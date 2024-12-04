Как грамотно организовать ведение управленческого учета в компании: 10 главных критериев

1. Управленческий учет соответствует целям бизнеса
У любой компании есть стратегические и тактические цели, и управленческий учет должен помогать в достижении и тех, и других. Что это означает на практике? В рамках управленческого учета должна предоставляться вся необходимая информация для принятия решений на любом из уровней.
Как правило, стратегические цели большинства компаний — это рост прибыли, увеличение доли рынка, повышение качества клиентского сервиса. И одна из задач управленческого учета — поддержка этих целей.
Для оценки соответствия информации реальным потребностям бизнеса мы рекомендуем ответить на следующие вопросы:
Какие данные нужны компании для принятия решений?
Насколько полно система учитывает ключевые показатели?
Как часто требуется обновлять данные и соответствует ли принятая сегодня частота их обновления потребностям управления?
Еще один важный момент — гибкость системы управленческого учета. Ее полноценное функционирование возможно только при условии, что система способна адаптироваться к изменяющимся условиям.
2. Данные управленческого учета понятны и доступны
Представление в понятной и доступной форме — еще одно требование, которое предъявляется к данным управленческого учета: информация должна без проблем восприниматься и интерпретироваться. Руководители не всегда обладают глубокими познаниями в узкоспециализированных сферах, но при этом должны иметь возможность в полной мере понимать и использовать получаемые сведения. И чем доступнее форма представления информации, тем меньше риск возникновения ошибок в процессе ее интерпретации.
Форма подачи информации также влияет на скорость принятия решений и на вовлеченность сотрудников в процессы управления. Сейчас, благодаря внедрению современных технологий, управленческий учет превращается в еще более полезный и эффективный инструмент управления, в том числе, за счет удобного представления данных.
3. В системе есть весь комплекс инструментов
Для организации эффективного управленческого учета система должна предоставлять доступ ко всем инструментам для сбора, обработки и анализа данных. Среди них — прогнозирование кассовых разрывов, бюджетирование сделок, управленческая отчетность и др.
Перечисленные инструменты образуют комплексную систему управленческого учета. Она позволяет управлять ресурсами, контролировать затраты, анализировать финансовую ситуацию и принимать обоснованные решения.
Принимать управленческие решения с учетом оценки финансовой эффективности проектов и рентабельности бизнеса помогает Brizo CRM. Решение позволяет автоматизировать бизнес-процессы, навести порядок в финансах, увеличить продажи и оценить реальную прибыль.
4. Все данные предоставляются своевременно
Без своевременно предоставляемой информации оперативно реагировать на изменения и принимать эффективные решения не получится. Если поступление данных задерживается, это может привести к упущенным возможностям и, как результат, к снижению прибыли. В целом своевременное предоставление информации влияет сразу на несколько направлений:
Использование ресурсов бизнеса. Информация напрямую влияет на распределение ресурсов компании. Например, данные о текущих и предстоящих объемах производства и запасах сырья позволяют избежать дефицита материалов или, наоборот, предотвратить излишние закупки.
Управление рисками. Регулярный мониторинг ключевых показателей бизнеса — это возможность вовремя выявить и минимизировать потенциальные риски. Допустим, у компании есть признаки финансового кризиса, но обнаружить их можно только в процессе анализа финансовых потоков. И если такой анализ проводится регулярно, собственник сможет своевременно принять все необходимые меры.
Качество управленческих решений. Чем выше скорость поступления информации, тем быстрее собственник бизнеса и руководители смогут оценить ситуацию и принять обоснованное решение. Это особенно важно в процессе разработки новых продуктов и при выходе на новые рынки, но и для других направлений имеет ключевое значение.
Один из ключевых моментов — это, безусловно, быстрая реакция на изменения, причем как внутри компании, так и во внешней среде. При несвоевременном поступлении значимой информации на адекватную реакцию может просто не остаться времени.
5. Точность данных находится на высоком уровне
Точность данных — еще один критерий, от которого напрямую зависит качество принимаемых управленческих решений. Предоставление неточных данных приводит к ошибочным выводам и неверным действиям. Например, в результате неправильного определения себестоимости продукта может произойти неоправданное завышение его стоимости. Бизнес в такой ситуации теряет конкурентоспособность.
