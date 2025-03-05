Упрощенный порядок рассмотрения налоговых жалоб: что изменилось с 2025 года 

Налогоплательщики могут подавать жалобы на решения налоговых органов, которые не носят нормативный характер, а также на действия или бездействие их должностных лиц (п. 1 ст. 138 НК). Жалобы могут быть направлены как в налоговый орган более высокого уровня, например, налоговую инспекцию по городу или субъекту федерации, так и в суд. Принимая во внимание высокую эффективность внесудебного разрешения конфликтов, с 2025 года введен обновленный порядок направления претензий.

Как и прежде, налогоплательщики могут обратиться в вышестоящую инстанцию через инспекцию, действия которой они обжалуют. Согласно закону, налоговики обязаны передать претензию в вышестоящий орган в течение трех рабочих дней.

Сроки рассмотрения жалоб по общему порядку остаются прежними: 15 рабочих дней с возможностью продления еще на такой же срок. Исключением является обжалование актов налоговых проверок по статье 101 НК. Там срок для вынесения решения по жалобе составляет до одного месяца, плюс возможность продления еще на месяц.

Если досудебное урегулирование не дало результатов, налогоплательщик вправе обратиться в суд. В судебном порядке рассматриваются жалобы, если досудебное урегулирование не удовлетворило налогоплательщика, либо если налоговый орган не вынес решение в установленный срок.