Все поправки в НК РФ для малого бизнеса - это в первую очередь ограничения и ужесточения...

Федеральный закон № 325-ФЗ внес поправки в НК РФ, касающихся, в том числе, спецрежимов для малого бизнеса. На словах одно, а на делах другое. Обратите внимание, все поправки, это в первую очередь ограничения и ужесточения..

Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ», предусматривающий внесение огромного количества различных поправок в наше налоговое законодательство.

Много изменений было внесено, в т.ч. и по налоговым специальным режимам.

1) Так, в соответствии с законом организации и ИП, занимающиеся производством подакцизных товаров, не смогут переходить на уплату ЕСХН, за исключением подакцизных товаров, произведенных из сельскохозяйственного сырья.

При этом закон запрещает применение ЕНВД и ПСН в сфере реализации лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, а также натурального меха и других товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

2) Кроме того, субъекты РФ получат право устанавливать ограничения для применения ПСН:

по общей площади сдаваемых в аренду или наем жилых и нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности;

по общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта, используемых при применении патентной системы налогообложения;

по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания и (или) их общей площади.

3) Федеральный закон также сокращает с 25 до 10 человек порог минимальной численности работников, при которой плательщики страховых взносов обязаны представлять расчеты по страховым взносам в налоговые органы в электронной форме.