вычета в части налога в региональный бюджет, который установлен в субъекте РФ (письмо Минфина от 22.11.2019 № 03-03-06/1/90646).

Уменьшить федеральную часть налога на прибыль можно в том налоговом или отчетном периоде, когда:

ввели объект основных средств в эксплуатацию или изменили его первоначальную стоимость;

безвозмездно передали в государственную или муниципальную собственность объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур;

завершили НИОКР, отдельные этапы работ либо подписали акт их сдачи-приемки;

передали имущество для развития генетических технологий.

Если сумма налога к уплате в федеральный бюджет меньше суммы уменьшения, то остаток расходов можно перенести на следующий период (п. 3 и 9 ст. 286.1 НК).

6. Создание резервов

Налогоплательщику, применяющему метод начисления, НК разрешает создавать ряд резервов, отчисления в которые включаются в состав расходов:

Рассмотрим на примере резерва по сомнительным долгам.

Компания отгрузила товары покупателям, но не получила оплаты. На дату отгрузки у нее образовался доход. А значит и объект обложения налогом на прибыль. Получается, денег нет, а 20% от суммы еще не оплаченной реализации уплатить нужно.

Чтоб этого избежать, создается резерв по сомнительным долгам. На конец квартала нужно определить длительность просрочки. Если она более 45 дней, то в расходы принимается половина суммы задолженности. При просрочке более 90 дней можно списать всю ее сумму.

Когда покупатель погасит свою задолженность, налог придется уплатить.

То есть, создание резерва — это отсрочка налогового платежа. Плюс этого способа в том, что в течение отсрочки деньги компании остаются в работе и приносят доход.

7. Использование поэтапной сдачи работ

Сэкономить на налоге на прибыль можно, если установить выгодный порядок признания доходов и расходов по производству с длительным технологическим циклом работ и услуг при методе начисления. Длительный технологический цикл — это цикл, начало и завершение которого приходятся на разные налоговые периоды, продолжительность работ и услуг значения не имеет.

Устанавливайте в договорах поэтапную сдачу работ. Чтобы отсрочить признание дохода и уплату налога, можно определить сдачу этапа на следующий налоговый период.

Если не предусмотрена поэтапная сдача работ, то доходы, относящиеся к налоговому периоду, нужно признавать до передачи заказчику (абз. 1, 2 п. 2 ст. 271, ч. 8 ст. 316 НК, письма Минфина от 08.10.2021 № 03-03-06/1/81687, от 11.02.2020 № 03-03-07/9075, от 27.11.2017 № 03-07-11/78178). Способ признания определяют самостоятельно:

ориентируясь на принцип формирования расходов — пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме расходов (абз. 2 п. 2 ст. 271 НК);

равномерно на основании данных учета (ч. 8 ст. 316 НК).

Определите наиболее выгодный вариант признания доходов по безэтапным договорам в зависимости от особенностей производства и учета расходов.

Если основная сумма расходов приходится на завершающие работы, использовать равномерный способ невыгодно. В этом случае в текущем периоде сумма фактических расходов будет меньше расчетной.

Не распределять доходы по договорам с длительным технологическим циклом работ и услуг нельзя. Порядок признания выручки по договорам без поэтапной сдачи — элемент учетной политики. Налоговики проверят, установили ли вариант учета и соответствует ли ему фактический. Если в учетной политике метод распределения не установить, налоговики рассчитают сумму доходов самостоятельно любым из методов (определение ВС от 21.12.2018 № 307-КГ18-20835).

8. Убытки прошлых лет уменьшают текущий налог на прибыль

Уменьшить текущую прибыль можно и за счет убытков прошлых лет. При сдаче декларации по налогу прибыль текущего периода в ней указывается убыток прошлых лет или его часть. Налоговую базу можно за счет убытка уменьшить на 50%. Если убыток больше, он переносится на будущие годы. Раньше действовало ограничение, позволяющее таким образом переносить убытки в течение 10 лет, теперь же оно снято.

Бывает, что убытки прошлых лет выявлены только в текущем году. Их можно отнести на внереализационные расходы, сократив тем самым налоговую базу, и соответственно сам налог.

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9. Переход на уплату авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли

Налог на прибыль предусматривает уплату авансовых платежей.

Выделяют два вида: ежемесячные платежи по налогу на прибыль и ежеквартальные платежи. Налогоплательщики с доходом по итогам предыдущих четырех кварталов не более 15 млн руб. в среднем за три месяца могут отказаться от ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль и перейти к расчету по итогам квартала.

В отличие от авансовых платежей по налогу на прибыль по итогам квартала ежемесячные рассчитываются исходя из данных прошлого квартала, а не фактического дохода. Получается, что если компания в текущем квартале получило меньшую прибыль или сработала себе в убыток, она не освобождается от авансового платежа по налогу на прибыль. Авансы признаются переплатой и отражаются в положительном сальдо ЕНС только после сдачи очередной квартальной декларации. И только тогда этой суммой можно распорядиться путем возврата или зачета.

Чтобы избежать этого можно перейти на уплату авансов по итогам каждого месяца, исходя из фактически полученной прибыли.

Плюс в том, что суммы платежей будут полностью соответствовать реальным финансовым показателям компании. То есть в течение года не придется отвлекать денежные средства на уплату излишних сумм налога.

Правда, придется ежемесячно заполнять декларацию и подавать ее в налоговую инспекцию (п. 2 ст. 285, п. 1 ст. 289 НК).

Компания может перейти на уплату авансов по фактической прибыли, если она (пп. 2, 3 ст. 286 НК) не относится к библиотекам, музеям, театрам, концертным организациям, которые являются бюджетными учреждениями.

О переходе нужно уведомить налоговую инспекцию по месту нахождения компании до 31 декабря. Перейти на уплату авансовых платежей можно, начиная с нового года. Изменение порядка исчисления авансовых платежей отразите в учетной политике компании.

10. Влияние формы и договорных условий хозяйственных операций на размер налоговой базы

Рассмотрим, как условия и договорная форма хозяйственных операций могут влиять на размер налога.

Многовариантность путей решения хозяйственных проблем в рамках законодательства представим на примерах применения четырех специальных методов налогового планирования:

метод замены отношений;

метод разделения отношений;

метод отсрочки налогового платежа;

метод прямого сокращения объекта налогообложения.

Важно, чтобы такие хозяйственные операции преследовали деловую цель, были экономически обоснованы и документально подтверждены.

В попытках оптимизировать налогообложение компании иногда прибегают к сомнительным схемам, которые хорошо известны ФНС. В итоге налогоплательщик получает не только доначисление налога, но и штрафные санкции. Но как мы рассмотрели выше, для минимизации налогов есть легальные способы, большинство из которых сводится к тому, чтобы правильно учесть расходы.

Поэтому выбор учетной политики и ее грамотное использование — очень важный момент в деятельности предприятия. В зависимости от специфики бизнеса учетная политика поможет законными методами уменьшить налоговую базу и платежи в бюджет.

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