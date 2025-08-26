Топовые эксперты вошли в Наблюдательный Совет Премии АФИНА 2025
Все данные об участниках и результатах строго конфиденциальны. Пробуйте свои силы. Результаты будут доступны только вам.
Для обеспечения качества и независимости оценки Премии АФИНА 2025 сформированы Наблюдательный Совет и Экспертная Комиссия.
В Наблюдательный Совет Премии уже вошли:
🔻 Катырин С.Н., Президент ТПП РФ, Председатель Наблюдательного совета Премии.
🔻 Кучеров И.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ, Председатель Правления Союза «ПНК», первый заместитель директора ИЗиСП при Правительстве РФ.
🔻 Кирьянов А.Ю., Председатель Союза налогоплательщиков, депутат Государственной Думы, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике.
🔻 Калинин А.С., Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
🔻 Шаталов С.Д., Член Общественного совета при Минфине РФ, экс-первый заместитель Министра финансов РФ, действительный государственный советник РФ 1 класса.
🔻 Данилов-Данильян А.В., Заместитель председателя «Деловой России», заместитель председателя ОС Минпромторга РФ, председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности.
🔻 Карелина И.Г., Вице-президент НИЭ Высшая школа экономики, член Общественного совета при Федеральной налоговой службе.
🔻 Сидоренко Э.Л., д.ю.н., профессор МГИМО МИД России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директора Центр цифровой экономики МГИМО, генеральный директор «Платформа по работе с обращениями предпринимателей» ЗаБизнес.РФ.
🔻 Тарасова Е.Е., Директор Федеральной палаты налоговых консультантов, член Общественного совета при государственном органе «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области».
🔻 Школьная Т.Б., к.э.н., заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, член редакционной коллегии информационно-аналитического печатного издания ФНС России «Налоговая политика и практика».
🔻 Засько В.Н., д.э.н., декан Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университет при Правительстве РФ.
Всероссийской премии АФИНА 2025 проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, «ОПОРА России», «Деловой России», Сбера, Консультант Плюс, СПС Гарант, Клерк.ру, Федеральной Палаты налоговых консультантов, Авито, Мосбиржи, деловых СМИ, ведущих экономических ВУЗов страны и других партнеров.
Почему стоит принять участие в открытом конкурсе?
Возможность бесплатно проверить свои знания и увидеть пути для профессионального роста по направлениям бухгалтерский учет, налогообложение и финансы.
Возможность независимо от результата получить ценные подарки — от книг и бесплатного обучения на популярных курсах до денежных призов в размере 250 000 рублей.
Возможность принять бесплатное участие в очном мероприятии на 500 человек, которое пройдет 2–4 октября в деловом центре столицы — Москва-Сити.
АФИНА 2025
Всероссийская премия специалистов в области учета, финансов, аудита и налогообложения
