Интеграция с НСИС: экспертиза и возможности

С 1 октября 2024 года страховые компании обязаны выгружать исторические данные в систему АИС страхования НСИС.

Система АИС страхования представляет собой комплексную платформу для взаимодействия страховых компаний, государственных структур (ГИБДД, Росреестр), а также организаций, таких как АО «Электронный паспорт». Она предназначена для обеспечения прозрачности и стандартизации данных, связанных с деятельностью страхового сектора.

Наша компания специализируется на создании и внедрении решений для интеграции продуктов на базе 1С:Предприятие, таких как 1С:Страховая компания КОРП 8.3, с системой НСИС. Мы предлагаем полный цикл разработки сервисов обмена данными, которые соответствуют актуальным требованиям оператора НСИС.

Суть требований НСИС и особенности интеграции

Для успешного выполнения требований НСИС страховым компаниям необходимо:

Передавать исторические данные о договорах страхования, включая информацию о страхователях, объектах страхования и условиях договоров.

Обеспечивать выгрузку данных о страховых убытках, включая сведения о Прямом возмещении убытков (ПВУ) и результатах урегулирования.

Интегрировать данные о перестраховании, отражая ключевые параметры перестраховочных договоров и расчетов.

Гарантировать корректность и полноту передаваемой информации в формате, определенном НСИС.

Основная сложность состоит в том, что каждое предприятие имеет свою специфику учета, что требует адаптации стандартных решений под индивидуальные потребности.

Разрабатываемый сервис обеспечивает

Автоматизированный обмен данными по договорам страхования, убыткам (включая ПВУ), перестрахованию.

Адаптацию форматов выгружаемой информации под требования НСИС.

Контроль и проверку передаваемых данных на соответствие регламентам.

Реализацию индивидуальных настроек под учетные особенности заказчика.

Технические особенности:

Передача данных реализуется через HTTP-сервисы с использованием форматов XML/JSON.

Встроенные алгоритмы проверки исключают передачу некорректных данных.

Настраиваемые регламентные задания для автоматической выгрузки и синхронизации информации с НСИС.

Наши специалисты непрерывно отслеживают изменения требований оператора НСИС, оперативно обновляя решения. Это гарантирует соответствие продукта актуальным нормативным документам.

Преимущества подхода

Оперативное соответствие требованиям: наши специалисты постоянно отслеживают изменения в регламентирующих документах и оперативно обновляют решения, чтобы заказчики всегда соответствовали требованиям НСИС. Учет индивидуальных потребностей: мы учитываем специфику учета каждого заказчика, что позволяет интеграционным решениям учитывать как уникальные процессы, так и структуру данных. Наш модуль позволяет настроить интеграцию с любым видом страхования вне зависимости от ПП существующего в страховой компании Минимизация рисков: благодаря автоматизированной проверке данных снижается вероятность ошибок и, как следствие, штрафов или отказов в приеме данных со стороны НСИС. Предусмотрена многофакторная проверка при отправке в НСИС. Оптимизация процессов: интеграция с НСИС позволяет автоматизировать рутинные задачи и сократить трудозатраты на подготовку и проверку данных.

Пример: реализована проверка заключенных договоров страхования на соответствие регламентам НСИС с автоматической калькуляцией ключевых параметров перед отправкой данных.

Преимущества для заказчиков:

Снижение трудозатрат на интеграцию и проверку данных.

Минимизация ошибок при передаче информации.

Гибкость в настройке под особенности учета.

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