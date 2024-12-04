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Страхование

Интеграция с НСИС: экспертиза и возможности

С 1 октября 2024 года страховые компании обязаны выгружать исторические данные в систему АИС страхования НСИС.
Интеграция с НСИС: экспертиза и возможности
Иллюстрация: BRG

Система АИС страхования представляет собой комплексную платформу для взаимодействия страховых компаний, государственных структур (ГИБДД, Росреестр), а также организаций, таких как АО «Электронный паспорт». Она предназначена для обеспечения прозрачности и стандартизации данных, связанных с деятельностью страхового сектора.

Наша компания специализируется на создании и внедрении решений для интеграции продуктов на базе 1С:Предприятие, таких как 1С:Страховая компания КОРП 8.3, с системой НСИС. Мы предлагаем полный цикл разработки сервисов обмена данными, которые соответствуют актуальным требованиям оператора НСИС.

Суть требований НСИС и особенности интеграции

Для успешного выполнения требований НСИС страховым компаниям необходимо:

  • Передавать исторические данные о договорах страхования, включая информацию о страхователях, объектах страхования и условиях договоров.

  • Обеспечивать выгрузку данных о страховых убытках, включая сведения о Прямом возмещении убытков (ПВУ) и результатах урегулирования.

  • Интегрировать данные о перестраховании, отражая ключевые параметры перестраховочных договоров и расчетов.

  • Гарантировать корректность и полноту передаваемой информации в формате, определенном НСИС.

Основная сложность состоит в том, что каждое предприятие имеет свою специфику учета, что требует адаптации стандартных решений под индивидуальные потребности.

Разрабатываемый сервис обеспечивает

  • Автоматизированный обмен данными по договорам страхования, убыткам (включая ПВУ), перестрахованию.

  • Адаптацию форматов выгружаемой информации под требования НСИС.

  • Контроль и проверку передаваемых данных на соответствие регламентам.

  • Реализацию индивидуальных настроек под учетные особенности заказчика.

Технические особенности:

  • Передача данных реализуется через HTTP-сервисы с использованием форматов XML/JSON.

  • Встроенные алгоритмы проверки исключают передачу некорректных данных.

  • Настраиваемые регламентные задания для автоматической выгрузки и синхронизации информации с НСИС.

Наши специалисты непрерывно отслеживают изменения требований оператора НСИС, оперативно обновляя решения. Это гарантирует соответствие продукта актуальным нормативным документам.

Преимущества подхода

  1. Оперативное соответствие требованиям: наши специалисты постоянно отслеживают изменения в регламентирующих документах и оперативно обновляют решения, чтобы заказчики всегда соответствовали требованиям НСИС.

  2. Учет индивидуальных потребностей: мы учитываем специфику учета каждого заказчика, что позволяет интеграционным решениям учитывать как уникальные процессы, так и структуру данных. Наш модуль позволяет настроить интеграцию с любым видом страхования вне зависимости от ПП существующего в страховой компании

  3. Минимизация рисков: благодаря автоматизированной проверке данных снижается вероятность ошибок и, как следствие, штрафов или отказов в приеме данных со стороны НСИС. Предусмотрена многофакторная проверка при отправке в НСИС.

  4. Оптимизация процессов: интеграция с НСИС позволяет автоматизировать рутинные задачи и сократить трудозатраты на подготовку и проверку данных.

Пример: реализована проверка заключенных договоров страхования на соответствие регламентам НСИС с автоматической калькуляцией ключевых параметров перед отправкой данных.

Преимущества для заказчиков:

  • Снижение трудозатрат на интеграцию и проверку данных.

  • Минимизация ошибок при передаче информации.

  • Гибкость в настройке под особенности учета.

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