Какое российское решение заменит Oracle: разбираем 1C:ERP

Сегодняшняя ситуация в стране и в мире диктует свои условия, под которые надо быстро адаптироваться. В 2022 году российский рынок покинула компания Oracle, и сразу встал вопрос о том, кто займет освободившееся место. Разберем одно из самых популярных решений для импортозамещения Oracle — 1С:ERP.

1C:ERP: что это за система и кому подходит

1C:ERP — программное решение от компании «1C», созданное на платформе «1С:Предприятие 8.3». Этот продукт предназначен для эффективного управления ключевыми бизнес-процессами в компаниях любой отрасли. В функции 1C:ERP входит:

организация работы различных отделов и служб, их взаимодействие;

контроль за основными показателями деятельности;

оценка эффективности организации в целом, ее подразделений и сотрудников;

координация производственных подразделений.

1С:ERP позволяет создать обширную информационную систему для управления вашим бизнесом. Это решение применяет комплексный подход, объединяя лучшие мировые и отечественные методы управления. В нем заложена гибкость настроек и комфорт в использовании, что делает его эффективным инструментом для любого предприятия.

Линейка решений 1С:ERP позволяет работать на предприятиях любой отрасли и с любым количеством сотрудников из-за большого набора функций и программных инструментов. Но прежде всего, это решение для средних и крупных производственных предприятий со сложными, многоступенчатыми и многопередельными процессами. Программа автоматизирует каждый этап производства, помогает в планировании, расчете себестоимости, бюджетировании и анализе. Для организаций с комплексными производственными процессами внедрение 1С:ERP — один из ключевых факторов эффективной работы.

С помощью 1С:ERP можно автоматизировать практически все бизнес-процессы предприятия:

Планирование ресурсов.

Управление финансами.

Управление закупками.

Управление проектами.

Управление рисками и комплаенс.

Управление производительностью предприятия.

Цепочка поставок и производство.

Бюджетирование и прогнозирование.

Управление прибыльностью и затратами.

Формирование налоговой отчетности.

Управление запасами.

Планирование цепочки поставок.

Управление производственной деятельностью.

Расчет заработной платы.

Кадровый учет.

В целом, система 1С:ERP позволяет расширять свои возможности за счет подключения специализированных модулей. Эти модули не могут работать самостоятельно, они интегрируются с основной системой через конфигуратор. Существует множество модулей, предназначенных для разнообразных отраслей экономики.

Примеры таких модулей:

«1C:Управление автотранспортом»;

«1C:Общепит»;

«1С:CRM»;

«1С:Аренда и управление недвижимостью»;

«1С:Управление строительным производством»;

«1C:Производство алкогольной продукции»;

«1C:Полиграфия» и др.

Каждый из этих модулей подходит для определенной сферы и помогает оптимизировать специфические процессы.

С помощью BRG вы сможете подобрать нужное решение на платформе 1С, а также обучиться работе с ПО. Компания учитывает особенности каждого клиента, гарантирует высокое качество услуг и строго соблюдает сроки выполнения работ, конфиденциальность информации о клиентах и их проектах. Получить консультацию

В чем плюсы перехода с Oracle на 1С:ERP

В целом, переход на отечественный софт не отразился негативно на деятельности российских компаний. Можно выделить ряд неоспоримых преимуществ такого перехода:

1C: ERP — российское решение. Вам не придется волноваться о том, как обстоят дела с поддержкой из-за санкций или других экономических проблем в стране. 1С использует СУБД и операционные системы, которые включены в официальный список программ для импортозамещения.

Быстрота внедрения. 1C: ERP можно внедрить в два раза быстрее, чем иностранные аналоги, и получить готовые результаты уже через 2 месяца. Внедрение может быть поэтапным, с постепенным переходом.

1C: ERP — универсальное решение, которое подходит для различных отраслей. На его основе созданы множество отраслевых решений, эффективных даже в условиях сложных производств.

Регулярное обновление системы. Обновления 1С выходят с большой частотой и проходят в фоновом режиме, не отвлекая пользователей от основной работы.

Экономия на инфраструктуре. Покупка программы или дополнительных модулей 1С обойдется гораздо дешевле, чем таких же модулей у Oracle. К тому же тарифы сопровождения у специалистов 1С ниже иностранных коллег, а в связи с повсеместным переходом на отечественный софт хороших айтишников становится гораздо больше.

Мониторинг изменения российского законодательства . Все знают, что у нас часто меняются формы отчетности, вводятся новые и т.п. Безусловно, разработчики отечественного софта более пристально следят за всеми изменениями и внедряют их в ПО.

Интеграция с большим количеством других программных решений . 1С легко интегрируется с маркетплейсами и другими программами, которые компании используют в своей работе.

Адаптация программных решений 1С под задачи клиента. В зависимости от специфики бизнеса можно подобрать те блоки и модули, которые будут отвечать всем требованиям для обеспечения эффективной работы организации.

«1С:ERP Управление предприятием» — комплексное решение, которое охватывает основные контуры управления и учета и позволяет организовать единую информационную систему для управления различными аспектами деятельности предприятия. Закажите 1С:ERP в компании BRG с бесплатной доставкой и установкой.

Сколько стоит перейти с Oracle на 1С

Переход с Oracle на 1С представляет собой сложный процесс, требующий участия грамотных экспертов.

Опытные специалисты компании BRG проведут анализ потребностей вашего предприятия, изучат текущие бизнес-процессы и особенности учета для помощи в выборе подходящей замены Oracle.

Стоимость перехода на 1С ERP определяется индивидуально для каждой компании и зависит от различных факторов, в том числе:

какие области были автоматизированы с использованием Oracle и какие модули применялись;

требуется ли полная замена системы или только отдельных модулей;

есть ли необходимость в доработке конфигурации 1С:ERP;

нужна ли интеграция ПО с другими системами.

Для точной оценки проекта перехода с Oracle на 1С:ERP необходимы предпроектное обследование системы, предварительная оценка сложности работ. Профессионалы BRG помогут оценить примерные сроки, стоимость проекта и осуществить поэтапный переход с Oracle на 1С:ERP с переносом данных из одной программы в другую.

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