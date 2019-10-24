СКЭС Верховного Суда РФ рассмотрит вопрос об НДС-учете премий

13 ноября Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ будет рассмотрен вопрос о необходимости корректировки вычетов НДС при предоставлении покупателю премии за достижение определенного объема продаж товаров, своевременности оплаты т.п. (дело № А41-76253/2018).

Фабула дела : допсоглашениями к договору поставки предусмотрена премия покупателю в виде кредит-ноты на последний день отчетного периода на основании письменного расчета, которым стороны подтверждают сумму закупленной продукции и размер причитающейся премии. Предоставленная премия засчитывается в счет непогашенной задолженности покупателя. При отсутствии задолженности премия засчитывается как оплата будущих поставок. В допсоглашениях указано, что премия является самостоятельным вознаграждением, не приводящим к изменению цены единицы закупаемой продукции. Предоставление премии не требует исправления или переоформления товаросопроводительных документов. Премия не является объектом налогообложения (не облагается) НДС.

Налоговый орган настаивает на корректировке налоговых вычетов по НДС в связи с получением премии.

Арбитражные суды I и апелляционной инстанций удовлетворили требования налогоплательщика, указав, что премии не являлись формой торговой скидки и не уменьшали стоимость продукции.

Указав, что заявитель и продавец являются аффилированными лицами, суд кассационной инстанции счел, что налоговую базу по НДС следует определять исходя из положений п. 3 ст. 105.3 и п. 1 ст. 154 НК РФ, как их стоимость, исчисленную исходя из цен, примененных сторонами сделки.

Налогоплательщик обратился с кассационной жалобой в ВС РФ, указав, что отсутствие со стороны продавца действий по корректировке налоговой базы по НДС в связи с выплатой премий дает основание полагать, что названные премии не являются торговыми скидками, уменьшающими цену товара, а потому основания для корректировки налоговых вычетов у налогоплательщика отсутствовали.

Судья ВС РФ Завьялова Т.В. сочла, что доводы налогоплательщика заслуживают внимания и Определением от 08.10.2019 № 305-ЭС19-14421 жалоба вместе с делом были переданы на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 13 ноября 2019 г. По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая информация.