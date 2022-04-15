Что делать, если контрагент не платит?

Бизнес — это не только про зарабатывание денег, эффективные переговоры и гибкость. Каждую сделку сопровождает договорная документация: это может быть выставленный счет, оферта или полноценный договор.

Наша практика показывает, что согласованию договора в операционной работе компании не уделяют должного внимания. Наоборот, считается, что достаточно скачать образец из интернета или вовсе работать без договора. А ведь от того, насколько проработан договор по сделке, зависит оперативность урегулирования ряда конфликтов.

Шаг № 1

Итак, до момента выработки алгоритма работы с дебиторской задолженностью проверьте должника на предмет финансовой состоятельности. Из официальных источников можно использовать следующие:

ресурс ФНС об активах;

Федресурс об общих сведениях по имуществу, залогах;

сайт службы судебных приставов на предмет наличия исполнительных производств у должника для оценки финансовой нагрузки;

и сайт суда по подсудности (по умолчанию подсудность определяется по месту нахождения ответчика, если не предусмотрена договорная подсудность).

Шаг № 2

После оценки финансового состояния должника можно перейти к переговорам — в ряде случаев эффективным будет именно договориться:

О рассрочке с согласованием графика выплат: такая отсрочка закрепляется письменно дополнительным соглашением к договору. Если договора не было, его следует оформить с применением ретроспективной оговорки и зафиксировать все новые договоренности;

Об отсрочке — аналогично: новая дата погашения образовавшейся задолженности согласовывается письменно;

О зачете встречного требования, если у вас по отношению к должнику есть также неисполненное требование. Зачет оформляется заявлением;

О новации — замене текущего обязательства другим (новым). Оформляется новация соглашением, в рамках которого текущее обязательно заменяется новым (к примеру, денежное — имущественным);

Об отступном, в рамках которого должник вместо денег предоставляет отступное (имущество). Оформляется отступное также соглашением, однако важно не путать его с новацией, по которой первоначальное обязательство прекращается с момента заключения соглашения о новации, а не с момента фактического исполнения нового обязательства;

О цессии — уступке долга третьему лицу в рамках соглашения, по которому долг уступается новому должнику, который обязуется исполнить обязательство;

Об оплате за должника образовавшейся задолженности третьим лицом по его поручению.

Шаг № 3

Оценив перспективы получения платы с должника, сформируйте досудебную претензию. Процессуальное законодательство не предусматривает возможность обращения в суд без соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

В претензии важно четко указать свои требования, приложить расчет задолженности при необходимости и направить ее по юридическому адресу должника, если иной адрес для отправки претензий не согласован непосредственно в договоре. Документ, подтверждающий отправку претензии (почтовым или курьерским отправлением), сохраните для подтверждения такой отправки в дальнейшем.

Шаг № 4

Дополнительными механизмами стимулирования получения оплаты с должника могут послужить переговоры, в рамках которых можно:

предоставить дисконт на следующую партию товара при погашении задолженности в установленный срок, а также при условии соблюдения срока оплат в дальнейшем и осуществления таких оплат досрочно;

не применять неустойку за нарушение условия сделки по оплате, при погашении долга в согласованный срок.

Шаг № 5

Если переговоры не помогли, следует обратиться в суд, если очевидно, что с должника есть все шансы взыскать долг, а решение суда не осядет на полке юридического отдела как неисполненное должником по причине несостоятельности.

Не стоит оттягивать до следующего отчетного периода или квартала, если есть основания считать, что добровольно долг не будет погашен. Несвоевременное обращение в суд снижает шансы взыскать долг с ответчика, ведь его финансовое положение может быть нестабильным и ухудшаться пропорционально затягиванию запуска судебного урегулирования вопроса.

Шаг № 6

В ряде случаев по итогу проработки должника становится понятно, что его финансовое положение не сулит оплат, перспектив взыскания нет: ни денег на расчетных счетах, ни имущества, долги перед налоговой и т. д. Учитывая, что судебный процесс предусматривает дополнительные денежные издержки, задолженность можно списать, для чего потребуется привлечь грамотного бухгалтера.

С юридической стороны такое списание можно оформить в виде прощения долга, но не стоит забывать, что это не лишает возможности в очередной раз договориться о погашении хотя бы части долга в установленный срок, поскольку на сумму прощенного долга у должника возникает доход.

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