В значительной степени именно от точности данных зависят правильность планирования и прогнозирования, эффективность управления бюджетом и качество измерения ключевых показателей эффективности.
CRM с финансово-управленческим учетом
Brizo автоматизирует бизнес-процессы, наведет порядок в финансах, поможет увеличить продажи и покажет реальную прибыль
6. Есть возможность интеграции с другими системами
Целостное управление бизнесом достигается за счет интеграции управленческого учета с другими системами компании. Благодаря интеграции на деятельность компании можно смотреть комплексно: объединение данных из различных областей позволяет получить исчерпывающую информацию о состоянии бизнеса.
При автоматической передаче данных из одной системы в другую сокращается время на их обработку, и сотрудники могут сосредоточиться на других задачах. Вообще интеграция обеспечивает оптимизацию многих бизнес-процессов, включая прогнозирование денежных потоков, анализ затрат и др.
7. К прозрачности процессов не возникает вопросов
Прозрачность процессов предполагает открытость и доступность информации. В первую очередь прозрачность — это обязательное условие для предоставления всем заинтересованным сторонам доступа к полным и достоверным сведениям.
Прозрачность позволяет видеть реальную картину состояния дел в компании и повышает уровень ответственности всех членов команды. Наряду с этим прозрачный учет стимулирует сотрудников и руководителей соблюдать установленные в компании процедуры и правила.
Прозрачность данных также помогает в выявлении слабых мест в управлении бизнесом. Благодаря этому собственники и руководство могут своевременно провести оптимизацию и устранить факторы, которые негативно сказываются на работе компании.
8. Управленческий учет должен быть обособлен от других видов учета
Управленческий учет ведется отдельно от учета налогового и бухгалтерского. У них разные цели и задачи, для него характерны другие методы и стандарты. Как правило, управленческая отчетность составляется гораздо чаще, поскольку данные используются для оперативного управления бизнесом.
Еще одна особенность управленческого учета — конфиденциальность информации. Сведения, получаемые в рамках управленческого учета, не предназначены для публичного раскрытия.
9. Обеспечивается высокий уровень безопасности
Вопросы безопасности и конфиденциальности данных имеют критическое значение для защиты интересов бизнеса. Для внедрения нужно выбирать только те решения, которые отвечают современным стандартам:
гарантируют защиту коммерческой тайны;
минимизируют риски кибератак;
обеспечивают контроль доступа.
Важное условие — защита как от внешних угроз, так и от внутренних рисков утечки данных.
Получение несанкционированного доступа приводит к самым различным махинациям, включая искажение финансовой отчетности и другие злоупотребления. Высокий уровень безопасности используемой системы помогает предотвратить подобные инциденты.
10. Затраты на управленческий учет не превышают выгоды от его использования
Внедрение управленческого учета должно быть экономически оправдано. Убедиться в том, что затраты на его организацию и поддержку не превышают выгоду, получаемую компанией в результате внедрения системы, позволяет соответствующий анализ.
В первую очередь определяем затраты. К ним относятся расходы на программное обеспечение и заработную плату сотрудников, обучение и консультационную поддержку, а также необходимые технические расходы. Оценить выгоды несколько сложнее, поскольку они могут проявляться в самых различных аспектах:
повышение операционной эффективности;
рост доходов;
снижение рисков;
улучшение качества управленческих решений и др.
Определить экономическую оправданность помогает показатель возврата инвестиций (ROI). Для его расчета используется следующая формула:
ROI =(Выгода от управленческого учета – Затраты на управленческий учет) / Затраты на управленческий учёт x 100%.
Положительный результат говорит о том, что ведение управленческого учета приносит компании выгоду. И чем выше процент ROI, тем более выгодным он является для бизнеса.
Получите бесплатный полный доступ на 7 дней к Brizo CRM — системе, которая регулярно занимает лидирующие позиции в профессиональных рейтингах. С Brizo CRM управлять бизнесом можно из любой точки: пользователям доступны мобильные приложения для iPhone и Android, а также PWA-решение для рабочего стола.
CRM с финансово-управленческим учетом
Brizo автоматизирует бизнес-процессы, наведет порядок в финансах, поможет увеличить продажи и покажет реальную прибыль
Реклама: ООО «Бризо», ИНН 7727417865, erid: LjN8KSZQW
Начать дискуссию