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Настройка 1С:Предприятие 8: что обязательно нужно знать бизнесу 

Бизнесу недостаточно просто приобрести «1С:Предприятие», важно также адаптировать его под специфические потребности и процессы компании. Давайте подробнее рассмотрим, на какие аспекты следует обратить внимание при настройке этого ПО, чтобы максимально использовать его функциональные возможности.
Настройка 1С:Предприятие 8: что обязательно нужно знать бизнесу 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Начало работы с 1С

Старт работы с 1С ничем не отличается от начала работы с другими программами, когда вам нужно выбрать базовые настройки или скопировать уже имеющиеся. 

Начальное заполнение 1С — это процедура ввода в систему справочников номенклатуры и контрагентов, а также документов по начальным остаткам. 

Справочник «Номенклатура» хранит данные по материалам, производимой продукции, инвентарю, таре, оборудованию, работам и услугам, которые получает или производит компания.

Справочник «Контрагенты» содержит данные по договорам, адресам, контактной информации с поставщиками и покупателями организации.

Первоначальную настройку можно провести с помощью автоматического или полуавтоматического переноса данных. 

Автоматический перенос можно провести из уже имеющейся базы данных, например, «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» или «1С: Управление торговлей, редакция 10.3». Справочники номенклатуры и контрагентов будут заполнены по имеющимся в старой базе данным.

Полуавтоматический ввод данных возможен из табличных документов (Excel или Open Calc), в таком случае каждую таблицу с данными придется подгружать и проверять в системе отдельно.

Специалисты компании BRG перенесут все из Excel таблиц, из других версий, из системы SAP и других программ, настроят интерфейс, сервер и права доступа, а также при необходимости добавят функционал.

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Заполнение нормативно-справочной информации

Если вы начинаете работу предприятия с нуля или хотите настроить справочники заново, есть смысл ввести данные нормативно-справочной информации вручную.

Как правило, нормативно-справочная информация требует заполнения следующих справочников (в зависимости от выбранного решения они могут немного различаться):

  • Номенклатура;

  • Контрагенты;

  • Организации;

  • Склады;

  • Банковские счета;

  • Кассы;

  • Физические лица;

  • Лица с правом подписи.

При составлении номенклатуры бизнеса может потребоваться заполнить ряд классификаторов, в зависимости от специфики вашей деятельности. Чтобы правильно все оформить, лучше обратиться в компанию, которая обслуживает вашу систему 1С.

Администрирование

Администрирование позволяет выполнить разные настройки программы под ваш запрос, а также интегрироваться с госсистемами, например, «Честным ЗНАКом» или ЕГАИС.

Обычно с помощью администрирования выполняют все общие настройки, выбирают вид интерфейса, пользовательские настройки и права доступа, разные виды печатных форм, подключают торговое оборудование и интегрируют базу с разными государственными системами.

Чтобы правильно настроить 1С, лучше обратиться к специалистам, которые уже много раз выполняли такие задачи и точно знают, что порекомендовать под каждый вид бизнеса. Профессионалы BRG проведут анализ ваших бизнес-процессов, составят детальный план внедрения продуктов 1С и проведут поэтапную настройку нужных функций.

Настройки разделов программы

В зависимости от специфики деятельности, настраиваются разделы: обычно наиболее востребованными разделами являются те, которые относятся к структуре компании, ее номенклатуре и системам учета, маркетингу и CRM, закупкам, продажам, складу, финансам.

Чаще всего крупные предприятия настраивают сразу все разделы, а вот небольшие организации выбирают наиболее актуальные для себя направления. 

К тому же некоторым компаниям требуются нестандартные формы отчетности или нестандартное расположение кнопок в интерфейсе. Все это тоже можно настроить под запрос организации.

Интеграция с внешними системами

После настройки всех основных параметров программы можно выполнить интеграцию с внешними системами и другими программными решениями. Например, можно настроить интеграцию с маркетплейсами или системами документооборота, с другими программами 1С, с системами ЭДО и т.д. 

Настроить каждую систему довольно просто, но нужно учитывать уже выполненные настройки нормативно-справочной информации.

Фирма 1C поддерживает специальные протоколы и языки в своих решениях. Среди них — язык CommerceML, созданный самой фирмой 1C. В настоящее время он фактически является стандартом для обмена информацией между решениями на платформе «1С:Предприятие» и различными веб-сайтами.

Решения 1C позволяют обмениваться данными с разными системами управления сайтами (CMS) по умолчанию. Кроме того, спецификация CommerceML позволяет легко разработать собственный механизм обмена данными с любой CMS-системой.

Сервисные функции

Это возможности, которые позволяют выполнять дополнительные действия с базой данных. Например, можно подготовить данные из вашей 1С для переноса в другую 1С или отправить их в облачный сервис.

При возникновении вопросов вы можете обратиться в службу поддержки фирмы 1С. Для этого понадобятся номер вашей программы, название компании, регион или город, где используется решение на платформе «1С:Предприятие».

Также стоит обратить внимание на процедуру свертки информационной базы. Она позволяет значительно уменьшить размер базы данных и сохранить в ней только актуальную информацию. В процессе свертки в базу добавляются остатки на конкретную дату, а документы, которые созданы раньше этой даты, удаляются. 

Приведите свою 1С под бизнес-процессы вашей организации с помощью специалистов компании BRG. Они обучат вас не только комфортной и продуктивной работе с 1С, но также возьмут на себя задачи детальной настройки и предоставления консультаций новым сотрудникам.

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Настройка 1С:Предприятие 8: что обязательно нужно знать бизнесу 

Бизнесу недостаточно просто приобрести «1С:Предприятие», важно также адаптировать его под специфические потребности и процессы компании. Давайте подробнее рассмотрим, на какие аспекты следует обратить внимание при настройке этого ПО, чтобы максимально использовать его функциональные возможности.

Настройка 1С:Предприятие 8: что обязательно нужно знать бизнесу 

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