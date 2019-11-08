Если в чеке нет QR-кода, расходы учитывать нельзя

Важное разъяснение чиновников. Коды на чеке это отнюдь не украшение и не дать моде на прогресс... Код на чеке имеет непосредственно налоговое значение.

В письме Минфина РФ от 14.10.2019 № 03-03-06/1/78500 финансовое ведомство напоминает: в силу п. 1 ст. 252 НК РФ в целях налогообложения прибыли признаются расходы, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ или обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были понесены расходы, или документами, косвенно подтверждающими расходы.

Ценности, приобретенные сотрудником для организации, а также расходы, произведенные им по поручению организации, принимают к налоговому учету на основании утвержденного авансового отчета, накладных (других документов), а также документов, подтверждающих факт оплаты, в частности кассовых чеков.

Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с нарушениями законодательства РФ, то расходы (затраты) по такому авансовому отчету не учитываются для целей налогообложения прибыли организации как не имеющие надлежащего документального подтверждения.

Перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, указан в п.1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ данный перечень дополнен реквизитом «QR-код».