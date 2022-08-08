Пять мифов об индексации заработной платы

Самые распространенные мифы.

Миф № 1: если нет ЛНА, то индексацию можно не проводить

Многие компании действительно придерживаются данной позиции. Но она не соответствует нормам закона и правоприменительной практике.

Формулировку ст. 134 ТК «...в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами» следует расценивать как обязанность издать локальный акт, который будет регулировать вопросы повышения зарплаты в связи с ростом цен.

Если в компании нет соответствующего локального акта, ее могут привлечь к ответственности по двум основаниям:

за отсутствие порядка проведения индексации;

за непроведение индексации.

Кроме того, в случае спора с сотрудником суд обяжет провести индексацию согласно индексу потребительских цен.

Миф № 2: если мы просто повышаем зарплату, то это считается индексацией

Периодическое повышение зарплаты ни суды, ни госорганы не признают исполненной работодателем обязанности индексации оплаты труда.

Объясняется это тем, что повышение заработной платы — это право работодателя, которое он может использовать, а может нет. А индексация — это обязанность компаний, которая выполняется вне зависимости от каких-либо обстоятельств.

Миф № 3: зарплату можно не индексировать, если у компании плохое финансовое состояние

В ЛНА компании прописывали, что индексацию не проводят, если по итогам года компания без прибыли или с убытком.

Ранее суды признавали такую позицию правомерной, но в последнее время подход изменился. Суды сейчас исходят из того, что компании не вправе лишать работников предусмотренной законом гарантии из-за своего финансового положения и экономической обстановки. И это выглядит более логичным.

Миф № 4: вместо индексации можно выплачивать премии

Индексация — это мера, направленная на сохранение покупательской способности заработной платы сотрудников. Иными словами, на получаемую сумму сотрудник должен иметь возможность приобрести себе одинаковое количество одинакового качества товаров, работ и услуг, как и год или три назад.

А премия — это вид дополнительной стимулирующей или поощрительной выплаты.

То есть цели у двух этих выплат разные, поэтому заменять стимулирующую/поощрительную выплату другой, направленной на поддержание покупательской способности зарплаты, некорректно.

Миф № 5: при индексации обязательно заключать дополнительное соглашение к трудовому договору

Допсоглашение можно не заключать, так как это не повышение зарплаты и изменение условий трудового договора, а мера, направленная на защиту зарплаты от инфляции.

Еще один аргумент в пользу отказа от допсоглашения: даже если работник откажется подписывать дополнительное соглашение, работодатель все равно будет обязан выплачивать зарплату с учетом индексации.

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