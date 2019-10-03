В ГосДуму поступил законопроект об увеличении вычета НДФЛ на обучение детей

Не знаю как у вас, а у нас в Свердловской области, если сработают намерения властей, то налог на имущество организаций увеличиться почти в 3 раза. Причем различные "индексации" то одного налога, то другого происходят регулярно.

Чего совсем не скажешь про различные вычеты, которые индексируются очень и очень редко. Вот взять хотя бы вычет на обучение детей, который установлен подп.2 п.1 ст. 219 НК РФ в размере 50.000 руб. А знаете, когда эти 50 тыс. были установлены? Не поверите, но аж в 2007 году! И с тех пор, уже почти 13 лет вычеты не пересматриваются!

Как совершенно справедливо пишут инициаторы законопроекта: "Количество бюджетных мест в ВУЗах из года в год сокращается, а реальная стоимость обучения в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 2-5 раз превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы, используемой при начислении социального налогового вычета".

Поэтому законопроект - поддерживаю... Но, почему кажется мне (хочу ошибаться), что его не примут.