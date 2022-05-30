ДТП на служебном автомобиле. Когда нужно расследовать несчастный случай

Как бы печально это не звучало, но именно ДТП — наиболее вероятный вариант возникновения в организации производственной травмы, в том числе тяжелой или групповой. И данный фактор актуален для всех организаций, которые в той или иной мере используют автомобили в своей работе
Расследуем ДТП
При каких обстоятельствах необходимо расследовать несчастный случай на производстве вследствие ДТП:
- ДТП в период официального рабочего времени сотрудника.
- ДТП при выполнении работ по поручению руководства.
- ДТП с участием транспортного средства, выданного работодателем для транспортировки сотрудника к месту службы и обратно.
Какие случаи не подлежат расследованию
- ДТП на личном автомобиле в нерабочее время.
- ДТП с участием общественного транспорта в нерабочее время.
- ДТП произошедшее в нерабочее время на служебном автомобиле, который используется в личных целях.
Некоторые из перечисленных вариантов могут быть весьма спорными, соответственно, делаем вывод:
если сотрудник попал в автомобильную аварию, обязательно проводим выяснение обстоятельств ДТП и только после этого принимаем решение о дальнейших действиях.
ДТП — несчастный случай на производстве
Рассмотрим вариант, когда ДТП все же признается несчастным случаем на производстве.
Что должно быть выполнено:
- Проведено расследование обстоятельств ДТП, с обязательной фиксацией наличия травм сотрудника, включая микротравмы.
- В зависимости от наличия травмы, степени тяжести повреждений и количества пострадавших сотрудников, проведены работы по оформлению несчастного случая или микротравмы.
- Обязательно оформлен отчет о проведенном расследовании.
- Оформлено расследование в рамках обеспечения безопасности дорожного движения (БДД).
Документация
Документы, которые обязаны быть в каждой организации, использующей автомобиль при выполнении служебных функций:
- Инструкции по охране труда по профессии и видам работ, с которыми должны быть ознакомлены сотрудники, использующие в своей работе автомобиль.
- Должностная инструкция, в которой указывается, что работник, управляющий транспортным средством, обязан соблюдать Правила дорожного движения.
- Инструкции при работе на автомобиле.
- Памятки для работы в сложных условиях и другие документы по обеспечению безопасности дорожного движения.
Ответственность
Ответственность компании будет зависеть от:
- последствий дорожного происшествия;
- есть ли в организации все необходимые документы;
- проводятся все виды инструктажей, обучение;
- организуются ли медосмотры и психосвидетельствования (если речь идет именно о водителях);
- обеспечиваются ли работники сертифицированными средствами индивидуальной защиты и так далее.
Определят ответственного и степень вины надзорные органы. Компанию могут привлечь к штрафу, а должностное лицо — к штрафу и даже уголовному наказанию.
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