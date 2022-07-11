Ответственность главбуха. Реальные риски и как их избежать

Вот несколько простых тезисов об ответственности бухгалтера:

Главбух не может выступать материально ответственным лицом, поскольку не работает с деньгами или товарами компании напрямую; Объем ответственности главбуха ограничен его должностными обязанностями, которые должны быть закреплены в должностной инструкции; В перечень сотрудников, с которыми можно заключать договоры о полной материальной ответственности должность главного бухгалтера не входит; Вместе с тем, полную материальную ответственность главбуха можно установить в трудовом договоре.

Безусловно, работа главного бухгалтера предусматривает наивысший уровень ответственности и экспертности. К сожалению, не всегда уделяется внимание тому, что для качественного ведения бухгалтерского и налогового учета главному бухгалтеру не обойтись без поддержки опытного юриста.

Так, федеральный закон о банкротстве позволяет привлечь главного бухгалтера к субсидиарной ответственности за долги компании. Кроме очевидных оснований такой ответственности, как искажение данных отчетности, совершение действий по выводу активов с целью уклонения от исполнения обязательств, риск кроется в поверхностном отношении к согласованию текущих сделок компаний.

Не менее реален риск привлечения к уголовной ответственности, который не заканчивается даже после увольнения.

Судебная практика неоднозначна, однако в стремительно меняющейся обстановке правового поля, несмотря на то, что чаще бухгалтер остается в статусе свидетеля, немало кейсов привлечения главбухов к субсидиарной или уголовной ответственности.

Как нивелировать такие риски

формировать достоверную отчетность;

не вносить корректировки без официального распоряжения руководства;

донести важность исключения применения «серых схем» при ведении бизнеса.

Не обойтись без делегирования ряда текущих операционных процессов профильным экспертам — юристам. К примеру, компетентный юрист может оперативно проработать и выявить возможные риски, в том числе налоговые, помочь грамотно сформировать позицию в обоснование с целью отказа от сделки в пользу прозрачной (без признаков нарушений законодательства).

Кроме того, при заключении сделок юрист сможет увидеть те пресловутые «подводные камни», которые главбух не заметит ввиду отсутствия императивного опыта в юридических тонкостях заключения договоров.

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