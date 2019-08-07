НДС с субсидий на покрытие расходов. Победа налогоплательщика в суде

СКЭС Верховного Суда РФ в пользу налогоплательщика рассмотрено дело по исчислению НДС с субсидий на покрытие расходов (дело № А29-6014/2018)

31 июля Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ был рассмотрен вопрос обложения НДС субсидий на покрытие расходов по содержанию имущества, находящегося у налогоплательщика в хозяйственном ведении.

Дело рассмотрено в пользу налогоплательщика (Определение ВС РФ от 01.08.2019 № 301-ЭС19-7881 по делу № А29-6014/2018).

Фабула дела: Налогоплательщик является коммерческой организацией. В целях финансовой поддержки деятельности предприятия между ним и Администрацией муниципального образования заключены соглашения о предоставлении предприятию субсидий на частичное возмещение затрат на содержание объектов внешнего благоустройства, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.

По результатам налоговой проверки проверяющие пришли к выводу о занижении предприятием налоговой базы по НДС на сумму денежных средств, полученных из бюджета в виде субсидий.

Суды трех инстанций отказали предприятию в удовлетворении требований. Они исходили из того, что спорные денежные средства получены предприятием в качестве оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) для нужд муниципального образования и являются его выручкой от реализации и, соответственно, - объектом обложения НДС. Кроме того, цены на указанные работы не относятся к государственным регулируемым ценам, поэтому не подлежат освобождению от налогообложения на основании п. 2 ст. 154 НК РФ.

СКЭС ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих судов и удовлетворила требования налогоплательщика. Экономколлегия отметила, что субсидии предоставлялись предприятию не в силу его вступления в гражданско-правовые отношения с Администрацией и не по согласованной между ними цене, подлежавшей безусловной уплате, а по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством –на основании правового акта муниципального образования о предоставлении субсидии, в пределах выделенного на эти цели бюджетного финансирования. Следовательно, несмотря на то, что упоминание о выполнении предприятием работ и оказании услуг имеется в соглашении о предоставлении субсидий, деятельность предприятия не отвечала определению понятия реализации услуг и работ, приведенному в п. 1 ст. 39 НК РФ.