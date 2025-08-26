Топовые эксперты вошли в Наблюдательный Совет Премии АФИНА 2025

28 июля стартовала бесплатная регистрация на Всероссийскую премию (аттестацию) АФИНА 2025 — масштабный профессиональный конкурс для бухгалтеров, аудиторов, налоговых и финансовых специалистов со всей страны. Примите участие и вы. Откройте для себя новые возможности. Бесплатная регистрация на участие открыта до 13.09.2025.

Все данные об участниках и результатах строго конфиденциальны. Пробуйте свои силы. Результаты будут доступны только вам.

Принять бесплатное участие

Для обеспечения качества и независимости оценки Премии АФИНА 2025 сформированы Наблюдательный Совет и Экспертная Комиссия.

В Наблюдательный Совет Премии уже вошли:

🔻 Катырин С.Н., Президент ТПП РФ, Председатель Наблюдательного совета Премии.

🔻 Кучеров И.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ, Председатель Правления Союза «ПНК», первый заместитель директора ИЗиСП при Правительстве РФ.

🔻 Кирьянов А.Ю., Председатель Союза налогоплательщиков, депутат Государственной Думы, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике.

🔻 Калинин А.С., Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

🔻 Шаталов С.Д., Член Общественного совета при Минфине РФ, экс-первый заместитель Министра финансов РФ, действительный государственный советник РФ 1 класса.

🔻 Данилов-Данильян А.В., Заместитель председателя «Деловой России», заместитель председателя ОС Минпромторга РФ, председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности.

🔻 Карелина И.Г., Вице-президент НИЭ Высшая школа экономики, член Общественного совета при Федеральной налоговой службе.

🔻 Сидоренко Э.Л., д.ю.н., профессор МГИМО МИД России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директора Центр цифровой экономики МГИМО, генеральный директор «Платформа по работе с обращениями предпринимателей» ЗаБизнес.РФ.

🔻 Тарасова Е.Е., Директор Федеральной палаты налоговых консультантов, член Общественного совета при государственном органе «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области».

🔻 Школьная Т.Б., к.э.н., заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, член редакционной коллегии информационно-аналитического печатного издания ФНС России «Налоговая политика и практика».

🔻 Засько В.Н., д.э.н., декан Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университет при Правительстве РФ.

Познакомиться с членами Наблюдательного Совета

Всероссийской премии АФИНА 2025 проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, «ОПОРА России», «Деловой России», Сбера, Консультант Плюс, СПС Гарант, Клерк.ру, Федеральной Палаты налоговых консультантов, Авито, Мосбиржи, деловых СМИ, ведущих экономических ВУЗов страны и других партнеров.

Почему стоит принять участие в открытом конкурсе?

Возможность бесплатно проверить свои знания и увидеть пути для профессионального роста по направлениям бухгалтерский учет, налогообложение и финансы.

Возможность независимо от результата получить ценные подарки — от книг и бесплатного обучения на популярных курсах до денежных призов в размере 250 000 рублей .

Возможность принять бесплатное участие в очном мероприятии на 500 человек, которое пройдет 2–4 октября в деловом центре столицы — Москва-Сити.

Принять бесплатное участие

АФИНА 2025 Всероссийская премия специалистов в области учета, финансов, аудита и налогообложения Бесплатная запись

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFGoorWU