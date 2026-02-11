Пересчет лизинга и рост НДС: почему платеж увеличился, хотя условия не менялись

С конца прошлого года лизинговые компании начали пересчитывать графики из-за изменения ставки НДС. Клиенты получают новый платеж с большей суммой и воспринимают это как пересмотр условий договора. На практике важно разделить два слоя лизинга — экономику сделки и налоговую часть.

Два слоя лизингового платежа

Лизинговый платёж всегда состоит из двух частей:

Экономическая часть — возврат финансирования, доход лизингодателя, структура сделки. Налоговая часть — НДС.

Это принципиально разные вещи по своей природе.

С начала года изменилась не экономика лизинга. Изменилась ставка обязательного налога — НДС вырос до 22%. Это внешний по отношению к договору фактор.

Экономическая часть сделки при этом не пересматривалась — ни ставка, ни срок, ни структура финансирования.

Почему в лизинге это видно особенно сильно

Многие по инерции сравнивают лизинг с кредитом. В кредите налоговой надстройки нет — проценты зафиксированы, график кажется стабильным.

В лизинге логика другая: каждый платёж — это отдельная операция, и налог применяется к моменту её исполнения, а не к дате подписания договора.

НДС не является частью экономики лизинговой сделки и не влияет на доход лизингодателя. Он проходит через расчёты и перечисляется в бюджет по действующей ставке.

Поэтому пересчёт делается не выборочно, а по всему портфелю договоров. У лизинговой компании здесь нет пространства для манёвра — это вопрос корректного исполнения налоговых обязательств.

Как это выглядит в цифрах

В одном из договоров ежемесячный платёж составлял 121 572 ₽, из них НДС — 20 262 ₽. Общая сумма договора — 4 376 603 ₽.

После изменения ставки НДС до 22% ежемесячный платёж стал 122 657 ₽, из них НДС — 21 347 ₽. Общая сумма договора выросла до 4 398 360 ₽.

Разница в общей сумме незначительная — изменение произошло спустя два года действия договора. Экономическая часть сделки при этом не пересматривалась. Рост произошёл исключительно за счёт налоговой составляющей.

Подобные ситуации с банками и лизинговыми компаниями, а также разборы реальных сделок регулярно публикуются в Telegram-канале основателя Финансовой компании Б—К — с примерами документов и объяснением логики расчётов.

Что реально изменилось, а что — нет

Меняется:

ставка НДС;

налоговая часть будущих платежей;

итоговая «брутто»-сумма графика.

Не меняется:

предмет лизинга;

срок договора;

экономическая ставка;

доход лизингодателя;

логика финансирования сделки.

Поэтому попытки оспорить пересчёт через юридические аргументы, как правило, не дают результата. Лизинговая компания ссылается на неизменность условий договора и изменение порядка исполнения налогового обязательства.

Почему это важно учитывать при анализе сделки

С точки зрения бухгалтерии ситуация корректна: налог начисляется по действующей ставке на момент исполнения обязательства.

С точки зрения финансового анализа важно другое — разделять экономику сделки и налоговую оболочку. В управленческом учёте эти элементы должны рассматриваться отдельно.

Когда этого разделения нет, создаётся ощущение «пересмотра условий», хотя фактически речь идёт об изменении налогового режима.

