Проверка работы бухгалтера. Не допустите ошибок или хищения денег

А новости такие — возможно, пары миллионов на счету не хватает. Как у наших клиентов, которые даже не думали о неприятностях, пока не оказалось, что десятки миллионов рублей исчезли со счета в неизвестном направлении.

Что самое удручающее, что члены садоводческого некоммерческого товарищества, которые исправно платили в кассу, и дальше пребывали бы в неведении. Возмутились, когда любимые парники в один момент вдруг оказались без воды, а домики без света.

Пришлось срочно проводить аудит силами независимого провайдера Бридж Групп. Оказалось, товарищество должно компании-поставщику ресурсов 25 миллионов рублей. Назначенный председатель правления вместе с бухгалтером наворотили столько дел, что вполне тянуло на уголовку. Виновных отыскали. А вот деньги вернуть вряд ли получится. Почему это произошло? Из-за заблуждений!

Бытует стереотип, что аудит — это прерогатива исключительно больших и солидных компаний, которые соответствуют законодательно определённым критериям, а аудиторское заключение — формальный документ за очень большие деньги.

Аудита многие компании боятся, как огня, и уж тем более ни за какие коврижки не согласны проявить инициативу, чтобы проверить состояние компании. Расплата за такое предубеждение порой больно бьет по карману предпринимателя.

К страхам руководителя компании или собственника добавляется еще один пункт — боязнь поссориться со своим бухгалтером.

А ведь если ваш бухгалтер отбивается от проведения аудита — это очень тревожный факт для вас! Начните процесс немедленно и, кстати, это можно сделать тайно.

Методы проверки бухгалтера

Мы провели аудит у множества компаний и выявили три типа предпринимателей (возможно вы узнаете себя):

Одни находят время для того, чтобы разобраться во всех тонкостях бухгалтерского и налогового учёта . Они готовы учиться разговаривать со своими бухгалтерами на одном языке. У таких обычно копейка мимо «не проскочит». И главбухов они подбирают дотошных, которые не проведут ни одной проводки без документа.

. Они готовы учиться разговаривать со своими бухгалтерами на одном языке. У таких обычно копейка мимо «не проскочит». И главбухов они подбирают дотошных, которые не проведут ни одной проводки без документа. Вторые — взяли за правило профилактически проводить инициативный аудит в компании, заранее нивелируя возможные риски.

в компании, заранее нивелируя возможные риски. Третьи — делегируют «разборки» с законодательством своим главбухам, не контролируют основополагающие моменты в работе финслужбы и, как им кажется, спят спокойно. На самом деле их бухгалтерия — минное поле с непредсказуемыми последствиями.

Спать спокойно не получится — налоговая служба усилила свой контроль.

Так может заранее подстелить соломку? Тем более, что инициативный аудит (или проверку) вам может провести не только аудиторская компания с соответствующей лицензией. Дотошную и не менее качественную проверку может провести и аутсорсинговая компания, имеющая обширный опыт и практику в вопросах ведения бухгалтерского и налогового учёта.

Такая компания во всех красках проконсультирует о негативных последствиях проблем, выявленных в рамках проверки, даст вам независимое представление о том, есть ли в бухгалтерии «порядок» на самом деле.

Уже нормальной практикой становится использование инициативной проверки, когда компания планирует сменить главного бухгалтера или проверить нового главбуха накануне истечения испытательного срока.

Только после независимой проверки состояния учета сторонним экспертом предприниматель может действительно спать спокойно.

Хотите узнать, как быстро найти слабое место у своего бизнеса. Как примириться с бухгалтером, а в каких случаях распрощаться. И почему бухгалтеру тоже полезно знать, о чем мы расскажем? — регистрируйтесь на вебинар: «Как в три шага оценить налоговые риски или самые неприятные ошибки бухгалтера». Ждем вас 15 июня в 10.00 по Мск.

Подробно расскажем о том, как собственнику быстрее всего узнать достоверную картину финансового состояния компании и нивелировать риски.

Все участники вебинара получат возможность бесплатной консультации на встрече с экспертом.