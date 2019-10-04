Календарь рассмотрения ГосДумой налоговых проектов с 8 по 24 октября 2019. Сенсаций по налоговым законопроектам уже нет

Перечень планируемых к рассмотрению проектов - не впечатляет. т.к. особых сенсаций по налоговым законопроектам уже нет.
Поэтому можно укрепиться в моем прогнозе на 2019 год, этот год можно назвать "годом налогового спокойствия". Хотя некоторые со мной и не согласятся.
26 сентября на пленарном заседании утвержден проект постановления ГосДумы № 798347-7 «О календаре рассмотрения вопросов ГД с 8 по 24 октября 2019 г.», согласно которому в октябре будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению изменений в законодательные акты в сфере налогообложения и финансового права:
- О проекте федерального закона № 793334-7 «О внесении изменений в ст. 154 и 164 части II НК РФ» (в части установления особого порядка определения налоговой базы НДС) (рассмотрен Советом ГД 18.09.19);
- О проекте федерального закона № 648588-7 «О внесении изменений в НК РФ в связи с принятием Федерального закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей» (рассмотрен Советом ГД 13.03.19);
- О проекте федерального закона № 711844-7 «О внесении изменения в ст. 33319 НК РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования компенсаторного судебного средства правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надлежащих условий содержания под стражей и в исправительных учреждениях» (рассмотрен Советом ГД 27.05.19);
- О проекте федерального закона № 782128-7 «О внесении изменения в ст.217 НК РФ» (в части освобождения от налога на доходы физлиц доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации) (рассмотрен Советом ГД 11.09.19);
- О проекте федерального закона № 761631-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ (в части особенности применения контрольно-кассовой техники муниципальными учреждениями культуры)» (рассмотрен Советом ГД 11.09.19, 18.09.19);
- О проекте федерального закона № 775302-7 «О внесении изменений в ст. 33333 НК РФ в части установления размера государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов» (рассмотрен Советом ГД 11.09.19)