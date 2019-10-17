Минфин ограничил перечень объектов, налог с которых рассчитывается по кадастровой стоимости

В Письме от 10.10.2019 № 03-05-05-01/77851 Минфин РФ разъяснил порядок применения нового подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, благодаря которому с 1 января 2020 г. расширяется перечень объектов недвижимого имущества, налог с которых рассчитывается по кадастровой стоимости. К списку были добавлены некие «иные объекты недвижимого имущества», что вызвало у бизнеса опасения в неоправданно широком толковании указанного термина контролирующими органами.

В указанном Письме Минфин РФ указал, что поскольку включение новых объектов налогообложения налогом на имущество организаций реализовано через ссылку на положения главы 32 НК «Налог на имущество физических лиц», при применении новых норм следует исходить из того, что речь идет лишь о тех объектах имущества, которые могут находиться в собственности физических лиц – налогоплательщиков налога на имущество физических лиц и в отношении которых налог уплачивается исходя из кадастровой стоимости.

Таким образом, в качестве иных объектов недвижимого имущества, подлежащих налогообложению налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости выступают принадлежащие организации жилые помещения, садовые дома, жилые строения, гаражи и машино-места, объекты незавершенного строительства, а также хозяйственные строения, расположенные на садовых и приусадебных участках, т.е. ограниченный перечень имущества.

В настоящее время в целях исключения неясностей и неточностей в интерпретации норм ст. 378.2 НК РФ Минфином РФ совместно с Комитетом ГосДумы по бюджету и налогам прорабатывается вопрос о подготовке поправок в указанную статью исходя из изложенной позиции.