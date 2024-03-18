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Управленческий учет в ERP: 5 незаменимых отчетов для финансового директора

В 1C:ERP Управление предприятием 2.5 автоматизированы основные бизнес-процессы по учету производственных и торговых операций, движению финансов, управлению расчетом зарплаты и кадрами. Управленческий учет в этой программе построен на анализе оперативных и консолидированных данных, контроле затрат, план-фактном анализе и бюджетирование.  
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Управленческий учет в ERP: 5 незаменимых отчетов для финансового директора
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рассмотрим, какие основные 5 управленческих отчетов имеются в распоряжении руководства компании. Анализ этих отчетов позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность управления, принимать более обоснованные решения.

Компания BRG внедряет и сопровождает программы:

  • 1С:ERP Управление предприятием 2. 

  • 1С:Управление холдингом 8.    

  • 1С:Страховая компания КОРП.

Большой практический опыт работы, высококвалифицированные специалисты и индивидуальный подход к каждому клиенту гарантируют успешное внедрение 1С и оптимальное решение ваших бизнес-задач.

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Анализ доходов и расходов

В управленческом учете  используют принципы группировки доходов и расходов, которые отличаются от применяемых в бухгалтерском учете. Отчет «Доходы и расходы» расположен в меню «Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату — Доходы и расходы предприятия». Он собирает данные в разрезе необходимых аналитик и показывает финансовые результаты работы компании.

По умолчанию отчет формируется за период с группировкой по месяцам. Суммы доходов выводятся без скобок, расходы показаны в скобках.

Отчет о доходах и расходах можно формировать несколькими способами:

  • По компании в целом. Вид отчета — «Доходы и расходы предприятия», переключается по кнопке выбора варианта.

Вывод сумм возможен в валюте управленческого учета без НДС либо с НДС.

  • По отдельным организациям. Вид отчета — «Доходы и расходы организаций». 

Флажками отмечают те организации, данных по которым должны попасть в отчет. Варианты вывода сумм — в валюте управленческого учета или валюте регламентированного учета без НДС.

  • Вывод только расходов в целом по предприятию.

  • Вывод только расходов по отдельным организациям.

При любом выбранном варианте отчета в шапке доступен отбор по направлению деятельности.

Кроме этого, по кнопке «Настройки» можно:

  • задать фильтры по подразделениям, конкретным статьям доходов и расходов;

  • исключить продажи между организациями холдинга либо посмотреть только их;

  • включить в отчет не только фактические продажи и расходы, но и запланированные. 

Отчет «Доходы и расходы» собирает данные из первичных документов. Каждую цифру можно расшифровать до конкретного документа-регистратора.

Компания BRG Consulting специализируется на профессиональном внедрении системы 1C ERP для управления предприятием. Вы получите:

  • бесплатную презентацию программного продукта;

  • бесплатную установку;

  • бесплатную оценку индивидуальных проектов автоматизации;

  • бесплатную трехмесячную подписку на ИТС;

  • бесплатный электронный документооборот;

  • гарантию в течение всего срока действия договора.

Управленческий баланс

Этот отчет можно найти в разделе «Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату — Управленческий баланс». Выбирается период и периодичность просмотра баланса — месяц, квартал, полугодие или год.

Есть варианты отчета — в целом по предприятию, а также с отбором по конкретным подразделениям или направлениям деятельности.

По кнопке «Настройки» выбирается валюта баланса, задается фильтр по конкретным организациям, направлениям деятельности и подразделениям.

Кроме того, установка флажков позволяет управлять:

  • группировкой статей по активам и пассивам;

  • выводом оборотов по статьям (для всех статей активов и пассивов с установленным признаком «Выводить обороты в УБ»).

Отчет «Управленческий баланс» позволяет видеть данные об учете ТМЦ, внеоборотным активам, денежным средствам, контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность компании, распределение прибыли и др.

Отчет о прибылях и убытках

В ERP 2.5 он называется «Отчет о финансовых результатах» и расположен в меню «Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату — раздел Доходы и расходы — Финансовые результаты».

Отчет формируется в валюте управленческого учета и показывает чистую прибыль/убыток в разрезе направлений деятельности.

Отчет о движении денежных средств

Отчет можно найти в разделе меню «Казначейство — Отчеты по казначейству — Движение денежных средств».

Если установлен отбор в одной валюте, то в отчет выводится также диаграмма поступлений и списаний денежных средств.

По кнопке «Настройки» можно установить отборы по организациям, банковскому счету, статьям движения денежных средств, задать периодичность вывода данных в отчет — день, месяц, квартал и др., выбрать валюту, а также включить флаг показывать «Плановые движения».

Валовая прибыль

Отчет расположен в разделе «Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату — Доходы и расходы, финансовый результат — Валовая прибыль предприятия».

По данным отчета можно оценить объем продаж, величину затрат, общую валовую прибыль и рентабельность продаж. Руководители видят, какие продукты или услуги наиболее выгодны.

Компания BRG Consulting предлагает услуги по внедрению системы 1C ERP, благодаря которой вы можете оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность управления предприятием. С нами вы получаете индивидуальный подход, комплексные решения и качественный результат.

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