Минфин: НДФЛ не начисляется, если служебный транспорт используется в интересах организации

Постоянно эти проблемы выскакивают... Но тут, как то налоговики, мне кажется, слишком строги, т.к. никто не спорит, документы должны быть, но у нас все-таки презумпция невиновности налогоплательщика, поэтому и тон письма должен быть другим. Например, должна присутствовать фраза "если во время налоговой проверки у налогового органа возникнут достаточные основания полагать, что служебный транспорт используется не по назначению и не в интересах организации".. Как то так, что ли..

В письме от 21.10.2019 № 03-04-05/80658 финансовым ведомством отмечается: при использовании сотрудниками организации автомобиля, принадлежащего организации, для служебных поездок дохода, предусмотренного указанной нормой ст. 211 НК РФ, у сотрудников не возникает, поскольку транспортные услуги в таких случаях оказываются в интересах организации, а не налогоплательщиков - физических лиц.

При этом в организации должны иметься документы, подтверждающие использование

сотрудниками автомобиля, принадлежащего организации, в служебных целях, поскольку использование сотрудниками организации служебного автомобиля без документов, подтверждающих цели совершенных поездок, может привести к возникновению у таких лиц экономической выгоды в той мере, в которой эту выгоду можно оценить.

Полученный в таком случае доход подлежит обложению НДФЛ в порядке, предусмотренном ст. 211 НК РФ.