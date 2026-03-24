Банковские гарантии
Одобрение банковских гарантий упало до 26%: почему бизнесу всё чаще отказывают и как не сорвать тендер

«Ведомости»: одобрение банковских гарантий упало с 39% до 26%. Почти 3 из 4 заявок получают отказ. Ставки выросли до 8% годовых. Даже при выигранном тендере бизнес всё чаще не может получить гарантию вовремя — и теряет контракт.

Что происходит на рынке банковских гарантий

Ситуация 2025–2026 годов — это не разовый сбой, а системное изменение рынка.

По данным «Ведомостей» (15–16 января 2026) и платформы «Теледок»:

  • количество реально работающих банков сократилось

  • требования к заемщикам усилились

  • сроки рассмотрения выросли

  • ставки увеличились в 1,5–2 раза

Банки стали осторожнее. После серии раскрытий гарантий в 2025 году они начали массово пересматривать риск-политику.

Почему банки стали чаще отказывать

Рост отказов — это не случайность и не «неудачная заявка». Это новая модель поведения банков.

Банковская гарантия для банка — это полноценное финансовое обязательство: если контракт не исполнен, платит банк. Поэтому каждая заявка оценивается как кредитный риск — даже если деньги не выдаются на руки.

Когда банк видит проблемные зоны, он оценивает не сам факт, а последствия:

  • налоговый долг → риск блокировки счетов и невозможности исполнения контракта

  • просрочки по кредитам или лизингу → сигнал, что компания уже не справлялась с обязательствами

  • арбитражные дела (как ответчик) → потенциальные обязательства, которые невозможно точно оценить

При этом банки не «наказывают» за эти факторы — они приводят сделку в допустимые рамки риска. Если риск выходит за пределы — следует отказ.

Дополнительное давление создали события 2025 года: после серии раскрытий гарантий банки резко ужесточили подход, особенно в строительстве и инфраструктуре.

В результате отказ стал не исключением, а нормой.

Не все отказы одинаковы

Один и тот же фактор может оцениваться по-разному.

  • налоговый долг в 300 тыс. ₽ при выручке 400 млн ₽ — это один риск

  • та же сумма при выручке 8 млн ₽ — уже критичный

  • закрытая просрочка год назад ≠ текущая просрочка

  • арбитраж, где компания истец ≠ арбитраж, где она ответчик по крупному иску

Стандартный скоринг часто не видит этих различий — он фиксирует сам факт и выдаёт отказ.

Именно поэтому одна и та же компания может получить несколько отказов подряд, а затем пройти в банке, где заявку рассматривают глубже.

Кому сейчас отказывают чаще всего

Есть группы, которые попадают под отказ чаще других:

  • строительные и инфраструктурные компании

  • контракты с высокой стоимостью (особенно от 50 млн ₽)

  • бизнес с нестабильным оборотом

  • компании с налоговыми разрывами или нагрузкой

Для таких заявок пул банков сильно сузился.

Почему бизнес срывает тендер даже после победы

Самая болезненная точка — разрыв между требованиями закона и реальностью банков.

По 44-ФЗ:

  • на предоставление гарантии — 10 дней

По факту:

  • один банк может рассматривать заявку неделями

  • на сложные суммы — месяцами

  • часто требуется несколько попыток

Где раньше хватало 1–2 банков, сейчас приходится идти в 4–6.

В результате:
👉 компания выигрывает тендер
👉 не успевает получить гарантию
👉 теряет контракт

Это уже не неудобство — это системная проблема.

Что делать, если банки отказывают

В текущих условиях проблема редко в самой гарантии — чаще в том, как заявка выглядит для банка.

Что реально влияет на результат:

1. Устранить критичные факторы до подачи
Самый сильный шаг — закрыть налоговую задолженность или просрочки до обращения в банк. Это радикально меняет риск-профиль.

2. Если закрыть сразу невозможно — объяснить логику
В ряде случаев банки готовы рассматривать заявку, если есть понятный план погашения: за счёт чего и в какие сроки будет закрыта задолженность.

3. Усилить сделку
Поручитель или залог могут перевести заявку из отказа в одобрение, особенно по крупным контрактам.

4. Подготовить позицию, а не просто документы
Письмо с объяснением ситуации (откуда возник долг, как будет урегулирован) даёт банку то, чего нет в отчетности — управляемость.

5. Правильно выбрать банк
Разные банки по-разному смотрят на одни и те же риски. Там, где один видит стоп-фактор, другой может рассматривать заявку.

Что изменилось по сравнению с 2023–2024

Коротко:

  • одобрение: с 39% → до 26%

  • ставки: рост в 1,5–2 раза

  • сроки: с дней → до недель и месяцев

  • требования: от формальных → к жесткому скорингу

Рынок стал существенно более закрытым.

Вывод

Рынок банковских гарантий в 2026 году — это уже другая реальность.

  • одобрение на уровне 26%

  • рост ставок

  • ужесточение требований

Главное изменение:
выиграть тендер больше не означает автоматически получить банковскую гарантию.

Компании всё чаще проигрывают не конкуренцию, а банк.

Если вы столкнулись с отказами

В текущих условиях стандартный подход «подать в один-два банка и получить гарантию» перестал работать.

Каждый отказ — это потерянное время, а в рамках 44-ФЗ это может стоить контракта.

Если у вас сейчас стоит задача получить банковскую гарантию — важно заранее понимать, как банки будут оценивать вашу ситуацию и где есть реальные шансы на одобрение.

Мы работаем с банковскими гарантиями на практике и можем предварительно оценить ситуацию: скажем честно, есть ли шанс пройти и за счёт чего.

