В РФ снизилось количество уголовных дел налоговым преступлениям

Кажется, пора открывать новую рубрику "Уголовная ответственность за налоговые преступления", несмотря на то, что мы от этой темы всегда были как-то далеки...
Как пишет газета «КоммерсантЪ», число дел по ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций) уменьшилось на 1,5%, до 2 178. Количество вновь возбужденных дел по этой статье снизилось на 7,9%, до 1.071.
В тоже время за 6 месяцев 2019 г. число зарегистрированных дел по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) выросло почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 6 613. Резко выросло и число зарегистрированных дел по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) — на 27,6%, до 4 441 дела. Соответствующие данные приводятся в статистике Главного информационно-аналитического центра МВД, на которую ссылается РБК.
Комментарий
Как-то так обходился я уже почти 10 лет без этой рубрики в своем блоге. Нет, бывало, конечно, так или иначе приходилось касаться этой сложной и грустной темы, но как-то несистемно...
А в настоящее время, когда уголовно-правовые риски, особенно по налоговым деликтам, стали совсем актуальными (это я мягко выразился), решил, что пора что-то в структуре блога поменять и сделать более специализированный раздел.
Тем более, что скоро нас ждет постановление Пленума Верховного Суда РФ по налоговым преступлениям.
Поэтому, я сегодня открываю эту рубрику, "Уголовная ответственность за налоговые преступления", и на всякий случай перетяну сюда несколько постов из прежних материалов.
Работаем...