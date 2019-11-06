ВС подтвердил, что при дроблении бизнеса НДС исчисляется по расчетной ставке 18/118

Практика сложилась, но повторяемые дела продолжаются...

Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ 23 октября был рассмотрен вопрос об определении действительных налоговых обязательств налогоплательщика, применившего схему «дробления бизнеса», а именно – начисляется ли НДС сверху контрактной цены или подлежит применению расчетная ставка НДС 18/118 (Определение ВС РФ от 23.10.2019 № 305-ЭС19-9789 по делу № А41-48348/2017).

Фабула: в ходе ВНП выявлено применение налогоплательщиком схемы «дробления бизнеса». При доначислении НДС сумма налога исчислена «сверху» цены по договорам.

Арбитражный суд I инстанции частично удовлетворил требования налогоплательщика, указав на завышение налоговым органом обязательств налогоплательщика по НДС в связи с тем, что стоимость реализованных товаров (работ, услуг) должна была включать в себя суммы НДС, т.е. налоговый орган должен был воспользоваться расчетной ставкой НДС 18/118.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций отменили решение суда I инстанции, указав, что налоговый орган обоснованно исчислил НДС по ставке 18 % дополнительно к цене реализуемых товаров (работ, услуг), оснований для применения расчетной ставки НДС (18/118) в данном случае не имелось.

СКЭС ВС РФ отменила постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда I инстанции.