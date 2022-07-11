Ответственность главбуха. Реальные риски и как их избежать

Вот несколько простых тезисов об ответственности бухгалтера:
- Главбух не может выступать материально ответственным лицом, поскольку не работает с деньгами или товарами компании напрямую;
- Объем ответственности главбуха ограничен его должностными обязанностями, которые должны быть закреплены в должностной инструкции;
- В перечень сотрудников, с которыми можно заключать договоры о полной материальной ответственности должность главного бухгалтера не входит;
- Вместе с тем, полную материальную ответственность главбуха можно установить в трудовом договоре.
Безусловно, работа главного бухгалтера предусматривает наивысший уровень ответственности и экспертности. К сожалению, не всегда уделяется внимание тому, что для качественного ведения бухгалтерского и налогового учета главному бухгалтеру не обойтись без поддержки опытного юриста.
Так, федеральный закон о банкротстве позволяет привлечь главного бухгалтера к субсидиарной ответственности за долги компании. Кроме очевидных оснований такой ответственности, как искажение данных отчетности, совершение действий по выводу активов с целью уклонения от исполнения обязательств, риск кроется в поверхностном отношении к согласованию текущих сделок компаний.
Не менее реален риск привлечения к уголовной ответственности, который не заканчивается даже после увольнения.
Судебная практика неоднозначна, однако в стремительно меняющейся обстановке правового поля, несмотря на то, что чаще бухгалтер остается в статусе свидетеля, немало кейсов привлечения главбухов к субсидиарной или уголовной ответственности.
Как нивелировать такие риски
- формировать достоверную отчетность;
- не вносить корректировки без официального распоряжения руководства;
- донести важность исключения применения «серых схем» при ведении бизнеса.
Не обойтись без делегирования ряда текущих операционных процессов профильным экспертам — юристам. К примеру, компетентный юрист может оперативно проработать и выявить возможные риски, в том числе налоговые, помочь грамотно сформировать позицию в обоснование с целью отказа от сделки в пользу прозрачной (без признаков нарушений законодательства).
Кроме того, при заключении сделок юрист сможет увидеть те пресловутые «подводные камни», которые главбух не заметит ввиду отсутствия императивного опыта в юридических тонкостях заключения договоров.
Хотите больше узнать о скрытых рисках для главного бухгалтера и о том, как их нивелировать? Регистрируйтесь на вебинар: «Когда главбуху не надо брать на себя ответственность при заключении сделок: советы от юристов». Ждем вас 14 июля в 10.00 по Мск.
Подробно расскажем о том, как главбуху грамотно делегировать часть функционала, чтобы безопасно заключать сделки.
Все участники вебинара получат возможность бесплатной консультации на встрече с экспертом.