Как управлять дебиторской и кредиторской задолженностью

Расскажем, какие полезные возможности есть в системе «1С:Управление холдингом редакции 3.2» по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью.
Возможности функционала по контролю ДЗ и КЗ
Чтобы оперативно управлять денежными средствами и работать без штрафных санкций по хоз. договорам, финансовые директора, бухгалтеры и менеджеры должны понимать, какие суммы и в какие сроки нужно заплатить поставщикам или получить от клиентов. Быть в курсе всех нерешенных договоренностей.
Для этого в «1С:Управление холдингом» есть функционал по контролю задолженностей, он позволяет:
анализировать текущую задолженность по срокам и суммам;
устанавливать ограничения на задолженность для каждого покупателя или поставщика;
формировать отчеты в 1С, включающие сводные данные и расшифровку по конкретному поставщику/покупателю;
контролировать и учитывать погашение задолженности в 1С.
Задумались о переходе на 1С:Управление холдингом? Проведем встречу с ключевыми участниками проекта:
определим основные требования;
поговорим о выгодах внедрения 1С:УХ-проекта;
расскажем про модули, компоненты и архитектуру решения.
Способ контролироля задолженности — «по договору»
С помощью этого варианта контроля можно управлять долговым лимитом по конкретным договорам.
Для его настройки нужно зайти в раздел меню «Планирование и контроль», выбрать подраздел «Настройка и справочники», пункт «Виды контроля документов».
Откроется диалоговое окно, в нем следует выбрать строку «Контроль задолженности по договору».
Программа предлагает задать один из трех вариантов контроля:
«Блокировать проведение документов» — 1С станет выдавать ошибку о превышении лимита, провести такой документ будет нельзя;
«Информировать» — 1С будет информировать о превышении лимита, но разрешать проведение;
«Не использовать».
Следует выбрать способ контроля и нажать «Записать и закрыть».
В конкретных договорах заполняется поле «Допустимая задолженность не более»:
Информацию о контроле можно увидеть при вводе документов на закладке «Контроль документа»:
По кнопке «Подробнее» выводится отчет.
BRG предлагает условия, которых нет у большинства конкурентов:
сопровождение клиентов — если возникла проблема, ее решают в срочном порядке за 2 часа (*приблизительно);
отсрочка платежа, разбивка на транши;
все продукты 1С в одном месте — не нужно бегать от одной компании к другой, когда нужно что-то установить;
можем провести аудит базы.
Способ контроля задолженности — «по контрагенту»
Этот вариант контроля задается и работает так же, как и «по договору».
Чтобы установить лимит задолженности по контрагенту, нужно зайти в раздел меню «Управление обязательствами», подраздел «Установка условий оплаты и лимитов задолженности».
В журнале документов надо создать новый документ «Установка условий оплаты и лимитов задолженности». Выберите роль контрагента — Покупатель, Поставщик или Банк и дату, с которой действует условие. В строках вводятся контрагенты, условия оплаты по ним, устанавливается лимит задолженности.
Можно настроить автоматическую отправку уведомлений о просроченной задолженности.
Когда пользователи будут проводить операции с контрагентами, программа автоматически проверит, есть ли задолженность, предупредит о ней или даже заблокирует проведение документа (в зависимости от настроек).
Отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности
Анализ дебиторской задолженности можно посмотреть в разделе меню «Казначейство — Отчеты по казначейству».
Ожидаемую оплату от покупателей можно увидеть, например, в отчете из раздела «Продажи»:
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