Неочевидные риски в охране труда, о которых важно знать HRD

Один из последних примеров, когда ситуация вдруг резко изменилась, а компания оказалась к этому не готовой. Ее название говорить не будем, она достаточно известна. Ведение всех вопросов по охране труда было делегировано удаленному филиалу этой организации. Руководство было уверено, что риски со стороны охраны труда закрыты — пакет документов лежит, есть «корочки» и даже спец оценка условий труда когда-то проводилась и все как бы хорошо.

Но вдруг в компании происходит ранее невиданное событие — увольнение конфликтного сотрудника. Со стороны кадров вроде бы все вопросы закрыты, но оказалось, что «осадочек» у сотрудника остался, и он пошел с жалобой в ГИТ.

Как результат — внеплановая проверка и штрафы в размере 784 000 рублей, за отсутствие: Медицинских осмотров. Своевременного обучения сотрудников компании. Актуальных ЛНА и т. д.

И все потому, что законотворчество в отрасли охраны труда — это постоянный, динамичный процесс, который требует бдительного контроля и своевременного реагирования. А без погружения в тонкости мероприятий, невозможно определить те или иные риски, которые не лежат на поверхности.

Как выстроить стратегию управления в области ОТ, даже имея на руках достаточно литературы, методов и материалов по риск-менеджменту, четко сегодня не понимает даже профессиональное сообщество. Тема оценки профессиональных рисков активно муссируется на протяжении нескольких лет, но правовая неопределенность заставляет компании топтаться на месте.

Получается, что выстраивать систему функционирования охраны труда у себя на предприятии каждой компании нужно самостоятельно (конечно ориентируясь на закон). То есть ответственность персонализирована, и, в то же время, у законодателя нет четкого ответа на вопросы.

Конечно, компания не готова взять на себя такую ответственность. Процедуры по безопасности труда проводятся не эффективно, многие отсутствуют вообще. Самостоятельность в решении задач по ОТ, регламентированная законодательно, обернулась серьезной проблемой. Руководители компаний за решением вопросов часто обращаются к интернету (накачал необходимые на свой взгляд ЛНА и успокоился), советы спрашивают у коллег (совершенно не делая поправку на несхожесть внутренних бизнес-процессов).

Выстраивание четкой системы безопасности труда многие компании воспринимают как ненужную бюрократическую волокиту, не понимая, что серьезный подход в действительности приведет не только к отсутствию штрафов. Четкая система поможет снизить уровень травматизма и профзаболеваний, повысит эффективность работы, увеличит лояльность сотрудников.

Даже если вам кажется, что система охраны труда функционирует в вашей компании без проблем, вполне возможно, что это ложная уверенность. Возможно, есть такие проблемы, о которых вы не знаете, даже много лет проработав в этой области. Хотя бы потому, что на вас итак лежит огромный пласт задач.

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