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Аркадий Брызгалин

Минфин срочно меняет мнение про налог на имущество

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Буквально через месяц после принятия неоднозначных поправок Минфин вынужден срочно подготовить изменения для исправления ситуации. Ну что тут сказать? Только словами мудреца: «Лишь та ошибка, что не исправить».

Минфин разработал поправки к ФЗ № 325-ФЗ в части нашумевших «иных объектов» по налогу на имущество организаций.

Ведомство подготовило и уже опубликовало проект изменений в Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ. Поправку вносят в п. 70 ст. 2 закона. В ней речь идет о перечне имущества, налоговой базой по которому с 2020 г. является кадастровая стоимость.

По новым изменениям к таким объектам относят жилые помещения, объекты незавершенного строительства, гаражи, машино-места, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения (сооружения), расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

То есть по таким активам компания будет платить налог на имущество по кадастровой стоимости.

Правки пришлось вносить из-за размытой формулировки в п. 1 ст. 378.2 НК с учетом изменений по Федеральному закону № 325-ФЗ. В тексте обновленной статьи было сказано, что по кадастру считают налог с иных объектов недвижимости, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 32 НК РФ, не предусмотренных в подп. подп. 1 — 3 п. 1 ст. 378.2 НК РФ. А понятие «иные объекты» толковать можно широко.

 

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Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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