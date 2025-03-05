Упрощенный порядок рассмотрения налоговых жалоб: что изменилось с 2025 года 

Порядок подачи налоговых жалоб
Налогоплательщики могут подавать жалобы на решения налоговых органов, которые не носят нормативный характер, а также на действия или бездействие их должностных лиц (п. 1 ст. 138 НК). Жалобы могут быть направлены как в налоговый орган более высокого уровня, например, налоговую инспекцию по городу или субъекту федерации, так и в суд. Принимая во внимание высокую эффективность внесудебного разрешения конфликтов, с 2025 года введен обновленный порядок направления претензий.
Как и прежде, налогоплательщики могут обратиться в вышестоящую инстанцию через инспекцию, действия которой они обжалуют. Согласно закону, налоговики обязаны передать претензию в вышестоящий орган в течение трех рабочих дней.
Сроки рассмотрения жалоб по общему порядку остаются прежними: 15 рабочих дней с возможностью продления еще на такой же срок. Исключением является обжалование актов налоговых проверок по статье 101 НК. Там срок для вынесения решения по жалобе составляет до одного месяца, плюс возможность продления еще на месяц.
Если досудебное урегулирование не дало результатов, налогоплательщик вправе обратиться в суд. В судебном порядке рассматриваются жалобы, если досудебное урегулирование не удовлетворило налогоплательщика, либо если налоговый орган не вынес решение в установленный срок.
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Упрощенный порядок рассмотрения налоговых жалоб
Введение статьи 140.1 НК стало ключевым новшеством в урегулировании споров с налоговиками, так как закрепляет право налогоплательщика на упрощенный порядок подачи жалобы. Налогоплательщик самостоятельно решает, подавать ли ему жалобу в упрощенном порядке или нет, это его добровольный выбор при оформлении заявления.
«Упрощенная» жалоба подается только в электронном виде. Это можно сделать через соответствующий раздел Личного кабинета налогоплательщика или же отправить жалобу по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), например, через оператора сдачи отчетности.
Чтобы налоговики приняли жалобу, она должна быть составлена строго по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@.
Формируя жалобу, налогоплательщик может указать, что он выбирает упрощенный порядок ее рассмотрения. В таком случае конечным получателем будет налоговый орган, чьи акты или действия обжалуются.
При подаче жалобы через ЛКН к просмотру доступен список всех возможных к обжалованию документов, что снижает вероятность ошибки.
Основные особенности упрощенного порядка:
Жалоба рассматривается налоговым органом в течение семи рабочих дней.
Решение направляется заявителю в электронном виде.
Жалоба может быть либо удовлетворена, либо передана в вышестоящий налоговый орган для рассмотрения в общем порядке.
Стоит отметить, что ускоренная процедура применима не ко всем обращениям. Исключение составляют жалобы, поданные на решения налоговых органов, принятые в соответствии со статьями 101 и 101.4 НК. Эти статьи регулируют вопросы налоговых правонарушений и ответственности, требующие более детального рассмотрения.
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Преимущества нового регламента
Введение упрощенного регламента рассмотрения налоговых споров принесло ряд преимуществ как налогоплательщикам, так и государственным органам:
Исключена отправка обращения «не по адресу», жалоба при отправке сразу попадает в нужный налоговый орган.
Минимизируются недочеты при оформлении необходимых для подачи документов. Реквизиты обжалуемого документа подгружаются автоматически.
Период рассмотрения обращения гораздо меньше стандартного.
Коммуникация происходит онлайн, что делает процесс более комфортным и прозрачным.
Налогоплательщик может отслеживать статус обращения через сервис ФНС «Узнать о жалобе».
Таким образом, в 2025 году налогоплательщики получили возможность оперативно обжаловать решения налоговых органов и защищать свои права в более удобном формате. Внедрение упрощенной процедуры рассмотрения жалоб направлено на уменьшение времени ожидания решения, и улучшение взаимодействия между налогоплательщиками и ФНС.
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