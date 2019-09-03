В РФ снизилось количество уголовных дел налоговым преступлениям

Кажется, пора открывать новую рубрику "Уголовная ответственность за налоговые преступления", несмотря на то, что мы от этой темы всегда были как-то далеки...

Как пишет газета «КоммерсантЪ», число дел по ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций) уменьшилось на 1,5%, до 2 178. Количество вновь возбужденных дел по этой статье снизилось на 7,9%, до 1.071.

В тоже время за 6 месяцев 2019 г. число зарегистрированных дел по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) выросло почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 6 613. Резко выросло и число зарегистрированных дел по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) — на 27,6%, до 4 441 дела. Соответствующие данные приводятся в статистике Главного информационно-аналитического центра МВД, на которую ссылается РБК.