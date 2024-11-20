Основные критерии выбора подходящей CRM для бизнеса

1. Определите ключевые задачи CRM для вашего бизнеса

Чтобы выбрать лучшую CRM для бизнеса, важно понимать, какие задачи она должна решать. Например, компаниям, ориентированным на эффективность продаж и контроль рентабельности, будет полезна система, которая предоставляет не только воронку продаж, но и анализ прибыли по каждой сделке. Brizo CRM отличается тем, что позволяет бизнесу учитывать финансовые показатели каждой сделки, что может стать большим преимуществом​.

2. Удобство интерфейса и простота использования

Для успешного внедрения и быстрой адаптации команды важен интуитивный интерфейс. Легкость навигации и минимизация кликов помогают сотрудникам быстрее освоить систему и сократить время на выполнение задач. Например, Brizo использует систему мультиоконности для удобного управления сделками и задачами, что значительно упрощает процесс работы и повышает производительность​.

3. Гибкость настроек под потребности бизнеса

Ищите CRM-систему с возможностью настройки под бизнес-процессы. Для управления задачами часто полезны такие представления, как канбан-доска, календарь, диаграмма и список, которые позволяют контролировать процессы. Brizo предлагает гибкие способы отображения задач, что помогает настраивать систему под конкретные нужды бизнеса​.

4. Интеграция с другими бизнес-системами

Важно учитывать, может ли CRM-система интегрироваться с уже используемыми вами решениями: телефонией, мессенджерами, корпоративной почтой и т.д. Brizo CRM разработана с учетом российских реалий, предлагая интеграции как с местными сервисами, так и с зарубежными, что облегчает работу малым и средним бизнесам​.

5. Мобильность

Возможность работать с CRM на ходу с мобильных устройств становится все более актуальной. Удобное мобильное приложение или адаптивный веб-интерфейс позволят оставаться на связи с клиентами, даже находясь вне офиса. В этом плане Brizo CRM предлагает как мобильные приложения для Android и iOS, так и PWA версии​.

6. Прозрачность финансовых показателей

Для бизнеса, которому важен контроль за доходностью, будет полезна CRM, поддерживающая финансовый учет, возможность видеть доходы и расходы по сделкам и общую рентабельность. Brizo предоставляет детализированный отчет по каждому проекту и транзакции, позволяя не только увеличивать продажи, но и контролировать прибыльность на всех этапах сделки​​. CRM с финансово-управленческим учетом Brizo автоматизирует бизнес-процессы, наведет порядок в финансах, поможет увеличить продажи и покажет реальную прибыль Попробовать

7. Скорость и надежность системы

Удобство использования CRM также зависит от ее производительности. CRM система, отличающаяся высокой производительностью и быстрой работой с данными, позволит эффективно справляться даже с динамичными рабочими процессами​. Наличие высоких позиций в рейтингах CRM, как у Brizo, подтверждает ее качество и устойчивую поддержку разработчиков​.

8. Поддержка и развитие системы