Как управлять дебиторской и кредиторской задолженностью

Дебиторская и кредиторская задолженность — это важные финансовые статьи, состояние которых влияет на всю хозяйственную деятельность компании. Вот почему нужно пользоваться инструментами, помогающими оперативно контролировать состояние ДЗ и КЗ.

Расскажем, какие полезные возможности есть в системе «1С:Управление холдингом редакции 3.2» по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью.

Возможности функционала по контролю ДЗ и КЗ

Чтобы оперативно управлять денежными средствами и работать без штрафных санкций по хоз. договорам, финансовые директора, бухгалтеры и менеджеры должны понимать, какие суммы и в какие сроки нужно заплатить поставщикам или получить от клиентов. Быть в курсе всех нерешенных договоренностей.

Для этого в «1С:Управление холдингом» есть функционал по контролю задолженностей, он позволяет:

анализировать текущую задолженность по срокам и суммам;

устанавливать ограничения на задолженность для каждого покупателя или поставщика;

формировать отчеты в 1С, включающие сводные данные и расшифровку по конкретному поставщику/покупателю;

контролировать и учитывать погашение задолженности в 1С.

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расскажем про модули, компоненты и архитектуру решения.

Способ контролироля задолженности — «по договору»

С помощью этого варианта контроля можно управлять долговым лимитом по конкретным договорам.

Для его настройки нужно зайти в раздел меню «Планирование и контроль», выбрать подраздел «Настройка и справочники», пункт «Виды контроля документов».

Откроется диалоговое окно, в нем следует выбрать строку «Контроль задолженности по договору».

Программа предлагает задать один из трех вариантов контроля:

«Блокировать проведение документов» — 1С станет выдавать ошибку о превышении лимита, провести такой документ будет нельзя;

«Информировать» — 1С будет информировать о превышении лимита, но разрешать проведение;

«Не использовать».

Следует выбрать способ контроля и нажать «Записать и закрыть».

В конкретных договорах заполняется поле «Допустимая задолженность не более»:

Информацию о контроле можно увидеть при вводе документов на закладке «Контроль документа»:

По кнопке «Подробнее» выводится отчет.

BRG предлагает условия, которых нет у большинства конкурентов: сопровождение клиентов — если возникла проблема, ее решают в срочном порядке за 2 часа (*приблизительно);

отсрочка платежа, разбивка на транши;

все продукты 1С в одном месте — не нужно бегать от одной компании к другой, когда нужно что-то установить;

можем провести аудит базы. Оставить заявку

Способ контроля задолженности — «по контрагенту»

Этот вариант контроля задается и работает так же, как и «по договору».

Чтобы установить лимит задолженности по контрагенту, нужно зайти в раздел меню «Управление обязательствами», подраздел «Установка условий оплаты и лимитов задолженности».

В журнале документов надо создать новый документ «Установка условий оплаты и лимитов задолженности». Выберите роль контрагента — Покупатель, Поставщик или Банк и дату, с которой действует условие. В строках вводятся контрагенты, условия оплаты по ним, устанавливается лимит задолженности.

Можно настроить автоматическую отправку уведомлений о просроченной задолженности.

Когда пользователи будут проводить операции с контрагентами, программа автоматически проверит, есть ли задолженность, предупредит о ней или даже заблокирует проведение документа (в зависимости от настроек).

Отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ дебиторской задолженности можно посмотреть в разделе меню «Казначейство — Отчеты по казначейству».

Ожидаемую оплату от покупателей можно увидеть, например, в отчете из раздела «Продажи»:

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