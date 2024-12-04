Как грамотно организовать ведение управленческого учета в компании: 10 главных критериев

У любой компании есть стратегические и тактические цели, и управленческий учет должен помогать в достижении и тех, и других. Что это означает на практике? В рамках управленческого учета должна предоставляться вся необходимая информация для принятия решений на любом из уровней.

Как правило, стратегические цели большинства компаний — это рост прибыли, увеличение доли рынка, повышение качества клиентского сервиса. И одна из задач управленческого учета — поддержка этих целей.

Для оценки соответствия информации реальным потребностям бизнеса мы рекомендуем ответить на следующие вопросы:

Какие данные нужны компании для принятия решений?

Насколько полно система учитывает ключевые показатели?

Как часто требуется обновлять данные и соответствует ли принятая сегодня частота их обновления потребностям управления?

Еще один важный момент — гибкость системы управленческого учета. Ее полноценное функционирование возможно только при условии, что система способна адаптироваться к изменяющимся условиям.