«Закон о краудфандинге» не принесет специальные налоговые льготы

С 1 января 2020 вводится новая форма инвестирования – краудфандинг. Инвестиции физлиц через инвестиционные платформы ограничены до 600 тыс/руб. Пока без налоговых льгот (Федеральный закон № 259-ФЗ)

2 августа Президент РФ подписал очень интересный документы - Федеральный закон № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

С 1 января 2020 года этот закон вступит в силу.

В прессе данный закон уже окрестили - "закон о краудфандинге", хотя самого этого слова в тексте отсутствует. Вообще, данный закон можно рассматривать как большой и реальный шаг для развития не на словах, а на деле, цифрового законодательства нашей страны. Ведь закон регулирует деятельность по организации и привлечения инвестиций, вводит особые требования к участникам инвестиционный активности, а также определяет множество новых положений и терминов, вроде таких как "инвестиционная платформа", "операторы

инвестиционной платформы", "участники инвестиционной платформы", "утилитарные цифровые права" и многие другие.

Инвестиционная платформа представляет собой информационную систему в Интернете, используемую для заключения договоров инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств. Такие инвестиции осуществляются путем приобретения ценных бумаг или цифровых прав либо путем предоставления займа.

Законом определены требования к оператору платформы, к лицу, привлекающему инвестиции, и к инвестору.

На оператора возложена обязанность контролировать соблюдение ограничения в 600 тыс. руб. при каждом инвестировании физического лица с использованием его инвестиционной платформы. Ограничение не будет действовать в отношении лиц, имеющих статус квалифицированного инвестора.

Привлечение инвестиций будет осуществляться на основании договора об оказании данных услуг, по которому оператор обязуется предоставить лицу, привлекающему инвестиции, доступ к платформе для заключения с инвестором договора инвестирования.

К сожалению, каких либо налоговых льгот для инвесторов закон не предусматривает.