В ГосДуму поступил законопроект об увеличении вычета НДФЛ на обучение детей

Не знаю как у вас, а у нас в Свердловской области, если сработают намерения властей, то налог на имущество организаций увеличиться почти в 3 раза. Причем различные "индексации" то одного налога, то другого происходят регулярно.
Чего совсем не скажешь про различные вычеты, которые индексируются очень и очень редко. Вот взять хотя бы вычет на обучение детей, который установлен подп.2 п.1 ст. 219 НК РФ в размере 50.000 руб. А знаете, когда эти 50 тыс. были установлены? Не поверите, но аж в 2007 году! И с тех пор, уже почти 13 лет вычеты не пересматриваются!
Как совершенно справедливо пишут инициаторы законопроекта: "Количество бюджетных мест в ВУЗах из года в год сокращается, а реальная стоимость обучения в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 2-5 раз превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы, используемой при начислении социального налогового вычета".
Поэтому законопроект - поддерживаю... Но, почему кажется мне (хочу ошибаться), что его не примут.
24 сентября депутаты фракции «КПРФ» внесли в ГосДуму законопроект № 797659-7 «О внесении изменений в ст. 219 части второй НК РФ», устанавливающий повышенный размер налоговой базы налогоплательщиков-родителей при начислении социального налогового вычета за обучение детей и увеличение его с 50 000 руб. до суммы 80 000 руб. с 1 января 2021 г., и до 100 000 руб. с 1 января 2022 г. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).
Также предлагается увеличить совокупную сумму социальных налоговых вычетов, предусмотренных подп. 2-6 п. 1 ст. 219 НК РФ с 120 000 руб. до 150 000 руб. (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщиков, имеющих право на получение материнского капитала, и расходов на дорогостоящее лечение, указанного в подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, финансируемых за счет средств федерального бюджета в порядке определенном Правительством РФ.