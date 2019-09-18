Верховный Суд РФ: письма ФНС об осмотре помещений у контрагентов налогоплательщика - незаконны

Позитивная новость из Верховного Суда РФ. Обратите внимание, как прописана мотивировка: длинно, подробно, конкретно...

Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ подтвердила незаконность письма ФНС об осмотре помещений у контрагентов налогоплательщика (дело № АПЛ19-333)

ФНС РФ в своем письме от 16.10.2015 № СД-4-3/18072 дала разъяснения по вопросам применения НДС, хотя на самом деле письмо касалось порядка и способов сбора и оформления доказательств, направленной на установление фактов получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

По мнению индивидуального предпринимателя, который обратился в Верховный Суд РФ, письмо противоречит действующему налоговому законодательству, так как фактически, ФНС ввела новое правило, разрешив налоговым инспекциям проводить осмотр любых помещений не только у налогоплательщиков, но и у их контрагентов в рамках так называемых «встречных проверок» (абз.7).

Верховный суд РФ в своем решении от 10.06.2019 административный иск ИП удовлетворил.

ФНС подала апелляционную жалобу.

Однако и на этот раз Верховный Суд встал на сторону предпринимателя.

Как было указано в Апелляционном определении от 27.08.2018 № АПЛ19-333: «… Принимая решение об удовлетворении административного искового заявления, суд правильно исходил из того, что разъяснение, содержащееся в абз.7 Письма, в части, допускающей проведение налоговыми органами мероприятий налогового контроля посредством осмотра помещений и территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих лиц - участников сделки, когда такие помещения и территории не используются проверяемым налогоплательщиком для извлечения дохода (прибыли) и не связаны с содержанием объектов налогообложения, не соответствует действительному смыслу п. 1 ст. 92 НК РФ, который предусматривает проведение названного мероприятия налогового контроля исключительно в отношении проверяемого налогоплательщика. Оспоренное же разъяснение фактически расширяет круг лиц, в отношении которых может быть проведено обозначенное выше мероприятие налогового контроля, что влечёт изменение правового регулирования соответствующих налоговых отношений. Приведённое выше законоположение устанавливает право должностного лица налогового органа, производящего выездную налоговую проверку либо камеральную налоговую проверку на основе налоговой декларации по НДС, в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 88 НК РФ, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, производить осмотр территорий, помещений лица, в отношении которого проводится налоговая проверка, документов и предметов».

Таким образом, Верховный Суд РФ подтвердил, что проведение осмотра возможно только у проверяемого лица, но не у его контрагента в рамках встречной проверки.

Текст Апелляционного определения можно посмотреть здесь.