ФСС предлагает лишать пособия работающих родителей

Мне кажется, что при реализации этой идеи плохо будет всем: работодателям, родителям и детям...
И вообще насколько уместна сама постановка вопроса или только пособие без какой-либо работы, или работа, без какого-либо пособия?
Родителя, который оформил отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, но продолжает подрабатывать и не занимается в это время малышом, могут лишить детского пособия от Фонда социального страхования.
Об этом говорится в законопроекте Минтруда РФ, который размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов обращает внимание, что пункт о «невыплате пособий» сформулирован так, что на практике родителей могут лишить их за сам факт подработки.
Сейчас Минтруд пытается решить важную задачу по возвращению женщин, находившихся в отпусках по уходу за ребенком, на рынок труда. Специалистам известна проблема потери рабочих мест женщинами из-за снижения уровня компетенции. Тратятся деньги на их переобучение.
Но женщины, сочетающие уход за ребенком и работу, сохраняют свои позиции на рынке труда и «экономят» деньги по программам переобучения, трудоустройства и выплате пособий по безработице. Нельзя обходить вниманием и проблему снижения доходов семей с детьми из-за данной инициативы.