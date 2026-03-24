Одобрение банковских гарантий упало до 26%: почему бизнесу всё чаще отказывают и как не сорвать тендер

Что происходит на рынке банковских гарантий
Ситуация 2025–2026 годов — это не разовый сбой, а системное изменение рынка.
По данным «Ведомостей» (15–16 января 2026) и платформы «Теледок»:
количество реально работающих банков сократилось
требования к заемщикам усилились
сроки рассмотрения выросли
ставки увеличились в 1,5–2 раза
Банки стали осторожнее. После серии раскрытий гарантий в 2025 году они начали массово пересматривать риск-политику.
Почему банки стали чаще отказывать
Рост отказов — это не случайность и не «неудачная заявка». Это новая модель поведения банков.
Банковская гарантия для банка — это полноценное финансовое обязательство: если контракт не исполнен, платит банк. Поэтому каждая заявка оценивается как кредитный риск — даже если деньги не выдаются на руки.
Когда банк видит проблемные зоны, он оценивает не сам факт, а последствия:
налоговый долг → риск блокировки счетов и невозможности исполнения контракта
просрочки по кредитам или лизингу → сигнал, что компания уже не справлялась с обязательствами
арбитражные дела (как ответчик) → потенциальные обязательства, которые невозможно точно оценить
При этом банки не «наказывают» за эти факторы — они приводят сделку в допустимые рамки риска. Если риск выходит за пределы — следует отказ.
Дополнительное давление создали события 2025 года: после серии раскрытий гарантий банки резко ужесточили подход, особенно в строительстве и инфраструктуре.
В результате отказ стал не исключением, а нормой.
Не все отказы одинаковы
Один и тот же фактор может оцениваться по-разному.
налоговый долг в 300 тыс. ₽ при выручке 400 млн ₽ — это один риск
та же сумма при выручке 8 млн ₽ — уже критичный
закрытая просрочка год назад ≠ текущая просрочка
арбитраж, где компания истец ≠ арбитраж, где она ответчик по крупному иску
Стандартный скоринг часто не видит этих различий — он фиксирует сам факт и выдаёт отказ.
Именно поэтому одна и та же компания может получить несколько отказов подряд, а затем пройти в банке, где заявку рассматривают глубже.
Кому сейчас отказывают чаще всего
Есть группы, которые попадают под отказ чаще других:
строительные и инфраструктурные компании
контракты с высокой стоимостью (особенно от 50 млн ₽)
бизнес с нестабильным оборотом
компании с налоговыми разрывами или нагрузкой
Для таких заявок пул банков сильно сузился.
Почему бизнес срывает тендер даже после победы
Самая болезненная точка — разрыв между требованиями закона и реальностью банков.
По 44-ФЗ:
на предоставление гарантии — 10 дней
По факту:
один банк может рассматривать заявку неделями
на сложные суммы — месяцами
часто требуется несколько попыток
Где раньше хватало 1–2 банков, сейчас приходится идти в 4–6.
В результате:
👉 компания выигрывает тендер
👉 не успевает получить гарантию
👉 теряет контракт
Это уже не неудобство — это системная проблема.
Что делать, если банки отказывают
В текущих условиях проблема редко в самой гарантии — чаще в том, как заявка выглядит для банка.
Что реально влияет на результат:
1. Устранить критичные факторы до подачи
Самый сильный шаг — закрыть налоговую задолженность или просрочки до обращения в банк. Это радикально меняет риск-профиль.
2. Если закрыть сразу невозможно — объяснить логику
В ряде случаев банки готовы рассматривать заявку, если есть понятный план погашения: за счёт чего и в какие сроки будет закрыта задолженность.
3. Усилить сделку
Поручитель или залог могут перевести заявку из отказа в одобрение, особенно по крупным контрактам.
4. Подготовить позицию, а не просто документы
Письмо с объяснением ситуации (откуда возник долг, как будет урегулирован) даёт банку то, чего нет в отчетности — управляемость.
5. Правильно выбрать банк
Разные банки по-разному смотрят на одни и те же риски. Там, где один видит стоп-фактор, другой может рассматривать заявку.
Что изменилось по сравнению с 2023–2024
Коротко:
одобрение: с 39% → до 26%
ставки: рост в 1,5–2 раза
сроки: с дней → до недель и месяцев
требования: от формальных → к жесткому скорингу
Рынок стал существенно более закрытым.
Вывод
Рынок банковских гарантий в 2026 году — это уже другая реальность.
одобрение на уровне 26%
рост ставок
ужесточение требований
Главное изменение:
выиграть тендер больше не означает автоматически получить банковскую гарантию.
Компании всё чаще проигрывают не конкуренцию, а банк.
Если вы столкнулись с отказами
В текущих условиях стандартный подход «подать в один-два банка и получить гарантию» перестал работать.
Каждый отказ — это потерянное время, а в рамках 44-ФЗ это может стоить контракта.
Если у вас сейчас стоит задача получить банковскую гарантию — важно заранее понимать, как банки будут оценивать вашу ситуацию и где есть реальные шансы на одобрение.
