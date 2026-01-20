Почему банк может дать банковскую гарантию в три раза дешевле

Иногда банк предлагает банковскую гарантию по цене, которая в несколько раз ниже рыночной. Для бизнеса это выглядит как удача: тот же продукт, те же условия, но заметно дешевле. Проблема в том, что такая цена почти никогда не про саму гарантию — и чаще всего означает дополнительные обязательства, которые начинают влиять на компанию уже после сделки.

Почему низкая цена по гарантии — не всегда про саму гарантию

На практике это выглядит так. Компания согласовывает коммерческую гарантию на аванс на сумму 53 млн рублей по рыночной цене. Через некоторое время выясняется, что тот же продукт банк готов выдать напрямую — более чем в три раза дешевле. С точки зрения клиента возникает логичный вопрос: за счёт чего банк может себе это позволить, если с точки зрения классической экономики такая сделка выглядит как минимум спорной?

Здесь часто возникает иллюзия, что рынок просто «перегрет», а банк демпингует. На самом деле в таких ситуациях банк продаёт не гарантию. Банк покупает клиента и его денежный поток. А цена гарантии становится лишь одним из инструментов этой покупки.

Как банк смотрит на банковскую гарантию внутри своей экономики

Для банка банковская гарантия — это не «бумага». Это обязательство, которое потребляет лимит и капитал. Внутри банка такая сделка конкурирует не с брокером и не с рынком, а с альтернативами: кредитами, оборотным финансированием, овердрафтами, процентными продуктами. И если банк сознательно снижает цену по гарантии, значит он понимает, где именно компенсирует доходность и как дальше использует ограниченный ресурс.

Где банк зарабатывает в таких сделках на самом деле

В таких кейсах экономика почти никогда не находится внутри самой гарантии. Она обычно в другом: в оборотах по счетам, в остатках как дешёвом фондировании, в кредитных продуктах, в удержании клиента внутри банка. Иногда всё сводится к простой управленческой логике — банк не готов отдать клиента конкуренту. В этот момент цена гарантии перестаёт быть продуктовой и становится управленческим решением.

Подобные кейсы и логика решений банков регулярно разбираются в Telegram-канале основателя Финансовой компании Б–К.

Когда низкая цена появляется из-за внутренних планов банка

Есть и ещё один момент, о котором обычно не говорят. Иногда цена по гарантии снижается не потому, что сделка идеально просчитана, а потому что внутри банка есть планы, KPI и давление на объём. В такие периоды продукт могут продавать почти «в ноль», потому что важна не экономика конкретной операции, а выполнение показателей на уровне филиала или блока. Это не вопрос «хорошо» или «плохо» — это то, как система работает на практике.

На этом фоне становится понятнее, почему в одних ситуациях банк выигрывает ценой, а в других без внешнего сопровождения обойтись сложно.

Когда компании действительно выгоднее идти напрямую в банк?

Если компания «зелёная» по риску, гарантия стандартная, банк готов предложить пакет, а бизнесу не критично концентрировать обороты и обязательства в одном месте. В таких случаях банк может дать цену, с которой в сделочной модели конкурировать бессмысленно, потому что он зарабатывает не на гарантии, а на отношениях в целом.

Где остаётся реальная ценность работы через брокера

Сложные кейсы, авансы, нестандартные формы гарантий, спорные договоры, пограничная или плохая кредитная история. Ситуации, где нужна стратегия подачи, выбор из нескольких банков, ручная работа и понимание, как не сжечь лимиты и не привязаться к одному источнику финансирования. Там банк либо не хочет, либо не может дать простое решение.

Какую модель работы с гарантией вы выбираете на самом деле

Цена гарантии — не всегда вся цена. Реальная стоимость иногда скрыта в обязательствах по оборотам, замороженных остатках, тарифах и зависимости от одного банка. Со временем это начинает влиять на управление денежным потоком, свободу перераспределения средств и устойчивость финансовой модели — просто эта цена распределена во времени и не так заметна, как разовая комиссия.

Поэтому вопрос здесь не в том, где дешевле.

Вопрос в том, какую модель вы выбираете под конкретную задачу — и какие управленческие ограничения и последствия эта модель создаёт для бизнеса дальше.

Банковские гарантии Разберём вашу ситуацию и логику банка по конкретной гарантии Консультация по банковским гарантиям Отправить

Реклама: ИП Шахриярзаде Бахтияр Низамиевич, ИНН: 54203799370, erid: 2W5zFHGLxwa