Управленческий учет в ERP: 5 незаменимых отчетов для финансового директора

Рассмотрим, какие основные 5 управленческих отчетов имеются в распоряжении руководства компании. Анализ этих отчетов позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность управления, принимать более обоснованные решения.
Компания BRG внедряет и сопровождает программы:
1С:ERP Управление предприятием 2.
1С:Управление холдингом 8.
1С:Страховая компания КОРП.
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Анализ доходов и расходов
В управленческом учете используют принципы группировки доходов и расходов, которые отличаются от применяемых в бухгалтерском учете. Отчет «Доходы и расходы» расположен в меню «Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату — Доходы и расходы предприятия». Он собирает данные в разрезе необходимых аналитик и показывает финансовые результаты работы компании.
По умолчанию отчет формируется за период с группировкой по месяцам. Суммы доходов выводятся без скобок, расходы показаны в скобках.
Отчет о доходах и расходах можно формировать несколькими способами:
По компании в целом. Вид отчета — «Доходы и расходы предприятия», переключается по кнопке выбора варианта.
Вывод сумм возможен в валюте управленческого учета без НДС либо с НДС.
По отдельным организациям. Вид отчета — «Доходы и расходы организаций».
Флажками отмечают те организации, данных по которым должны попасть в отчет. Варианты вывода сумм — в валюте управленческого учета или валюте регламентированного учета без НДС.
Вывод только расходов в целом по предприятию.
Вывод только расходов по отдельным организациям.
При любом выбранном варианте отчета в шапке доступен отбор по направлению деятельности.
Кроме этого, по кнопке «Настройки» можно:
задать фильтры по подразделениям, конкретным статьям доходов и расходов;
исключить продажи между организациями холдинга либо посмотреть только их;
включить в отчет не только фактические продажи и расходы, но и запланированные.
Отчет «Доходы и расходы» собирает данные из первичных документов. Каждую цифру можно расшифровать до конкретного документа-регистратора.
Компания BRG Consulting специализируется на профессиональном внедрении системы 1C ERP для управления предприятием. Вы получите:
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Управленческий баланс
Этот отчет можно найти в разделе «Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату — Управленческий баланс». Выбирается период и периодичность просмотра баланса — месяц, квартал, полугодие или год.
Есть варианты отчета — в целом по предприятию, а также с отбором по конкретным подразделениям или направлениям деятельности.
По кнопке «Настройки» выбирается валюта баланса, задается фильтр по конкретным организациям, направлениям деятельности и подразделениям.
Кроме того, установка флажков позволяет управлять:
группировкой статей по активам и пассивам;
выводом оборотов по статьям (для всех статей активов и пассивов с установленным признаком «Выводить обороты в УБ»).
Отчет «Управленческий баланс» позволяет видеть данные об учете ТМЦ, внеоборотным активам, денежным средствам, контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность компании, распределение прибыли и др.
Отчет о прибылях и убытках
В ERP 2.5 он называется «Отчет о финансовых результатах» и расположен в меню «Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату — раздел Доходы и расходы — Финансовые результаты».
Отчет формируется в валюте управленческого учета и показывает чистую прибыль/убыток в разрезе направлений деятельности.
Отчет о движении денежных средств
Отчет можно найти в разделе меню «Казначейство — Отчеты по казначейству — Движение денежных средств».
Если установлен отбор в одной валюте, то в отчет выводится также диаграмма поступлений и списаний денежных средств.
По кнопке «Настройки» можно установить отборы по организациям, банковскому счету, статьям движения денежных средств, задать периодичность вывода данных в отчет — день, месяц, квартал и др., выбрать валюту, а также включить флаг показывать «Плановые движения».
Валовая прибыль
Отчет расположен в разделе «Финансовый результат и контроллинг — Отчеты по финансовому результату — Доходы и расходы, финансовый результат — Валовая прибыль предприятия».
По данным отчета можно оценить объем продаж, величину затрат, общую валовую прибыль и рентабельность продаж. Руководители видят, какие продукты или услуги наиболее выгодны.
Компания BRG Consulting предлагает услуги по внедрению системы 1C ERP, благодаря которой вы можете оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность управления предприятием. С нами вы получаете индивидуальный подход, комплексные решения и качественный результат.
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