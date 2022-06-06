АУСН-2022. Чего ждать предпринимателю?

Кто сможет применить

Предприятия и ИП Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана. Эксперимент продлится до конца 27 года.

Что осталось по-старому (как при УСН)

Организации не платят налог на прибыль, а ИП — на доходы физических лиц. Также все субъекты, использующие АУСН не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Переход на новый режим аналогичен УСН: у новых организаций есть 30 календарных дней с даты постановки на учет, чтобы уведомить налоговую. У тех, кто хочет использовать АУСН в следующем году — срок до конца текущего.

Объекты налогообложения: доходы и доходы минус расходы.

Те же основные критерии, позволяющие применять, однако установлена другая верхняя планка дохода — 60 млн. рублей в текущем календарном году, также ограничена средняя численность работников до пяти человек.

Изменили налоговые ставки

Если выбраны:

«Доходы» — 8% (УСН — 6%).

«Доходы минус расходы» — 20% (вместо 15% на УСН).

Также увеличится минимальная ставка налога с 1% (при УСН) до 3%.

Однако, увеличение налоговой нагрузки по налогу компенсирует нулевая ставка по всем страховым взносам, что, в свою очередь, стимулирует официальную занятость.

Изменение в учете

Теперь давайте рассмотрим главное, и на наш взгляд фундаментальное, изменение в учете.

АУСН коренным образам меняет представление о сложившейся системе учета и отчетности. Раньше подсчетом своих доходов и расходов занимался сам налогоплательщик. Он же в дальнейшем предоставлял эти данные в налоговый орган вместе с рассчитанной суммой налога. Теперь эту функцию возьмет на себя сам налоговый орган.

Учитывая, что на сегодняшний день налоговые органы обладают всей необходимой информацией о финансовых потоках компании, рассчитать сколько заработал налогоплательщик и сколько налога он должен уплатить, не составляет особого труда.

Надеемся, что все технические нюансы на данный момент учтены и скоро мы с вами увидим принципиально новую схему взаимодействия между налогоплательщиком и государством.

Теперь Банк будет передавать в налоговую всю информацию об операциях, совершенных налогоплательщиком. Налоговая в свою очередь самостоятельно рассчитает сумму налога на основании этих данных и предоставит расчет налогоплательщику через его личный кабинет. Если налогоплательщик не согласится с расчетом, он также (с помощью кабинета) сможет предоставить в налоговую необходимую информацию.

Аналогичная ситуация с расчетом и уплатой НДФЛ. Плательщик-налоговый агент должен передать в Банк необходимую информацию, на основании которой Банк посчитает сумму налога и сообщит о ней налогоплательщику и налоговому органу.

Если же зарплата выплачивалась наличными деньгами, налогоплательщик должен предоставить эту информацию в налоговый орган через свой личный кабинет.

Исходя из вышесказанного, обязанность по предоставлению декларации по НДФЛ и расчетов по страховым взносам, отсутствует.

Мы с вами станем свидетелями становления принципиально нового и не привычного нам формата налоговой системы.

С одной стороны, государство получает полностью прозрачный и контролируемый процесс расчета сумм налоговых поступлений в бюджет, который сведет к минимуму вероятность недоплаты налога в бюджет.

С другой стороны, надеемся, что у бизнеса появится возможность сосредоточиться на основной деятельности, минимизировать общение с налоговиками, уделять больше внимания управленческому учету для принятия соответствующих решений и увеличения прибыльности компании.

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