Новые правила выдачи больничных с сентября 2025: что хотят изменить для часто болеющих сотрудников 

C 2025 года Минздрав планирует изменить правила оформления листков нетрудоспособности. Часто болеющих сотрудников, начиная с пятого листа за полгода, скорее всего будут направлять на прохождение врачебной комиссии. Такое новшество заложено в проекте приказа Министерства здравоохранения.

Будет не 15 дней на лечение, а три

Основное изменение: если за предшествующие полгода застрахованное физлицо оформляло больничные листы уже четыре раза, то следующий пятый лист нетрудоспособности ему положен только на три дня. При этом сроки первых четырех больничных не важны — будет учитываться даже краткосрочное лечение.

Например, гражданин заболел в сентябре 2025 года, но в предшествующие полгода — с марта по август — уже был на больничном четыре раза. Поэтому ему, вне зависимости от тяжести и сроков болезни, лист нетрудоспособности оформят только на три календарных дня.

А продлить срок нахождения на больничном сможет только врачебная комиссия.

Обращаем внимание, что новшество коснется только лечения самого застрахованного. Листы нетрудоспособности, оформляемые для ухода за нетрудоспособными членами семьи (чаще всего — за несовершеннолетними детьми), для медицинской реабилитации либо по причине лечения социально значимых болезней, а также лечения методом заместительной почечной терапии, в подсчете количества больничных листов участвовать не будут.

Если новые положения войдут в приказ Минздрава в текущем изложении, то применяться они будут с 1 сентября 2025 года. А в качестве отчетного периода будет браться март–август 2025 года.

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Листы нетрудоспособности можно оформлять и частных клиниках по ДМС

В Российской Федерации существует два варианта медстрахования:

обязательное (ОМС);

добровольное (ДМС).

Полис ОМС могут получить все граждане РФ, а также иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в стране. Этот вид страхования покрывает:

скорую медпомощь;

консультации у профильных врачей;

частично высокотехнологичную помощь.

Основную часть услуг застрахованные получают бесплатно, но за некоторые специфические виды помощи приходится платить.

Покупка полиса ДМС является платной и необязательной услугой. В рамках этого вида страхования доступен более широкий выбор медицинских услуг и, обычно, качество их выше. Но покрытие ДМС имеет исключения, например, туда не входит наблюдение за хроническими болезнями, которое в полис ОМС как раз включено.

Листы нетрудоспособности по болезни можно оформлять как в государственных поликлиниках по полису ОМС, так и в частных медучреждениях по ДМС, имеющих на это специальную лицензию. Это правило не изменится с 2025 года.

Какие сроки больничных предполагают действующие правила

На текущий момент лечащий врач может оформить листок нетрудоспособности на срок до 15 календарных дней. В зависимости от течения болезни, этот срок как увеличивают, так и уменьшают. Стоматологи и фельдшеры выдают больничные листы на срок до 10 дней.

Оформлять листы нетрудоспособности врачи могут как на дому пациента, так и в стационаре. Не имеют права открывать больничные работники скорой помощи и станций переливания крови.

Продлевают больничные листы после истечения 15 и 10 дней по результатам медицинской комиссии, которая, обычно, проходит заочно. По текущим правилам, временная нетрудоспособность может продлеваться до 9 месяцев.

Ограничения по количеству больничных листов пока отсутствуют. Закрывают и открывают новые листы в случае заболеваний сколько угодно раз — перерывы во времени для этого не учитывают.

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Изменение оплаты больничного в 2025 году

Компенсацию по листам нетрудоспособности рассчитывают как процент от среднего заработка сотрудника за предыдущие два календарных года. А размер выплаты зависит от стажа:

при страховом стаже до пяти лет платят 60% от среднего заработка;

при стаже от пяти до восьми лет — соответственно 80%;

при стаже свыше восьми лет — оплачивают 100%.

При страховом стаже менее шести месяцев пособие считают исходя из МРОТ. Минимальная выплата по листку нетрудоспособности в 2025 году за один день составит:

748 руб. — в 30-дневной месяце;

723,87 руб. — в месяце, имеющем 31 день;

801,43 руб. — в феврале.

В 2024 году эти суммы равнялись 641,4 руб., 620,7 руб. и 663,52 руб.

Что касается максимального размера оплаты за один день больничного, то в 2025 году он увеличится до 5,7 тыс. руб.

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