Важное про НДС и субсидии

31 июля Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ был рассмотрен вопрос об обложении НДС субсидий на покрытие расходов на содержание имущества, находящегося у налогоплательщика в хозяйственном ведении (дело № А29-6014/2018).

Фабула дела: Налогоплательщик является коммерческой организацией. В целях финансовой поддержки деятельности предприятия между ним и Администрацией муниципального образования заключены соглашения о предоставлении предприятию субсидий на частичное возмещение затрат на содержание объектов внешнего благоустройства, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.

По результатам налоговой проверки проверяющие пришли к выводу о занижении предприятием налоговой базы по НДС на сумму денежных средств, полученных из бюджета в виде субсидий.

Суды трех инстанций отказали предприятию в удовлетворении требований. Они исходили из того, что спорные денежные средства получены предприятием в качестве оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) для нужд муниципального образования и являются его выручкой от реализации и, соответственно, - объектом обложения НДС. Кроме того, цены на указанные работы не относятся к государственным регулируемым ценам, поэтому не подлежат освобождению от налогообложения на основании п. 2 ст. 154 НК РФ.

Предприятие обратилось в ВС РФ с кассационной жалобой в данной части. По его мнению, субсидирование такой закупки не может выступать объектом обложения НДС, поскольку целью предоставления субсидий является финансовая поддержка налогоплательщика в виде возмещения понесенных им затрат на содержание имущества, находящегося в его ведении. В данном случае реализации товаров (работ, услуг) не происходит. Конечным пользователем названных товаров (работ, услуг) является налогоплательщик, который использует объекты, находящиеся в хозяйственном ведении, осуществляя уставную деятельность.

Судья ВС РФ Завьялова Т.В. сочла, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 09.07.2019 № 301-ЭС19-7881 жалоба вместе с делом были переданы на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоялось 31 июля 2019 г.

Дело закончилось в пользу предприятия, СКЭС ВС РФ отменила состоявшиеся судебные акты.