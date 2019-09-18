Глава ФНС Мишустин: «Будущее налогового администрирования – бесконтактные технологии»

Руководитель ФНС М.В. Мишустин провел сессию Московского Финансового Форума-2019 «Инновации в области бесконтактного налогового администрирования. Опыт реализации проекта «Cамозанятые».

«Сегодня происходят серьезные преобразования — мы вступаем в цифровой мир, меняющий привычные нам вещи. Создается множество платформ, которые быстро соединяют потребителей услуг или товаров с поставщиками, минуя регуляторов. Задача государства — правильно адаптироваться к этим платформам и встроиться с ними в единую систему. Цифровая государственная инфраструктура, которую мы создаем, — это способ решить вопросы бизнеса и помочь ему, чтобы вместе удовлетворять потребности людей», — отметил Михаил Мишустин.

Новый налоговый режим для самозанятых — следствие появления цифровой экономики, возникновения цифровых платформ и новых трудовых отношений, подчеркнул Михаил Мишустин. Это льготный режим, который государство сделало, чтобы дать людям возможность без обременения и дополнительных административных барьеров встроиться в новую цифровую экосистему.

Для этой категории налогоплательщиков необходимо было создать удобный инструмент, чтобы при его использовании люди не замечали присутствия государства. Помимо создания мобильного приложения «Мой налог» Служба разработала API-интерфейс для интеграции с крупнейшими цифровыми площадками. Такое сотрудничество помогает их «капитализации», дает абсолютную налоговую прозрачность для государства и позволяет гражданам комфортно платить налоги. Партнерами ФНС России в этом процессе стало более 20 компаний, в том числе Яндекс, Сбербанк и ЦИАН, которые сегодня активно интегрируют API в свои сервисы.

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