Обучение для бухгалтеров

Производственный учёт — фундамент управленческой отчетности

Целью каждой коммерческой организации является сокращение издержек и получение прибыли. Для того, чтобы отслеживать показатели деятельности существует система управленческого учета, фундаментальным элементом которой является производственный учет. Как его правильно настроить? Как устранить риски некорректного отражения себестоимости выпускаемой продукции?

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Под производственным учетом понимается система, позволяющая осуществлять сбор и анализ информации о затратах, которые возникли в процессе производства продукции (работ, услуг), и производить калькулирование себестоимости продукции с целью формирования полной и достоверной информации о затратах на производство.

На этапе сбора и анализа информации происходит документальное оформление осуществленных в процессе производства затрат (материальных затрат, затрат на основные фонды, затрат на оплату труда и т. д.).

При калькулировании полученная информация о затратах обобщается и на ее основе рассчитывается себестоимость продукции (работ, услуг).

Производственный учет состоит из ряда элементов, основными из которых являются:

  • Учет затрат по видам — определение, какие группы издержек возникли в процессе производства в отчетном периоде.
  • Учет затрат по носителям — определение издержек по конкретному виду продукции.
  • Учет затрат по местам возникновения — определение, где именно (в каком подразделении) возникли те или иные издержки.

Именно с помощью производственного учета можно рассчитать себестоимость единицы продукции, необходимую руководящему составу для понимания прибыльности продукции и уровня рентабельности.

Себестоимость произведенной продукции (полная) = Прямые затраты на сырье и материалы + Прямые затраты на оплату труда + Общепроизводственные расходы

На основе грамотно поставленного производственного учета руководители могут видеть и планировать затраты предприятия, а также управлять стоимостью выпускаемой продукции. А если производственный учет будет дополнен другими элементами управленческого учета (отчетом о движении денежных средств, отчетом о прибылях и убытках и пр.), руководящий состав компании будет иметь возможность принимать своевременные управленческие решения даже в кризисные времена.

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Бридж Групп
Бридж Групп
Реализуем цифровую трансформацию учетных функций