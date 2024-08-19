Все о маркировке: что сейчас маркировать, как маркировать, что для этого нужно, как все подключить

Какие товары нужно сейчас маркировать
Список товаров, которые подлежат обязательной маркировке уже достаточно широк. В него входят следующие группы:
пиво и слабоалкогольная продукция;
безалкогольные напитки;
молочная продукция;
упакованная вода;
лекарства;
табак;
товары легкой промышленности;
обувь;
шубы;
медицинские изделия;
духи и туалетная вода;
шины и покрышки;
фототехника;
биологически активные добавки;
антисептики;
кресла-коляски;
икра осетровых и лососевых рыб.
Но и этот список постоянно пополняется.
Какие нововведения будут в 2024–2025 годах по обязательной маркировке
Советуем быть внимательными предпринимателям, которые имеют бизнес, связанный со следующими товарными категориями: молочная продукция, икра, вода и одежда.
Питьевая вода
Все требования по маркировке воды нужно смотреть в постановлении Правительства от 31.05.2021 № 841.
С 1 марта 2025 года вводится обязательный поэкземплярный учет для всех участников рынка. Всем участникам рынка необходимо использовать электронный документооборот при отгрузке и приемке маркированной продукции. В систему нужно отчитываться о каждой единице реализованной продукции.
Молочная продукция
Документ со всеми требованиями по этой группе — постановление Правительства от 15.12.2020 № 2099.
Основные даты:
1 сентября 2024 года начинается обязательная маркировка молочной продукции для крестьянско-фермерских хозяйств. Производители должны отчитываться в «Честный ЗНАК» при вводе продукции в оборот, выводе и обороте.
1 июня 2025 года вводится поэкземплярный учет — данные в «Честный ЗНАК» нужно передавать о молочной продукции, у которой срок хранения более 40 дней. Это относится ко всем участникам рынка. С этой же даты можно будет продавать товар только после подписания УПД. Сейчас УПД нужно подтвердить в течение трех дней после получения, до этого можно продавать продукцию без подтверждения.
Одежда
Распоряжением Правительства № 710-р от 27.03.2024 г. перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, расширен.
С 1 марта 2025 года обязательной маркировке будут подлежать новые группы товаров:
майки, фуфайки;
кальсоны;
пижамы, халаты;
колготы, чулки, гольфы, носки;
перчатки, рукавицы и многие другие товары.
Полный перечень товаров можно посмотреть в распоряжении Правительства от 27.03.2024 № 710-р.
Икра
По маркировке икры нужно ориентироваться на постановление Правительства от 29.11.2023 № 2028.
Обязательная маркировка икры стартовала 1 мая 2024 года, но если товар был ввезен до этой даты, то остатки можно продавать без маркировки, пока срок годности товара не подойдет к концу.
С 1 апреля 2025 года нужно отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через кассу, так и другими способами. Это правило действует для всех участников рынка — розницы и общепита.
С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года включительно нужно передавать сведения о товаре в объемно-сортовом учете через электронный документооборот.
С 1 июня 2026 года необходимо передавать сведения о товаре поэкземплярно и подавать сведения о выводе товара из оборота по любой причине.
Какие товары будут следующими в обязательной маркировке
С 1 сентября 2024 года стартует обязательная маркировка:
отдельных видов консервированных продуктов;
растительных масел и масложировой продукции;
безалкогольного пива;
кормов для животных;
ветеринарных препаратов;
технических средств реабилитации.
С этой даты участники оборота маркированной продукции должны зарегистрироваться в системе маркировки и описать свои товары в каталоге.
1 октября 2024 года маркировка станет обязательной для масел, кормов, ветпрепаратов и безалкогольного пива, для отдельных видов консервированной продукции эта дата немного позже — 1 декабря 2024 года.
Также есть некоторые товары, по которым пока проводится экспериментальный этап перед непосредственным стартом обязательной маркировки. Участие в нем добровольное. Те, кто желает участвовать, должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». В процессе эксперимента отрабатываются технические решения и устраняются неполадки.
Сейчас проводятся эксперименты по следующим товарам:
Оптоволоконная продукция — с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.
Отдельные виды кабельно-проводниковой продукции — с 20 мая 2024 года по 28 февраля 2025 года.
Детские игрушки — с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.
Косметика и бытовая химия — с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года.
