ДТП на служебном автомобиле. Когда нужно расследовать несчастный случай

Как бы печально это не звучало, но именно ДТП — наиболее вероятный вариант возникновения в организации производственной травмы, в том числе тяжелой или групповой. И данный фактор актуален для всех организаций, которые в той или иной мере используют автомобили в своей работе

Расследуем ДТП

При каких обстоятельствах необходимо расследовать несчастный случай на производстве вследствие ДТП:

ДТП в период официального рабочего времени сотрудника. ДТП при выполнении работ по поручению руководства. ДТП с участием транспортного средства, выданного работодателем для транспортировки сотрудника к месту службы и обратно.

Какие случаи не подлежат расследованию

ДТП на личном автомобиле в нерабочее время. ДТП с участием общественного транспорта в нерабочее время. ДТП произошедшее в нерабочее время на служебном автомобиле, который используется в личных целях.

Некоторые из перечисленных вариантов могут быть весьма спорными, соответственно, делаем вывод:

если сотрудник попал в автомобильную аварию, обязательно проводим выяснение обстоятельств ДТП и только после этого принимаем решение о дальнейших действиях.

ДТП — несчастный случай на производстве

Рассмотрим вариант, когда ДТП все же признается несчастным случаем на производстве.

Что должно быть выполнено:

Проведено расследование обстоятельств ДТП, с обязательной фиксацией наличия травм сотрудника, включая микротравмы. В зависимости от наличия травмы, степени тяжести повреждений и количества пострадавших сотрудников, проведены работы по оформлению несчастного случая или микротравмы. Обязательно оформлен отчет о проведенном расследовании. Оформлено расследование в рамках обеспечения безопасности дорожного движения (БДД).

Документация

Документы, которые обязаны быть в каждой организации, использующей автомобиль при выполнении служебных функций:

Инструкции по охране труда по профессии и видам работ, с которыми должны быть ознакомлены сотрудники, использующие в своей работе автомобиль.

по профессии и видам работ, с которыми должны быть ознакомлены сотрудники, использующие в своей работе автомобиль. Должностная инструкция , в которой указывается, что работник, управляющий транспортным средством, обязан соблюдать Правила дорожного движения.

, в которой указывается, что работник, управляющий транспортным средством, обязан соблюдать Правила дорожного движения. Инструкции при работе на автомобиле.

Памятки для работы в сложных условиях и другие документы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ответственность

Ответственность компании будет зависеть от:

последствий дорожного происшествия;

есть ли в организации все необходимые документы;

проводятся все виды инструктажей, обучение;

организуются ли медосмотры и психосвидетельствования (если речь идет именно о водителях);

обеспечиваются ли работники сертифицированными средствами индивидуальной защиты и так далее.

Определят ответственного и степень вины надзорные органы. Компанию могут привлечь к штрафу, а должностное лицо — к штрафу и даже уголовному наказанию.

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