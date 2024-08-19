Все о маркировке: что сейчас маркировать, как маркировать, что для этого нужно, как все подключить

Советуем быть внимательными предпринимателям, которые имеют бизнес, связанный со следующими товарными категориями: молочная продукция, икра, вода и одежда.

Питьевая вода

Все требования по маркировке воды нужно смотреть в постановлении Правительства от 31.05.2021 № 841.

С 1 марта 2025 года вводится обязательный поэкземплярный учет для всех участников рынка. Всем участникам рынка необходимо использовать электронный документооборот при отгрузке и приемке маркированной продукции. В систему нужно отчитываться о каждой единице реализованной продукции.

Молочная продукция

Документ со всеми требованиями по этой группе — постановление Правительства от 15.12.2020 № 2099.

Основные даты:

1 сентября 2024 года начинается обязательная маркировка молочной продукции для крестьянско-фермерских хозяйств. Производители должны отчитываться в «Честный ЗНАК» при вводе продукции в оборот, выводе и обороте.

1 июня 2025 года вводится поэкземплярный учет — данные в «Честный ЗНАК» нужно передавать о молочной продукции, у которой срок хранения более 40 дней. Это относится ко всем участникам рынка. С этой же даты можно будет продавать товар только после подписания УПД. Сейчас УПД нужно подтвердить в течение трех дней после получения, до этого можно продавать продукцию без подтверждения.

Одежда

Распоряжением Правительства № 710-р от 27.03.2024 г. перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, расширен.

С 1 марта 2025 года обязательной маркировке будут подлежать новые группы товаров:

майки, фуфайки;

кальсоны;

пижамы, халаты;

колготы, чулки, гольфы, носки;

перчатки, рукавицы и многие другие товары.

Полный перечень товаров можно посмотреть в распоряжении Правительства от 27.03.2024 № 710-р.

Икра

По маркировке икры нужно ориентироваться на постановление Правительства от 29.11.2023 № 2028.

Обязательная маркировка икры стартовала 1 мая 2024 года, но если товар был ввезен до этой даты, то остатки можно продавать без маркировки, пока срок годности товара не подойдет к концу.

С 1 апреля 2025 года нужно отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через кассу, так и другими способами. Это правило действует для всех участников рынка — розницы и общепита.

С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года включительно нужно передавать сведения о товаре в объемно-сортовом учете через электронный документооборот.

С 1 июня 2026 года необходимо передавать сведения о товаре поэкземплярно и подавать сведения о выводе товара из оборота по любой причине.