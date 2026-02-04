ОСВ глазами банка: что на самом деле считывают аналитики

Когда банк запрашивает оборотно-сальдовую ведомость, это часто вызывает недоумение. Отчетность уже передана, выписки есть, обороты прозрачны — зачем еще один документ, да еще такой «бухгалтерский»?

На практике ОСВ — один из самых точных инструментов для понимания реального состояния компании, а не формальной картины из отчётности. Это не про проверку цифр «на сходится / не сходится». Это про структуру бизнеса и управляемость рисков.

Банковская выписка показывает движение денег до копейки: кто платил, кому, когда. Но для анализа риска она избыточна. В сотнях операций сложно быстро отделить реальные хозяйственные сделки от внутренних перегонов, технических платежей и разовых движений.

Оборотно-сальдовая ведомость решает другую задачу — сжимает хаос до структуры.

Что именно банк видит в ОСВ

По ОСВ банк за несколько минут считывает то, на что в выписке ушли бы часы:

как формируется выручка и насколько она регулярна;

есть ли займы между связанными компаниями;

какая часть дебиторской и кредиторской задолженности реально живая;

где деньги «застряли» и не двигаются месяцами;

какие суммы существуют только на бумаге.

Фактически ОСВ показывает не движение денег, а архитектуру обязательств и ожиданий внутри компании.

Необорачиваемая задолженность — ключевой триггер риска

Самый чувствительный блок для банка — это необорачиваемая дебиторка и кредиторка.

Если в ОСВ видно, что задолженность висит месяцами без движения, аналитик задаёт простой вопрос: почему эти деньги до сих пор не закрыты?

Если это кредиторская задолженность перед контрагентами, которые уже не ведут активную деятельность, возникает риск, о котором многие не задумываются. Формально такую задолженность через три года придётся признать доходом, чтобы очистить баланс. Но позже может появиться конкурсный управляющий старой компании и потребовать возврат долга. Деньги к этому моменту давно ушли в оборот — и компания внезапно получает обязательство, под которое нет ресурса.

В обратную сторону ситуация не менее жёсткая. Если в дебиторке числятся компании, которые фактически не работают, банк понимает: эти деньги клиент не получит. На балансе они есть, но экономической ценности не несут. Если таких сумм много, а чистые активы ограничены, вывод для банка очевиден — устойчивость бизнеса под вопросом.

Почему такие риски часто недооцениваются

Внутри компании подобные позиции нередко воспринимаются как «бухгалтерская инерция».

Они не болят каждый день, не создают кассовых разрывов здесь и сейчас и потому откладываются «на потом».

Для банка это не так. ОСВ — один из немногих документов, где накопленные управленческие решения видны без интерпретаций. Именно поэтому по ней часто возникают дополнительные вопросы, требования или условия.

На практике именно такие «тихие» позиции в ОСВ становятся причиной неожиданных решений банка — депозитов, дополнительных обеспечений или отказов. Подобные ситуации и логику решений банков на реальных кейсах регулярно разбирает основатель Финансовой компании Б—К в своём Telegram-канале.

Почему ОСВ для банка важнее, чем кажется

Оборотно-сальдовая ведомость — это не про формальное соблюдение требований. Это способ быстро понять, управляет ли компания своими деньгами и обязательствами или просто фиксирует их постфактум.

Именно поэтому два бизнеса с одинаковой выручкой и одинаковой отчётностью могут получить принципиально разные решения по банковской гарантии. Разница будет не в цифрах, а в том, как эти цифры живут внутри ОСВ.

Банк ищет не идеальный баланс. Он ищет предсказуемость, управляемость и отсутствие скрытых рисков.

И ОСВ — один из самых честных документов, где это видно сразу.

Банковские гарантии Разберём вашу ситуацию и логику банка по конкретной гарантии Консультация по банковским гарантиям Отправить

Реклама: ИП Шахриярзаде Бахтияр Низамиевич, ИНН: 54203799370, erid: 2W5zFHoxvmW