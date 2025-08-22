Зачем мне участвовать в Премии Афина 2025? И что важно знать?

Премия Афина 2025 — какие этапы включает, как подготовиться, почему специалистам из сферы учета, налогов, финансов и аудита важно и полезно принять участие в конкурсе!

1. Премия является бесплатным публичным конкурсом, в котором могут принять участие специалисты из сферы учета, налогов, финансов и аудита.

2. Все данные об участниках и результатах строго конфиденциальны. Пробуйте свои силы, результаты будут доступны только вам. Список финалистов и победителей АФИНА 2025 (при условии их письменного согласия) будет опубликован в виде официального публичного реестра на сайте организатора Премии и распространен в деловых СМИ.

3. Премия проводится по следующим трем номинациям:

🔹 Бухгалтер года.

🔹 Налоговый специалист года.

🔹 Финансовый специалист года.

4. Для участия в Премии необходимо до 13.09.2025 пройти регистрацию на сайте Премии. Участник Премии имеет право подать заявку только на одну номинацию.

5. Конкурс будет проведен на платформе GetCourse. В день начала каждого этапа конкурса зарегистрированному участнику будет открыт доступ к тестовым заданиям. Информация об этапах конкурса, а также доступы к конкурсу будут размещены в официальном Телеграм-канале АФИНА 2025.

6. Для успешного прохождения конкурса рекомендуется изучить следующие материалы (уже размещены в личных кабинетах участников):

📌 Налоговый Кодекс.

📌 Федеральные стандарты бухгалтерского учета.

📌 Федеральный закон и Положения по бухгалтерскому учету.

📌 Методические материалы 2025.

📌 Вебинары и практикумы по учету и налогообложению.

📌 Прочие материалы, которые уже размещены в личном кабинете участника на платформе GetCourse.

7. Чтобы максимально точечно и эффективно подготовиться к конкурсу, разработан специальный курс подготовки к Премии АФИНА 2025 (сделала его доступным для всех — всего 2 900 рублей с 90% скидкой).

В течение 60 дней вы сможете изучить материалы курса и прорешать аналогичные аттестационным задачи по трем блокам:

🔹 бухгалтерский учет;

🔹 налоговый учет;

🔹 финансы.

8. АФИНА 2025 будет включать в себя три этапа:

Этап I пройдет 10–14.09.2025 в онлайн-формате.

Этап II пройдет 17–21.09.2025 в онлайн-формате.

Этап III пройдет 02.10.2025 очно в Москве.

9. Конкурс включает в себя 40–70 тестовых заданий (в зависимости от этапа), каждое из которых предполагает выбор одного или нескольких правильных ответов из четырех возможных вариантов.

10. Конкурсанты, которые не будут допущены до Этапа II по причине недостаточного количества набранных баллов, получат:

🎁 Электронный Сертификат участника.

🎁 Электронную версию книги «Готовые алгоритмы расчета налогов на каждый день».

🎁 Бесплатное обучение в Академии АФИНА на программе Спринт «Разобраться в налогах».

🎁 Подарки от партнеров Аттестации.

🎁 Пригласительный билет на онлайн-участие в «Неделе российских финансов 2026».

📌 Участники Этапа II, победители и финалисты получат дополнительные призы и подарки. Забронировать бесплатное участие в Премии

11. Для участников Премии мы сделали все, чтобы каждый мог попробовать свои силы, а в октябре встретиться очно с коллегами и представителями госорганов, чтобы обсудить будущее нашей профессии, очередные изменения в законодательстве, карьерные возможности, поучаствовать в увлекательной деловой игре, гала-ужине, торжественной программе и награждении победителей. Для всех, кто пройдет в третий тур — очное трехдневное мероприятие бесплатно.

12. Более подробная информация о Премии описана на сайте Премии и в Правилах проведения АФИНА 2025.

