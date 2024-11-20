Внедрение 1С в компании: что нужно учесть при выборе поставщика. Чек-лист для бизнеса

Как подготовиться к внедрению 1С
С чего обычно начинается внедрение 1С? В определенный момент компания осознает, что нуждается в автоматизации: собственнику и руководству предоставляются противоречивые данные, качество и эффективность работы сотрудников снижается, а четкая технология выполнения работ отсутствует. Но прежде чем приступить к внедрению, эксперты рекомендуют продумать ряд моментов.
Проанализируйте существующие бизнес-процессы. Определите ключевые операции в вашей компании и выясните, где чаще всего возникают проблемы. Затем определитесь с целями внедрения 1С. Это может быть автоматизация учета, повышение точности отчетности, сокращение времени обработки заказов.
Не менее важно оценить текущее состояние IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Для этого ответьте на несколько вопросов:
Какие программные продукты уже используются в компании?
Как они взаимодействуют между собой?
Нужно ли модернизировать инфраструктуру перед внедрением 1С?
Чтобы процесс внедрения проходил максимально комфортно, не забудьте назначить ответственного за это направление сотрудника. Именно в его обязанности должно входить взаимодействие с подрядчиком.
Ключевые критерии хорошего поставщика
Автоматизация бизнеса — это и затраты, и время. И для эффективной отдачи выбору поставщика нужно уделить максимум внимания.
Подрядчик интересуется бизнес-целями внедрения
Именно этот критерий называют главным большинство собственников бизнеса. Хороший поставщик — это подрядчик, который:
Стремится понять, зачем вы хотите внедрить 1С.
Изучает работу вашего бизнеса.
Сначала разбирается в задаче и уже после предлагает решение.
Только при условии глубокого погружения в бизнес клиента подрядчик сможет понять суть и причину возникновения его запроса. Без этого результат работы вряд ли оправдает ожидания.
Поставщик обладает технологией внедрения и вас она устраивает
Начиная сотрудничество с поставщиком, вы должны быть абсолютно уверены, что у него есть технология внедрения. Выясните, из каких этапов складывается процесс и какой результат будет получен на каждом из этапов. У профессионала любые вопросы по технологии внедрения не вызовут сложностей, и он без проблем расскажет обо всех нюансах.
Не менее важный момент — согласие с предлагаемой технологией. Если ваши взгляды расходятся, и вы уверены, что заниматься реализацией проекта нужно по другой технологии, лучше продолжить поиски поставщика. Надеяться, что вам удастся перестроить работу подрядчика, не стоит.
Поставщик предоставляет весь комплекс услуг
Идеальный поставщик — это тот, который может закрыть все потребности своего клиента. Если вы понимаете, что вам придется обращаться к различным подрядчикам как в процессе установки, так и для поддержки и сопровождения, это однозначно и неудобный, и невыгодный для бизнеса вариант.
Компания BRG — официальный партнер фирмы 1С — специализируется на настройке и внедрении программных продуктов. Компания возьмет на себя решение всех задач — от предпроектного обследования и установки программного продукта до ввода в эксплуатацию. И на этом сотрудничество не заканчивается: специалисты BRG обеспечивают постпроектное сопровождение и поддержку 1С на основании договора ежемесячного обслуживания.
У вас комфортная и приятная коммуникация
На первый взгляд может показаться, что комфортная коммуникация с подрядчиком — это не самое важное: главное, чтобы поставщик был профессионалом. В какой-то степени это действительно так, но если общаться с партнером вам некомфортно, рисковать не стоит.
Вам придется взаимодействовать на протяжении длительного времени, и даже если без каких-либо объективных причин вам просто не нравится человек, от сотрудничества лучше отказаться.
Еще один вопрос, который нужно обсудить на старте — способы коммуникации. Сотрудничество может выстраиваться по-разному: кто-то использует систему управления проектами, и заказчик может оставлять комментарии к созданным задачам, кто-то — созванивается и встречается лично. Главное, чтобы выбранный способ коммуникации устраивал обе стороны.
Опыт и репутация поставщика не вызывают вопросов
Внедрение 1С — сложный процесс, и доверять его следует компаниям, которые имеют значительный стаж работы на рынке и положительные отзывы от клиентов. Мы бы рекомендовали поинтересоваться у потенциального поставщика следующими моментами:
количество успешно завершенных проектов;
сертификаты и лицензии, подтверждающие квалификацию специалистов;
отзывы и рекомендации от других компаний, работающих в вашей сфере.
Например, компания BRG работает на рынке 25 лет: за это время произведено более 25 000 успешных внедрений автоматизированных систем. В компании разработана система менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2015, а руководитель проектной группы регулярно связывается с клиентом для обсуждения промежуточных результатов работы. В случае экстренной ситуации заказчику гарантируется срочный выезд или помощь с использованием удаленного обслуживания.
Выбираем поставщика для внедрения 1 С: чек-лист
Поставщик сфокусирован на решении задач бизнеса.
В начале работы выполняется предпроектное обследование.
У поставщика есть технология внедрения.
Поставщик предлагает полный комплекс услуг.
На все работы предоставляется гарантия.
Вам комфортно работать с подрядчиком.
Поставщик имеет опыт решения аналогичных задач.
Заказчикам предоставляются гарантии конфиденциальности.
При возникновении нестандартных ситуаций поставщик оперативно оказывает помощь.
В компании действует прозрачная система оплаты.
Скачайте чек-лист выбора поставщика, чтобы он всегда был у вас под рукой!
Заполните форму, вышлем чек-лист на e-mail:
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