Учебники печатные общеобразовательного назначения с кодом ТН ВЭД 4901 99 000 0 — с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года.
Радиаторы и конвекторы — с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.
Цемент, бетонные и сухие строительные смеси, строительные растворы — с 15 марта 2024 года по 1 декабря 2024 года.
Со временем маркировка коснется всех групп товаров — причем на внедрение повсеместной обязательной маркировки потребуется немного времени, с каждым годом темпы нарастают.
Рекомендуем не ждать, когда придется осваивать новые бизнес-процессы второпях, а подготовиться заранее. Так вы можете постепенно изучить требования, выбрать оператора ЭДО и программное обеспечение и обезопасить себя от лишних ошибок или штрафов.
Какие штрафы могут грозить за несоблюдение требований обязательной маркировки
Продавать товар без маркировки нельзя — иначе бизнесу грозит штраф:
физическим лицам — до 4 000 рублей;
должностным лицам — до 10 000 рублей;
юридическим лицам — до 300 000 рублей.
Наказание может дойти и до уголовной ответственности — если нарушение допущено в крупном или особо крупном размере, тогда владельцу бизнеса грозит до трех лет лишения свободы.
Как начать маркировать товар
Чтобы начало работы с маркировкой не стало настоящим стрессом, делайте все постепенно и по шагам:
Получите усиленную квалифицированную подпись (УКЭП) — это нужно сделать в налоговой инспекции.
Заключите договор с оператором фискальных данных (ОФД). Если договор уже есть, нужно проверить, что у оператора есть интеграция с системой «Честный знак».
Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».
Заключите договор с оператором ЭДО.
Проведите тестирование работы ЭДО с контрагентами.
Удобно работать с маркировкой из программы 1С. Можно, конечно, пользоваться личным кабинетом «Честного ЗНАКа», но при приемке партии придется вручную сканировать штрих-код с каждого товара, а при запросе кодов маркировки в один заказ можно «уместить» максимум 10 номенклатур. При интеграции 1С и ЛК «Честный ЗНАК» информацию не нужно вводить дважды — в товароучетную систему и в «Честный ЗНАК».
Следите за изменениями в законодательстве и обновлениями программного обеспечения. Время от времени консультируйтесь с IT-специалистами для обеспечения корректной работы системы.
Если у вас возникают вопросы и сложности по настройке программы, не откладывайте их решение, а обращайтесь за квалифицированной помощью к специалистам BRG.
Как работает маркировка
С маркированным товаром работают все участники оборота: производители, участники оптовой и розничной торговли.
Поэтапно работу маркировки можно описать так:
Заказ кодов маркировки (именно их нужно будет считывать при любом передвижении товара или его продаже).
Нанесение кода маркировки на товар.
Ввод товара в оборот.
Перемещение товара (например, между складами или розничному продавцу).
Приемка товара.
Вывод товара из оборота.
На кассе начал действовать разрешительный режим
Разрешительный режим, введенный постановлением Правительства от 21.11.2023 № 1944, означает, что при каждой продаже маркируемого товара ККТ обращается в «Честный ЗНАК», чтобы проверить маркировочный код. Из ГИС МТ поступит ответ, можно продавать данную единицу товара или нет.
Товар нельзя продавать, если:
В ГИС МТ нет данных о код маркировки, о нанесении его на товар.
Нет сведений о вводе маркировочного кода в оборот.
В системе есть информация, что продукцию с данным кодом вывели из оборота раньше.
У товара закончился срок годности.
Товар запрещен к продаже по решению органа власти.
Продавец реализует продукцию по цене ниже или выше максимальной розничной цены (МРЦ).
Получен некорректный результат проверки кода.
Система маркировки постоянно развивается, поэтому следите за обновлениями «1С:УТ» и изменениями законодательства о маркировке товаров. Чтобы ваши отчеты формировались корректно и вы успевали сдавать их вовремя, доверьте обновление конфигурации, особенно нетиповой, квалифицированным специалистам BRG.
Будьте внимательны и аккуратны при работе с маркированными товарами и ваша бухгалтерия всегда будет соответствовать текущим требованиям.
Если у вас возникают вопросы и сложности, то не откладывайте их решение, а обращайтесь за квалифицированной помощью к специалистам BRG. Мы готовы проконсультировать вас бесплатно, если у вас возникли сложности из-за устаревшего ПО.
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