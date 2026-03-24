Одобрение банковских гарантий упало до 26%: почему бизнесу всё чаще отказывают и как не сорвать тендер

Почему банки стали чаще отказывать

Рост отказов — это не случайность и не «неудачная заявка». Это новая модель поведения банков.

Банковская гарантия для банка — это полноценное финансовое обязательство: если контракт не исполнен, платит банк. Поэтому каждая заявка оценивается как кредитный риск — даже если деньги не выдаются на руки.

Когда банк видит проблемные зоны, он оценивает не сам факт, а последствия:

налоговый долг → риск блокировки счетов и невозможности исполнения контракта

просрочки по кредитам или лизингу → сигнал, что компания уже не справлялась с обязательствами

арбитражные дела (как ответчик) → потенциальные обязательства, которые невозможно точно оценить

При этом банки не «наказывают» за эти факторы — они приводят сделку в допустимые рамки риска. Если риск выходит за пределы — следует отказ.

Дополнительное давление создали события 2025 года: после серии раскрытий гарантий банки резко ужесточили подход, особенно в строительстве и инфраструктуре.

В результате отказ стал не исключением, а нормой.